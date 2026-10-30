Sir Patrick Stewart ist tot. Der britische Schauspieler, den Millionen Fans als Captain Jean-Luc Picard und Professor Charles Xavier kennen, starb am 28. Oktober 2026 im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles.

Wie seine Familie über seinen offiziellen Instagram-Account mitteilte, wurde Stewart zuletzt von seiner Ehefrau Sunny Ozell betreut. Vorausgegangen war eine kurze Erkrankung an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz. Die Diagnosen waren zuvor nicht öffentlich bekannt.

Patrick Stewart prägte Star Trek und X-Men

Stewarts Karriere erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Nach seinen Anfängen auf der Theaterbühne gehörte er 14 Jahre lang der Royal Shakespeare Company an und spielte zahlreiche klassische Rollen. Für seine Theaterarbeit erhielt er drei Olivier Awards. Hinzu kam ein Grammy für seine Aufnahme von Peter und der Wolf sowie Nominierungen für die Emmy Awards, Golden Globes und den Tony Award.

Seinen weltweiten Durchbruch feierte Stewart ab 1987 als Captain Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation. Die Serie brachte es auf sieben Staffeln und 178 Episoden. Später kehrte er in vier Kinofilmen sowie in Star Trek: Picard auf den Kommandosessel zurück. Im Jahr 2010 wurde er von Königin Elisabeth II. für seine Verdienste um die Schauspielkunst zum Ritter geschlagen.

Eine weitere Generation lernte ihn ab 2000 als Professor Charles Xavier in den X-Men-Filmen kennen. Stewart verkörperte den telepathisch begabten Gründer der Mutantenschule über viele Jahre hinweg, darunter in Logan und Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Seine bereits gedrehte Rückkehr in Avengers: Doomsday gehört zu seinen letzten Filmauftritten.

Abseits dieser beiden großen Rollen war Stewart unter anderem in Dune und Robin Hood: Men in Tights zu sehen. Seine unverwechselbare Stimme war außerdem in Der Prinz von Ägypten, Nausicaä aus dem Tal der Winde und mehreren Animationsproduktionen zu hören.

Eine Stimme, die auch Gaming-Fans begleitet hat

Patrick Stewart hinterließ auch in der Spielewelt deutliche Spuren. Besonders eng war seine Laufbahn mit Star Trek verbunden. In mindestens zehn Videospielen sprach er erneut Jean-Luc Picard, darunter Star Trek: Armada, Star Trek: Bridge Commander und Star Trek: Legacy.

Zu seinen weiteren bekannten Gaming-Rollen und Auftritten zählen:

König Richard in Lands of Lore: The Throne of Chaos aus dem Jahr 1994

Kaiser Uriel Septim VII in The Elder Scrolls IV: Oblivion aus dem Jahr 2006

Zobek in Castlevania: Lords of Shadow aus dem Jahr 2010

Der Erzähler von LEGO Universe aus dem Jahr 2010

Eine Sprecherrolle in Die Sims Mittelalter aus dem Jahr 2011

Für viele Rollenspielfans bleibt vor allem sein kurzer Auftritt als Uriel Septim VII unvergessen. Seine Stimme eröffnet The Elder Scrolls IV: Oblivion und begleitet die ersten Minuten im kaiserlichen Gefängnis, bevor der Tod des Kaisers die Handlung in Gang setzt. Die Originalaufnahmen wurden auch für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verwendet.

Auch als Erzähler von LEGO Universe setzte Stewart seine markante Stimme ein, wie die LEGO Group anlässlich des zehnten Jubiläums des Online-Spiels erinnerte. Damit reichte sein Vermächtnis von Shakespeare und großen Science-Fiction-Produktionen bis in virtuelle Welten, in denen seine Stimme noch lange zu hören sein wird.

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