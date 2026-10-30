Eine offizielle Ankündigung von Gear 6 gibt es bislang nicht. Im Manga von One Piece häufen sich jedoch Entwicklungen, die eine weitere Kraftsteigerung für Monkey D. Ruffy plausibel erscheinen lassen. Die aktuell kursierende Theorie stützt sich vor allem auf die neuen Fähigkeiten seiner stärksten Mitstreiter und Ruffys Probleme im Kampf gegen Imu.

Kapitel 1197 erscheint laut MANGA Plus am 1. November 2026. Behauptungen über Sanjis Rolle in diesem Kapitel basieren derzeit auf Vorabinformationen, da die offizielle Veröffentlichung noch aussteht.

Zorro und Sanji rücken mit neuem Haki nach

Im Elban-Arc haben mehrere Mitglieder der Strohhutbande erkennbare Fortschritte gemacht. Frankie erhielt in Kapitel 1176 mit den Omni-Drain-Konvertern eine neue Energiequelle, während Tony Chopper in Kapitel 1178 eine Möglichkeit zeigte, den Domi-Reversi-Effekt zu bekämpfen. Auch bei Lysops Observationshaki deutet sich eine Weiterentwicklung an.

Die größten Sprünge betreffen jedoch Ruffys sogenannte Flügel. Lorenor Zorro setzte im am 27. September 2026 veröffentlichten Kapitel 1194 sein Königshaki gezielter ein und überzog seine Schwerter damit. Vorabinformationen zu Kapitel 1197 schreiben auch Sanji einen entscheidenden Haki-Moment im Kampf gegen einen Heiligen Ritter zu.

Das erinnert an frühere Handlungsabschnitte. In Enies Lobby entwickelten Zorro und Sanji Asura sowie Diable Jambe, während Ruffy Gear 2 und Gear 3 präsentierte. Im Wano-Arc folgten Enma für Zorro, Ifrit Jambe für Sanji und schließlich Gear 5 für Ruffy.

Gear 5 reicht gegen Imu offenbar nicht aus

Ein weiteres Argument für eine neue Form liefern Ruffys bisherige Begegnungen mit Imu. Trotz Gear 5 konnte er seinen übermächtigen Gegner nicht entscheidend zurückdrängen und war auf die Unterstützung von Scopper Gaban und Loki angewiesen. Damit setzt die Handlung eine klare Grenze für Ruffys derzeit stärkste Transformation.

Gear 6 könnte allerdings auch nur eine mögliche Bezeichnung sein. Denkbar wäre ebenso eine weiterentwickelte Variante von Gear 5, mit der Ruffy das Potenzial der Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika, umfassender ausschöpft. Eine stärkere körperliche Form könnte zugleich sein Königshaki verbessern, da diese Fähigkeit eng mit Willenskraft und persönlicher Stärke verbunden ist.

Die Entwicklung innerhalb der Strohhutbande liefert damit einen nachvollziehbaren Aufbau für Ruffys nächsten großen Schritt. Als bestätigt gilt derzeit aber nur, dass der Konflikt auf Elban weiter eskaliert. Gear 6 bleibt eine naheliegende Interpretation der aktuellen Manga-Ereignisse und keine offiziell benannte Transformation.

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