World of Warcraft Würfelsets für Dungeons and Dragons kommen im November 2026

Blizzard Entertainment und Sirius Dice bringen den Konflikt zwischen Horde und Allianz im November 2026 an den Rollenspieltisch. Geplant sind zwei offiziell lizenzierte Würfelsets zu Dungeons & Dragons und World of Warcraft, die sich an Tabletop-Fans, Sammler und langjährige Bewohner Azeroths richten.

Die Veröffentlichung begleitet die große Dungeons & Dragons x World of Warcraft Kooperation. Während der internationale Marktstart der Würfelsets für November 2026 angekündigt ist, stehen konkrete Europreise und eine ausdrücklich bestätigte Verfügbarkeit im deutschen Handel noch aus.

Zwei Fraktionen für den Rollenspieltisch

Welche Würfelsets erscheinen im November 2026? Zum Auftakt veröffentlicht Sirius Dice jeweils ein Adventure Dice Set für die Allianz und die Horde. Beide Boxen enthalten sieben hochwertige Polyederwürfel, darunter d4, d6, d8, d10, d12, d20 und einen Prozentwürfel.

Das Allianz Set kombiniert königliches Blau mit goldenen Akzenten und soll den ehrenhaften sowie strategischen Charakter der Fraktion widerspiegeln. Die Horde erhält dagegen rote Würfel mit dunklen Metallfarben und kampferprobten Details. Eigene Symbole, Logos und eine an World of Warcraft angelehnte Gestaltung sollen beide Varianten klar voneinander unterscheiden.

Die Wahl der Fraktionen greift einen der ältesten Konflikte des Warcraft Universums auf. Bereits in Warcraft: Orcs & Humans aus dem Jahr 1994 standen sich Menschen und Orcs gegenüber. Nach den Ereignissen von World of Warcraft: Battle for Azeroth gilt zwar ein Waffenstillstand, kleinere Auseinandersetzungen und die grundlegende Rivalität bestehen jedoch weiterhin.

Weitere Sammlerstücke folgen 2027

Welche World of Warcraft Produkte sind zusätzlich geplant? Die beiden Fraktionssets bilden lediglich den Anfang einer umfangreicheren Produktlinie. Ab dem Frühjahr 2027 sollen weitere Würfel erscheinen, deren Designs auf bekannten Charakteren, Klassen und Fraktionen aus Warcraft basieren.

Für März 2027 sind zudem Treasure Packs mit zufälligem Inhalt vorgesehen. Jedes Paket enthält ein thematisches Würfelset sowie eine passende Aufbewahrungsbox aus Silikon. Ebenfalls im März 2027 soll ein übergroßer, 55 Millimeter messender d20 aus transparentem Kunstharz erscheinen. Im Inneren stehen sich ein Orcgrunzer und ein menschlicher Fußsoldat als Vertreter von Horde und Allianz gegenüber.

Im Sommer 2027 wird das Sortiment durch Miniwürfelbecher erweitert. Jede Blindbox enthält einen zufällig ausgewählten Charakterbecher in einer von mehreren Oberflächenvarianten sowie sieben farblich passende Miniaturwürfel.

Adventure Dice Sets für Allianz und Horde im November 2026

Charakterbezogene und klassenbezogene Würfelsets ab Frühjahr 2027

Treasure Packs mit Würfeln und Aufbewahrungsbox im März 2027

Übergroßer d20 mit Orcgrunzer und menschlichem Fußsoldaten im März 2027

Miniwürfelbecher mit passenden Miniaturwürfeln im Sommer 2027

Ein vollgepackter November für Warcraft Fans

Wie hängt das Zubehör mit Dungeons & Dragons zusammen? Die Würfel begleiten die englischsprachige Veröffentlichung von Dungeons & Dragons: World of Warcraft am 17. November 2026. Die Erweiterung überträgt Azeroth in das bekannte Tabletop Regelwerk und bietet 13 Klassen aus World of Warcraft, neun neue oder überarbeitete Unterklassen sowie mehr als 40 Spezialisierungen.

Hinzu kommen über 60 Zauber, mehr als 25 magische Gegenstände, mindestens 50 Monster, 30 Dungeonbosse und sieben neu interpretierte Dungeons. Dazu zählen unter anderem Azjol Nerub, die Todesminen, Düsterbruch, Onyxias Hort, das Scharlachrote Kloster und Burg Schattenfang. Eine deutschsprachige Ausgabe ist für 2027 vorgesehen. Nach der ersten Kartenveröffentlichung rund um die Eiskronenzitadelle aus Wrath of the Lich King könnte später auch Illidan Sturmgrimm aus The Burning Crusade und Legion berücksichtigt werden.

Schon am 4. November 2026 erscheint außerdem World of Warcraft: Forever weltweit als Bestandteil eines aktiven World of Warcraft Abonnements. Für World of Warcraft: Midnight ist Patch 12.1.7 später im Herbst 2026 geplant, bevor Anfang 2027 das Inhaltsupdate Eclipse folgen soll. Damit entwickelt sich der November 2026 zu einem besonders ereignisreichen Monat für Warcraft Fans.

Für welche Seite würdet ihr am Spieltisch würfeln, Horde oder Allianz? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab