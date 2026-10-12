Super Mario Galactic Wonder – Fan-Mod bringt Galaxy-Levels in Wonder-Stil﻿

Fast unbemerkt ist mit Super Mario Galactic Wonder ein ambitioniertes Fan-Projekt aufgetaucht, das zwei der beliebtesten Hüpfspielabenteuer von Nintendo miteinander verbindet. Die Modifikation kombiniert die seitlich scrollende Spielmechanik von Super Mario Bros. Wonder mit Schauplätzen und Ideen aus Super Mario Galaxy.

Hinter dem Projekt steht Team Fury. Ein am 8. August 2026 veröffentlichter Enthüllungstrailer zeigt erste Ausschnitte aus der Modifikation, die insgesamt zehn neue Levels für die Nintendo-Switch-Version von Super Mario Bros. Wonder bieten soll.

Bei Super Mario Galactic Wonder handelt es sich ausdrücklich nicht um ein neues Spiel von Nintendo. Das Projekt entsteht innerhalb der Modding-Community und soll nach bisherigem Stand im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.

Galaktische Ideen im Wonder-Stil

Welche Inhalte bietet Super Mario Galactic Wonder? Die zehn geplanten Levels orientieren sich an Super Mario Galaxy und dessen Nachfolger. Team Fury greift dafür bekannte Themen, Gegner, Gegenstände und Umgebungen aus den dreidimensionalen Weltraumabenteuern auf und überträgt sie in das zweidimensionale Spielprinzip von Super Mario Bros. Wonder.

Der Trailer vermittelt bereits einen Eindruck davon, wie kosmische Hintergründe und Galaxy-Elemente mit der farbenfrohen Darstellung von Wonder harmonieren. Statt die ursprünglichen Abschnitte lediglich optisch zu verändern, entwickelt das Team offenbar eigene Parcours, in denen die Vorlagen an das seitliche Leveldesign angepasst werden.

Damit treffen zwei sehr unterschiedliche Ansätze der Super-Mario-Reihe aufeinander. Super Mario Galaxy setzt auf frei erkundbare Planeten, wechselnde Schwerkraft und räumliche Sprungpassagen. Super Mario Bros. Wonder konzentriert sich dagegen auf klassische 2D-Levels, die durch Wunderblumen und überraschende Veränderungen regelmäßig ihre eigenen Regeln auf den Kopf stellen.

Veröffentlichung für 2027 geplant

Wann erscheint Super Mario Galactic Wonder? Team Fury nennt bislang lediglich das Jahr 2027 als Veröffentlichungszeitraum. Eine vollständige Übersicht der enthaltenen Levels und weitere Einzelheiten zum Umfang sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die Modifikation soll kostenlos angeboten werden. Weitere Informationen zur Bereitstellung teilt das Team über den im Enthüllungstrailer genannten Discord-Kanal. Da Super Mario Galactic Wonder kein eigenständiges Spiel ist, wird zusätzlich eine legitime Kopie von Super Mario Bros. Wonder benötigt.

Zum Spielen dürfte außerdem eine modifizierte Nintendo Switch oder eine kompatible Emulationsumgebung erforderlich sein. Welche Systeme unterstützt werden und wie die Installation genau abläuft, hängt von der finalen Veröffentlichung ab. Auf einer unveränderten Konsole aus dem Handel lässt sich die Erweiterung voraussichtlich nicht verwenden.

Für Fans könnte Super Mario Galactic Wonder dennoch eine spannende Gelegenheit werden, bekannte Galaxy-Ideen aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Was haltet ihr von der Kombination aus Super Mario Galaxy und Super Mario Bros. Wonder? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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