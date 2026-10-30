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Phantom Blade Zero schlägt die Konkurrenz: Chinas Spiele erobern das Metacritic-Ranking

Jens A. 2 Min. Lesezeit
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Phantom Blade Zero Screenshot
Bildunterschrift und Bildnachweis: © S-GAME

Phantom Blade Zero hat einen starken Start hingelegt und setzt sich nach aktuellem Stand an die Spitze der bestbewerteten Spiele chinesischer Entwickler. Die PC-Version erreicht am 30. Oktober 2026 bei Metacritic einen Metascore von 88 Punkten und übertrifft damit unter anderem Genshin Impact und Black Myth: Wukong.

Das Wuxia-Actionspiel von S-GAME erschien am 29. Oktober 2026 für PC und PlayStation 5. Laut dem deutschen PlayStation Store basiert das Einzelspieler-Abenteuer auf der Unreal Engine 5 und kostet für die PS5 regulär 69,99 Euro.

Phantom Blade Zero führt den Plattformvergleich an

Bei der Einordnung der Metascores ist allerdings wichtig, dass Metacritic Wertungen separat für jede Plattform berechnet. Ein direkter Vergleich muss deshalb jeweils die bestbewertete Version eines Spiels berücksichtigen. Eine reine PS5-Rangliste ist das nicht, da beispielsweise ICEY gar keine PS5-Fassung besitzt.

Mit den aktuell nachvollziehbaren Plattformwertungen ergibt sich für die zehn genannten chinesischen Produktionen folgende Reihenfolge:

PlatzSpielStudioMetascorePlattform
1Phantom Blade ZeroS-GAME88PC
2Genshin ImpactmiHoYo86PlayStation 5
3ICEYFantaBlade Network84PC
4EastwardPixpil82PC
4Honkai: Star RailmiHoYo82PlayStation 5
6Black Myth: WukongGame Science81PC
6Wuchang: Fallen FeathersLeenzee81Xbox Series X
6F.I.S.T.: Forged In Shadow TorchTiGames81PC
9Marvel RivalsNetEase Games78PlayStation 5
10Zenless Zone ZeromiHoYo77PC

Besonders deutlich fällt der Vorsprung gegenüber Black Myth: Wukong aus. Das Action-Rollenspiel von Game Science erreichte auf dem PC 81 Punkte. Genshin Impact bleibt mit 86 Punkten für die PS5 der engste Verfolger.

Großer Steam-Start bleibt hinter Wukong zurück

Auch kommerziell deutet sich ein erfolgreicher Start an. Phantom Blade Zero erreichte laut SteamDB am 29. Oktober 2026 einen bisherigen Höchstwert von 723.876 gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern. Damit wurde die zuvor gemeldete Marke von 579.000 bereits deutlich übertroffen.

Zum Rekord von Black Myth: Wukong fehlt jedoch noch einiges. Das Spiel von Game Science kam bei SteamDB auf einen historischen Höchstwert von 2.415.714 gleichzeitig aktiven Nutzern.

Chinesische Einzelspieler-Spiele gewinnen an Gewicht

In den Tests erhält Phantom Blade Zero vor allem für sein schnelles Kampfsystem, die umfangreiche Waffenauswahl und die aufwendig inszenierten Bosskämpfe viel Lob. Auch die düstere Wuxia-Welt und das Zusammenspiel aus Angriffen, Ausweichmanövern und Paraden tragen zum hohen Durchschnitt bei.

Der Erfolg unterstreicht zugleich eine breitere Entwicklung. Neben den etablierten Gacha-Produktionen von miHoYo rücken chinesische Studios zunehmend aufwendige Einzelspieler-Spiele wie Black Myth: Wukong, Wuchang: Fallen Feathers und Phantom Blade Zero in den Mittelpunkt. Mit seinem Metascore von 88 setzt S-GAME innerhalb dieser Auswahl vorerst den neuen Bestwert und bringt sich zugleich als möglicher Anwärter für die Spielepreise des Jahres 2026 in Stellung.

Öffnet in einem neuen Tab

Jens A.

Wenn bei GTA der fünfte Wagen brennt und irgendwo ein NPC flucht, ist Jens wahrscheinlich nicht weit. Bei PlayCentral kümmert er sich mit viel Herzblut um alles, was zockt, kracht und Spaß macht. Sei es ein Blockbuster mit Millionenbudget oder ein Indie-Perle mit Retro-Charme. Sein Fachgebiet? Open Worlds, Chaos-Sandboxen und Games, bei denen man "nur mal kurz reinschauen" wollte und dann plötzlich 3 Stunden später noch da sitzt. Immer kritisch, meistens fair und manchmal leicht übermüdet vom letzten Games-Marathon.

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