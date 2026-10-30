PUBG wird zur Netflix-Serie: Donald Glover übernimmt gleich vier wichtige Rollen

Aus dem erfolgreichen Battle-Royale-Shooter PUBG: Battlegrounds soll eine Live-Action-Serie entstehen. Wie Publisher Krafton am 30. Oktober 2026 bekannt gegeben hat, wird die Videospielverfilmung für Netflix entwickelt. Mit Donald Glover steht bereits ein prominenter Name fest, der das Projekt nicht nur vor der Kamera prägen soll.

Der aus Atlanta und Community bekannte Schauspieler übernimmt die Hauptrolle und soll gleichzeitig Regie führen, am Drehbuch arbeiten und als Executive Producer die Produktion begleiten.

Donald Glover übernimmt die kreative Leitung der PUBG-Serie

Glover ist vor allem durch seine Arbeit an der vielfach ausgezeichneten Serie Atlanta bekannt, die er entwickelte und in der er selbst die Hauptrolle spielte. Für seine Arbeit wurde er unter anderem mit zwei Emmy Awards und Golden Globes ausgezeichnet.

Bei der geplanten PUBG-Adaption wird er nun erneut mehrere kreative Aufgaben übernehmen. Unterstützung erhält er von Stephen Glover, der ebenfalls als Drehbuchautor und Executive Producer beteiligt ist.

Weitere Executive Producer sind Michael Schaefer für NEON TV, Fam Udeorji für Gilga sowie Taeseok Jang und Sujin Lee für LV3H.

Letzteres ist die Entertainment-Sparte von Krafton, die an der Entwicklung und Produktion der Serie mitwirkt. Das Unternehmen möchte damit die Marke PUBG über das eigentliche Videospiel hinaus ausbauen.

Wie könnte PUBG als Netflix-Serie funktionieren?

Konkrete Informationen zur Handlung hat Krafton bislang nicht veröffentlicht. Auch zu weiteren Darstellern, den Schauplätzen oder dem geplanten Veröffentlichungstermin gibt es noch keine Angaben.

Die Spielvorlage bietet allerdings einen naheliegenden Ausgangspunkt: In PUBG: Battlegrounds treten zahlreiche Teilnehmer auf einer großen Karte gegeneinander an, sammeln Waffen und Ausrüstung und versuchen, als letzte Überlebende aus einer zunehmend kleiner werdenden Spielzone hervorzugehen.

Ob die Netflix-Serie dieses Battle-Royale-Prinzip direkt übernimmt oder eine eigenständige Geschichte innerhalb des PUBG-Universums erzählt, bleibt abzuwarten.

Gerade Donald Glovers Beteiligung dürfte interessant werden. Der Schauspieler hat mit Atlanta bereits gezeigt, dass er ungewöhnliche Geschichten mit Humor, Drama und gesellschaftlichen Themen verbinden kann. Welche Richtung die PUBG-Adaption einschlagen wird, ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Krafton baut PUBG zur Entertainment-Marke aus

Mit der Netflix-Serie setzt Krafton den Ausbau seiner erfolgreichsten Marke fort. PUBG gehört zu den Spielen, die das Battle-Royale-Genre weltweit populär gemacht haben, und hält laut Publisher sieben Guinness-Weltrekorde.

Neben dem ursprünglichen PUBG: Battlegrounds existiert mit PUBG Mobile bereits ein weiterer erfolgreicher Ableger. Die geplante Realserie soll das Franchise nun auch im Streamingbereich etablieren.

Wann die Dreharbeiten beginnen und wann die Serie bei Netflix erscheinen könnte, hat Krafton noch nicht verraten. Bislang befindet sich das Projekt offiziell in Entwicklung.

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