World of Warcraft: Midnight startet Grusel-Demo pünktlich zu Halloween

Pünktlich zu Halloween wird es in World of Warcraft: Midnight besonders unheimlich. Blizzard Entertainment öffnet in Kürze die Türen zu einem neuen Spielmodus: „Ruf der Legenden“.

Mit einer kostenlosen Demo auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) können Spieler bereits vor der Veröffentlichung einen ersten Blick auf das düstere Action-Rollenspiel werfen. Besonders erfreulich: Für die Teilnahme ist kein aktives WoW-Abonnement erforderlich.

Wann startet die World of Warcraft-Demo?

Der Startschuss fällt am heutigen Freitag, dem 30. Oktober, um 18:00 Uhr. Über das gesamte Halloween-Wochenende können Interessierte den neuen Modus ausprobieren. Die offizielle Blizzard-Ankündigung nennt als Demo-Zeitraum den 30. Oktober bis einschließlich 1. November. Damit bietet das Unternehmen der Community ein passendes Halloween-Event voller düsterer Geschichten, gefährlicher Kreaturen und herausfordernder Kämpfe.

Eine düstere Welt voller Gefahren

„Ruf der Legenden“ wird mit dem Patch 12.1.7: Echos des Weltenkerns in WoW: Midnight eingeführt. Anders als im klassischen World of Warcraft stehen hier nicht die bekannten Quests, Dungeons und Raids im Mittelpunkt. Stattdessen erwartet die Spieler ein eigenständiges Action-RPG-Erlebnis mit Roguelike-Elementen.

Die Handlung führt in die geheimnisvolle Welt von Tintengrab. Dort begegnen Spieler einem mysteriösen Geschichtenerzähler, der Reisende in seine makabren Erzählungen hineinzieht. Als eigene Helden müssen sie sich anschließend durch unheimliche Schauplätze kämpfen, gefährliche Monster besiegen, mächtige Bosse herausfordern und knifflige Rätsel lösen. Auch Schätze und Relikte warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Abenteuer lässt sich sowohl allein als auch gemeinsam mit Freunden bestreiten. Dabei setzt Blizzard auf ein bewegungsorientiertes Kampfsystem. Doppelsprünge, Ausweichmanöver und Möglichkeiten zum Blocken gegnerischer Angriffe sollen für ein dynamischeres Spielgefühl sorgen.

3 Klassen und 3 schaurige Geschichten

Für die Demo stehen sämtliche drei geplanten Klassen zur Verfügung. Der Schlächter kombiniert Schwert und Schusswaffe bei der Monsterjagd. Der Inquisitor nutzt die Macht des Lichts, um seine Gegner mit heiligen Angriffen zu vernichten. Die Hexe setzt dagegen auf einen besonders düsteren Fähigkeitenmix aus Gift, Blitzen, Spinnen und Raben. Sogar giftige Frösche kann sie auf ihre Feinde hetzen.

Auch inhaltlich hat die schaurige World of Warcraft-Testversion einiges zu bieten. Nach der Einführung in der Roten Grotte dürfen Spieler drei Geschichten erleben: Dunkelhafen, Gründistelwald und Grauwachts Expedition. Jede Geschichte ist in den drei Schwierigkeitsgraden Normal, Veteran und Heroisch verfügbar.

In Dunkelhafen treffen Spieler auf eine abgeschottete Stadt, die eine verheerende Seuche überstanden hat. Der Gründistelwald wird hingegen von zwei Hexen, einem Riesen und weiteren schrecklichen Kreaturen heimgesucht. Grauwachts Expedition erzählt schließlich von einer einst blühenden Insel, auf der sich eine grausige Tragödie ereignet hat.

Blizzard bittet um Feedback

Wie bei einem PTR-Test üblich, ist „Ruf der Legenden“ noch nicht vollständig fertiggestellt. Blizzard weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Inhalte und Talente während der Entwicklung verändern können. Die Demo soll deshalb nicht nur einen Vorgeschmack liefern, sondern auch wertvolle Rückmeldungen aus der WoW-Community ermöglichen.

Mit dem Halloween-Termin setzt Blizzard einen stimmungsvollen Akzent für World of Warcraft: Midnight. Ob der ungewöhnliche Spielmodus langfristig überzeugen kann, wird sich zeigen. Die kostenlose Demo bietet dafür bereits die passende Gelegenheit. Der Zugang erfolgt über die Battle.net-App inklusive WoW-Testclient.

Werdet ihr das schaurige WoW-Abenteuer ausprobieren? Was erwartet ihr von der Demo? Lasst es und gern in den Kommentaren wissen.

Öffnet in einem neuen Tab