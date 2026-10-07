Hallo, Peach! und Hallo, Luigi! – kostenlose My Mario-Apps für Switch

Nintendo erweitert seine familienfreundliche My Mario-Reihe um zwei kostenlose Apps. Hallo, Peach! und Hallo, Luigi! sind seit dem 6. Oktober 2026 in Deutschland als Download für Nintendo Switch erhältlich und lassen sich ebenfalls auf Nintendo Switch 2 verwenden.

Beide Veröffentlichungen richten sich vor allem an kleine Kinder und ihre Eltern. Statt eines klassischen Super-Mario-Abenteuers steht das spielerische Berühren und Verformen der bekannten Gesichter im Mittelpunkt.

Verspielte Reaktionen auf dem Touchscreen

Wie funktionieren Hallo, Peach! und Hallo, Luigi!? Mit dem Touchscreen können Kinder die Gesichter von Peach und Luigi anstupsen, ziehen oder drehen. Die Figuren reagieren mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken und Animationen auf die Eingaben.

Über den Fragezeichenblock in der oberen linken Ecke lassen sich zusätzliche Elemente einblenden. Zur Auswahl stehen unter anderem Superpilze, Supersterne, Röhren und verschiedene Gegner aus dem Super-Mario-Universum.

Außerdem gehört ein einfaches Versteckspiel zum Umfang. Peach oder Luigi bedecken dabei ihr Gesicht, wobei gelegentlich auch ein Buu Huu auftaucht. Die beiden Apps unterscheiden sich hauptsächlich durch den jeweils dargestellten Charakter und bieten ansonsten einen sehr ähnlichen Funktionsumfang.

Integrierte Pausen und Offline-Modus

Welche Funktionen unterstützen Eltern? Nach einer gewissen Spielzeit wird die ausgewählte Figur müde und schläft ein. Während dieser Ruhephase sind keine weiteren Interaktionen möglich, sodass die Funktion als natürliche Bildschirmzeitpause genutzt werden kann.

Wer diese Begrenzung nicht benötigt, kann sie beim Start der jeweiligen App über das Zahnrad-Symbol deaktivieren. Nach dem Download lassen sich Hallo, Peach! und Hallo, Luigi! vollständig offline verwenden.

Auf Nintendo Switch belegen die Anwendungen jeweils rund 200 MB Speicherplatz. Unterstützt werden der Handheld-Modus, Touchscreen-Eingaben sowie NFC-Funktionen. Beide Apps besitzen in Deutschland eine Altersfreigabe ab 0 Jahren und enthalten unter anderem deutsche Bildschirmtexte.

My Mario wächst um zwei weitere Figuren

Welche Rolle spielen die Apps innerhalb von My Mario? Nintendo hatte die Reihe 2026 zunächst mit Hallo, Mario! und anschließend mit Hallo, Yoshi! ausgebaut. Hallo, Peach! und Hallo, Luigi! sind damit die dritte und vierte Variante des interaktiven Konzepts.

Zusätzlich unterstützen die Apps die separat erhältlichen My Mario-Holzklötzchen von Mario, Yoshi, Luigi und Peach. Werden die Figuren über die NFC-Funktion eingelesen, lässt sich der dargestellte Charakter innerhalb der Anwendung austauschen. Andere amiibo-Figuren werden für diese spezielle Funktion nicht unterstützt.

Versionen für kompatible iOS- und Android-Geräte sind ebenfalls vorgesehen. Für Europa werden die Smartphone-Ausgaben von Hallo, Peach! und Hallo, Luigi! derzeit noch als später erscheinend geführt. Auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 stehen die kostenlosen Apps bereits bereit.

Wie findet ihr die kinderfreundlichen My Mario-Apps? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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