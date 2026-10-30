Assassin’s Creed Valhalla bekommt überraschend New Game+ – und das schon nächste Woche

Damit dürften viele Fans von Assassin’s Creed Valhalla nicht mehr gerechnet haben: Ubisoft hat ein New-Game-Plus-Update für das Wikinger-Abenteuer angekündigt. Bereits am 5. November 2026 soll die neue Funktion erscheinen – mehr als fünf Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels.

Die Ankündigung ist Teil des neuen Herbst-Updates zur Assassin’s-Creed-Reihe, das Ubisoft am 30. Oktober veröffentlicht hat. Darin gibt Jean Guesdon, Head of Content, einen Überblick über die kommenden Projekte und die weiteren Pläne für das Franchise.

Assassin’s Creed Valhalla erhält am 5. November New Game+

Mit dem angekündigten New-Game-Plus-Modus kehrt Ubisoft noch einmal zu Assassin’s Creed Valhalla zurück. Die Funktion soll Spielern einen erneuten Durchlauf ermöglichen.

Welche Fortschritte, Ausrüstungsgegenstände oder Fähigkeiten dabei konkret übernommen werden können, geht aus der vorliegenden Pressemitteilung allerdings nicht hervor. Auch zu möglichen Änderungen am Schwierigkeitsgrad liegen darin keine Details vor.

Für Valhalla ist die Ankündigung dennoch bemerkenswert. Das Rollenspiel erschien ursprünglich im November 2020 und erhielt in den folgenden Jahren zahlreiche Erweiterungen und Inhaltsupdates.

Mit dem neuen Modus bekommt das Wikinger-Abenteuer nun noch einmal Aufmerksamkeit, während Ubisoft bereits an mehreren weiteren Assassin’s-Creed-Projekten arbeitet.

Auch Black Flag Resynced und Hexe erhalten Neuigkeiten

Neben Valhalla geht Ubisoft in seinem Herbst-Update auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced ein. Für die Neuauflage wurde das letzte große Inhaltsupdate vorgestellt. Welche konkreten Neuerungen dieses umfasst, erläutert die vorliegende Pressemitteilung nicht.

Auch zu den kommenden Projekten Codename Hexe und Codename Invictus gibt es neue Informationen.

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Während Ubisoft für das düstere Hexe erst 2027 wieder größere Neuigkeiten in Aussicht stellt, wird der Multiplayer-Ableger Invictus nach Rückmeldungen aus frühen Spieltests weiter überarbeitet.

Zusätzlich gibt es Neuigkeiten zur geplanten Assassin’s-Creed-Live-Action-Serie von Netflix.

Assassin’s Creed feiert 2027 sein 20-jähriges Jubiläum

Im kommenden Jahr wird die Assassin’s-Creed-Reihe 20 Jahre alt. Ubisoft hat dafür bereits ein offizielles Jubiläumslogo vorgestellt und plant weitere Aktivitäten rund um die Marke.

Den Anfang machte 2007 das erste Assassin’s Creed mit Altaïr. Seitdem hat sich die Reihe über zahlreiche historische Schauplätze und unterschiedliche Spielkonzepte weiterentwickelt.

Mit dem New-Game-Plus-Update für Valhalla zeigt Ubisoft nun, dass auch ältere Ableger weiterhin eine Rolle in den Plänen des Publishers spielen.

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