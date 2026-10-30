Assassin’s Creed Hexe: Ubisoft vertröstet Fans auf 2027 und versteckt rätselhaften Geheimcode

Ubisoft hat ein umfangreiches Update zur Zukunft von Assassin’s Creed veröffentlicht. Darin spricht der Publisher über die Entwicklung von Codename Hexe, die Neuausrichtung des Multiplayer-Projekts Codename Invictus und weitere Pläne für die Reihe. Besonders neugierig macht eine verschlüsselte Nachricht, die Ubisoft ohne zusätzliche Erklärung veröffentlicht hat.

Für Fans von Hexe gibt es allerdings auch eine Geduldsprobe: Obwohl die Arbeiten an dem düsteren Assassin’s-Creed-Ableger voranschreiten, wird Ubisoft erst 2027 wieder größere Neuigkeiten zu dem Projekt bekannt geben.

Assassin’s Creed Hexe: Neue Informationen erst 2027

Seit der Ankündigung im September 2022 hält sich Ubisoft mit konkreten Informationen zu Codename Hexe zurück. Auch das neue Herbst-Update liefert weder Gameplay noch einen Veröffentlichungstermin.

Immerhin bestätigt das Entwicklerteam, dass die Arbeiten an dem ungewöhnlichen Ableger weitergehen. Ubisoft beschreibt Hexe erneut als eine deutlich düsterere Assassin’s-Creed-Erfahrung, deren besondere Vision man konsequent umsetzen möchte.

Gleichzeitig räumt das Unternehmen ein, dass noch einiges an Entwicklungsarbeit bevorsteht. Die nächste größere Präsentation ist deshalb erst für 2027 vorgesehen.

Damit bleibt weiterhin offen, wann Hexe erscheinen wird und wie sich das Spiel von den bisherigen Teilen der Reihe unterscheidet. Auch zu den spielerischen Besonderheiten verrät Ubisoft noch nichts.

Ubisoft veröffentlicht mysteriösen Geheimcode

Ganz ohne Überraschung endet der Abschnitt zu Hexe allerdings nicht. Unterhalb der offiziellen Stellungnahme findet sich eine verschlüsselte Botschaft:

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// QNTMAKHX TWTEMZL. YSIZKQ AADSWX NFAAMPHP.//

Ubisoft erklärt weder die Bedeutung der Zeichenfolge noch, welches Verschlüsselungsverfahren dahintersteckt. Auch ob die Nachricht Hinweise auf das Setting, die Handlung oder andere Details enthält, bleibt offen.

Die Entwickler laden die Community ausdrücklich dazu ein, weiter über Hexe zu diskutieren und eigene Theorien aufzustellen. Der Geheimcode dürfte dafür reichlich neues Material liefern.

Assassin’s Creed Invictus: Multiplayer wird nach Kritik überarbeitet

Während Hexe weiterhin weitgehend im Verborgenen entsteht, gibt Ubisoft beim Multiplayer-Projekt Codename Invictus etwas mehr Einblick in die Entwicklung.

Vor einigen Monaten durften mehrere Hundert ausgewählte Spieler einen frühen Prototyp in einer privaten Testsession ausprobieren. Besonders positiv aufgenommen wurden laut Ubisoft das Parkour-System, die vertikal gestalteten Karten und das dynamische Zusammenspiel innerhalb der Teams.

Auch die Möglichkeit, unterschiedliche Assassin’s-Creed-Charaktere mit individuellen Fähigkeiten und Spielstilen zu übernehmen, kam bei den Testern gut an.

Allerdings gab es einen entscheidenden Kritikpunkt: Obwohl die grundlegenden Mechaniken Potenzial erkennen ließen, vermissten die Teilnehmer einige der Elemente, die Assassin’s Creed traditionell ausmachen.

Ubisoft hat das Feedback aufgegriffen und die Entwicklung in den vergangenen Monaten entsprechend angepasst. Invictus soll sich künftig stärker an den zentralen Säulen der Reihe orientieren, ohne seinen Multiplayer-Ansatz aufzugeben.

Was das konkret für das Gameplay bedeutet, lässt Ubisoft noch offen. Weitere Testversionen sind geplant, während das Team verschiedene Aspekte des Spiels weiter überprüft. Der Publisher warnt außerdem davor, frühe Informationen über Invictus bereits als endgültige Beschreibung des Spiels zu verstehen.

Ubisoft spricht auch über weitere Remakes

Abseits der beiden kommenden Projekte hat Ubisoft eine weitere interessante Entscheidung bestätigt: Nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced befindet sich derzeit kein weiteres Remake der Reihe aktiv in Entwicklung.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Ubisoft grundsätzlich auf Neuauflagen verzichten möchte. Der Publisher betont, dass man weiterhin Möglichkeiten prüfe, ältere Spiele in neuer Form zurückzubringen.

Aktuell konzentrieren sich die Entwickler jedoch auf kommende Assassin’s-Creed-Projekte, darunter auch bislang unangekündigte Spiele mit neuen Schauplätzen und Geschichten.

2027 steht außerdem das 20-jährige Jubiläum der Reihe an. Dafür plant Ubisoft zahlreiche Ankündigungen, Updates, Belohnungen und Community-Aktionen.

Ob wir im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten endlich einen ausführlicheren Blick auf Assassin’s Creed Hexe erhalten, bleibt abzuwarten. Fest steht zumindest, dass Ubisoft für das kommende Jahr größere Neuigkeiten versprochen hat.

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