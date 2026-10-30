Phantom Blade Zero hat einen starken Start hingelegt und setzt sich nach aktuellem Stand an die Spitze der bestbewerteten Spiele chinesischer Entwickler. Die PC-Version erreicht am 30. Oktober 2026 bei Metacritic einen Metascore von 88 Punkten und übertrifft damit unter anderem Genshin Impact und Black Myth: Wukong.

Das Wuxia-Actionspiel von S-GAME erschien am 29. Oktober 2026 für PC und PlayStation 5. Laut dem deutschen PlayStation Store basiert das Einzelspieler-Abenteuer auf der Unreal Engine 5 und kostet für die PS5 regulär 69,99 Euro.

Phantom Blade Zero führt den Plattformvergleich an

Bei der Einordnung der Metascores ist allerdings wichtig, dass Metacritic Wertungen separat für jede Plattform berechnet. Ein direkter Vergleich muss deshalb jeweils die bestbewertete Version eines Spiels berücksichtigen. Eine reine PS5-Rangliste ist das nicht, da beispielsweise ICEY gar keine PS5-Fassung besitzt.

Mit den aktuell nachvollziehbaren Plattformwertungen ergibt sich für die zehn genannten chinesischen Produktionen folgende Reihenfolge:

Platz Spiel Studio Metascore Plattform 1 Phantom Blade Zero S-GAME 88 PC 2 Genshin Impact miHoYo 86 PlayStation 5 3 ICEY FantaBlade Network 84 PC 4 Eastward Pixpil 82 PC 4 Honkai: Star Rail miHoYo 82 PlayStation 5 6 Black Myth: Wukong Game Science 81 PC 6 Wuchang: Fallen Feathers Leenzee 81 Xbox Series X 6 F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch TiGames 81 PC 9 Marvel Rivals NetEase Games 78 PlayStation 5 10 Zenless Zone Zero miHoYo 77 PC

Besonders deutlich fällt der Vorsprung gegenüber Black Myth: Wukong aus. Das Action-Rollenspiel von Game Science erreichte auf dem PC 81 Punkte. Genshin Impact bleibt mit 86 Punkten für die PS5 der engste Verfolger.

Großer Steam-Start bleibt hinter Wukong zurück

Auch kommerziell deutet sich ein erfolgreicher Start an. Phantom Blade Zero erreichte laut SteamDB am 29. Oktober 2026 einen bisherigen Höchstwert von 723.876 gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern. Damit wurde die zuvor gemeldete Marke von 579.000 bereits deutlich übertroffen.

Zum Rekord von Black Myth: Wukong fehlt jedoch noch einiges. Das Spiel von Game Science kam bei SteamDB auf einen historischen Höchstwert von 2.415.714 gleichzeitig aktiven Nutzern.

Chinesische Einzelspieler-Spiele gewinnen an Gewicht

In den Tests erhält Phantom Blade Zero vor allem für sein schnelles Kampfsystem, die umfangreiche Waffenauswahl und die aufwendig inszenierten Bosskämpfe viel Lob. Auch die düstere Wuxia-Welt und das Zusammenspiel aus Angriffen, Ausweichmanövern und Paraden tragen zum hohen Durchschnitt bei.

Der Erfolg unterstreicht zugleich eine breitere Entwicklung. Neben den etablierten Gacha-Produktionen von miHoYo rücken chinesische Studios zunehmend aufwendige Einzelspieler-Spiele wie Black Myth: Wukong, Wuchang: Fallen Feathers und Phantom Blade Zero in den Mittelpunkt. Mit seinem Metascore von 88 setzt S-GAME innerhalb dieser Auswahl vorerst den neuen Bestwert und bringt sich zugleich als möglicher Anwärter für die Spielepreise des Jahres 2026 in Stellung.

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