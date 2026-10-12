WoW-Reparaturbug lässt Reparaturkosten teils auf 200.000 Gold steigen

Ein neu entdeckter Fehler in World of Warcraft kann die Goldreserven eines Charakters innerhalb weniger Sekunden massiv schrumpfen lassen. Statt der üblichen Reparaturkosten verlangt das MMORPG in einzelnen Fällen plötzlich fünf oder sogar sechsstellige Goldbeträge, ohne dass Betroffene dafür irgendeinen Vorteil erhalten.

Bekannt wurde das Problem am 12. Oktober 2026 durch einen Bericht aus der WoW-Community. Der geschilderte Fall ereignete sich während wiederholter Versuche gegen Ula’tek auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad im Schlachtzug Giftiger Abgrund.

Reparaturrechnung erreicht fast 156.000 Gold

Wie teuer kann der neue World of Warcraft Bug werden? In dem dokumentierten Fall zeigte die Reparaturfunktion Kosten von fast 156.000 Gold an. Zeitweise soll die geforderte Summe sogar auf mehr als 200.000 Gold gestiegen sein, obwohl die Haltbarkeit der Ausrüstung noch bei ungefähr 30 Prozent lag.

Dabei handelt es sich offenbar nicht lediglich um einen Anzeigefehler. Der betroffene Nutzer wählte zuvor versehentlich die Funktion zum Reparieren aller Gegenstände aus und verlor dadurch nach eigenen Angaben tatsächlich mehr als 30.000 Gold. Bei einem weiteren Versuch verweigerte das Spiel die Reparatur nur deshalb, weil der Charakter nicht genügend Gold für die angezeigte Rechnung besaß.

Als mögliche Ursache wurde ein bestimmtes Brustteil identifiziert, das über die Große Schatzkammer erhalten und vollständig auf die mythische Stufe aufgewertet worden war. Während die übrigen Ausrüstungsgegenstände nach einem Tod jeweils normale Reparaturkosten verursachten, verlangte allein dieses Brustteil bereits mehrere Hundert Gold. In besonders schweren Fällen erhöhte sich der Betrag anschließend um Zehntausende Gold.

Neuladen der Benutzeroberfläche hilft nur kurzzeitig

Wie können sich WoW-Fans vor dem Goldverlust schützen? Das Neuladen der Benutzeroberfläche setzt die fehlerhafte Berechnung dem Bericht zufolge vorübergehend zurück. Nach dem nächsten Tod kann der Bug allerdings erneut auftreten, sodass diese Maßnahme keine dauerhafte Lösung darstellt.

Weitere Mitglieder der Community meldeten ähnliche Auffälligkeiten, wenn auch meist mit deutlich niedrigeren Beträgen. Bei einem anderen Charakter sollte etwa ein einzelner Gegenstand 7.000 Gold für die Reparatur kosten. Auch dort normalisierte sich die Rechnung nach einem erneuten Einloggen.

Besondere Vorsicht gilt aktuell bei Erweiterungen der Benutzeroberfläche, die beschädigte Gegenstände automatisch reparieren. Funktionen dieser Art können die überhöhte Summe möglicherweise bezahlen, bevor ihr den ungewöhnlichen Betrag überhaupt bemerkt. Bis zur Klärung empfiehlt es sich deshalb, automatische Reparaturen zu deaktivieren und die verlangten Kosten bei Händlern genau zu kontrollieren.

Eine offizielle Lösung steht noch aus

Wann wird der teure Reparaturfehler behoben? Blizzard hat bislang noch keine konkrete Fehlerbehebung oder Entschädigung für verlorenes Gold angekündigt. Ebenso ist derzeit unklar, ob ausschließlich bestimmte aufgewertete Gegenstände betroffen sind oder ob der Fehler unter weiteren Bedingungen auftreten kann.

Wer ungewöhnlich hohe Reparaturkosten sieht, sollte die Transaktion daher nicht bestätigen, die Benutzeroberfläche neu laden und den betreffenden Gegenstand einzeln überprüfen. Zusätzlich bietet sich eine Fehlermeldung direkt im Spiel an, damit Blizzard betroffene Charaktere und Ausrüstungsteile untersuchen kann.

Ist euch der Reparaturbug bereits begegnet oder habt ihr sogar Gold dadurch verloren? Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare.

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