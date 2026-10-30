Gears of War: E-Day könnte für Microsoft trotz hoher Aktivität im Xbox-Ökosystem zu einem schwierigen Geschäftsfall werden. Laut einem Bericht von The Verge wurden in den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung mehr als 400.000 Exemplare über Xbox und Steam verkauft.

Die Angabe stammt von einer nicht näher genannten Quelle und wurde bislang nicht von Microsoft bestätigt. Gears of War: E-Day erschien regulär am 6. Oktober 2026 für Xbox Series X|S und PC, nachdem Käufer der Premium Edition bereits am 1. Oktober 2026 loslegen konnten.

Hohe Produktionskosten treffen auf verhaltene Verkäufe

Besonders brisant wird die gemeldete Verkaufszahl durch das angebliche Budget. Eine mit dem Xbox-Geschäft vertraute Quelle bezifferte die Produktionskosten gegenüber Kotaku auf mehr als umgerechnet 447 Millionen Euro. Das Marketing soll in dieser Summe noch nicht enthalten sein.

Mehr als 400.000 verkaufte Einheiten wären für eine etablierte Marke und eine derart teure AAA-Produktion zunächst ein ernüchternder Wert. Ob das Spiel damit hinter den internen Erwartungen liegt, lässt sich allerdings nicht abschließend beurteilen. Microsoft hat weder konkrete Verkaufsziele noch offizielle Angaben zum Umsatz oder zur bisherigen Rentabilität veröffentlicht.

Auch einfache Hochrechnungen greifen zu kurz. Neben regulären Verkäufen können Einnahmen aus Premium-Upgrades, Ingame-Inhalten und dem Xbox Game Pass zur wirtschaftlichen Bilanz beitragen. Gleichzeitig fließt der Verkaufspreis auf Plattformen wie Steam nicht vollständig an Microsoft.

Xbox Game Pass verändert das Gesamtbild

Gears of War: E-Day war laut Xbox Wire direkt zum Start im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass enthalten. Abonnenten mussten das Spiel deshalb nicht separat kaufen, wodurch ein Teil der potenziellen Vollpreisverkäufe entfallen sein dürfte.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass diese Nutzer keinen finanziellen Wert für Microsoft haben. Day-One-Veröffentlichungen sollen neue Abonnenten gewinnen, bestehende Mitglieder im Dienst halten und zusätzliche Käufe fördern. Ohne interne Daten zu neuen Abos, Verlängerungen und Premium-Upgrades bleibt offen, wie stark der Game Pass die niedriger wirkenden Verkaufszahlen ausgleicht.

An mangelndem Interesse scheint es jedenfalls nicht gelegen zu haben. Im Player Engagement Tracker von Circana erreichte Gears of War: E-Day in der Woche bis zum 10. Oktober 2026 den dritten Platz unter den Xbox-Spielen mit den meisten wöchentlich aktiven Nutzern.

Wichtiger Test für die Xbox-Strategie

Die wirtschaftliche Entwicklung besitzt für Microsoft zusätzliche Bedeutung, weil Gears of War: E-Day nur für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wurde. Eine PlayStation-Version gehört nicht zu den auf der offiziellen Xbox-Seite aufgeführten Plattformen. Damit gilt der Shooter als wichtiger Test für eine stärkere Rückkehr zu exklusiven Xbox-Veröffentlichungen.

Die bisher gemeldeten Zahlen zeigen vor allem den Unterschied zwischen Verkäufen und tatsächlicher Reichweite. Gears of War: E-Day scheint viele Menschen erreicht zu haben, doch ein großer Teil davon nutzte offenbar das Abonnement. Ob dieses Modell bei Produktionskosten von mehr als 447 Millionen Euro wirtschaftlich trägt, dürfte Microsofts künftigen Umgang mit Exklusivität und Day-One-Veröffentlichungen maßgeblich beeinflussen.

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