Die vorzeitige Namensreservierung für World of Warcraft: Forever sorgt wenige Tage vor dem Release für Frust. Seit dem 27. Oktober 2026 können berechtigte Fans bis zu drei Charaktere anlegen, doch technische Fehler und ein übermäßig strenger Namensfilter verhindern teilweise die erfolgreiche Reservierung.

Zum Start meldeten Nutzer Verbindungsabbrüche, nicht verfügbare Realms und Zeitüberschreitungen bei der Charaktererstellung. In einem entsprechenden Beitrag im Blizzard-Forum berichten mehrere Betroffene, dass selbst als verfügbar markierte Namen beim Speichern verloren gingen oder anschließend als vergeben angezeigt wurden.

Blizzard bestätigt einen fehlerhaften Namensfilter

Zusätzlich zu den Serverproblemen blockierte das System zahlreiche eigentlich unbedenkliche Namen. Community Manager Kaivax bestätigte im offiziellen Forum, dass die interne Liste für eingeschränkte Namen fehlerhaft arbeitete. Sie soll normalerweise wichtige Figuren aus der Warcraft-Geschichte sowie aus technischen Gründen gesperrte Begriffe erfassen.

Durch den Fehler wurden jedoch auch harmlose Buchstabenkombinationen abgelehnt. Als konkretes Beispiel nannte Blizzard Namen, die die Zeichenfolge con enthielten. Eine Korrektur wurde mit den darauffolgenden Realm-Neustarts verteilt, sodass zuvor abgewiesene Kombinationen erneut ausprobiert werden können.

Damit sind offenbar noch nicht alle Schwierigkeiten beseitigt. Fans melden weiterhin falsche Treffer durch den Filter für nicht jugendfreie Sprache. Zudem scheinen Begriffe mit Bezug zu vorhandenen Nichtspielercharakteren und Titeln problematisch zu sein, darunter Nurse und Doctor. Teilweise werden ungewöhnliche Kombinationen akzeptiert, während deutlich harmlosere Varianten nicht durch die Prüfung kommen.

Die Reservierung ist an kostenpflichtige Pakete gebunden

Besonders ärgerlich ist die Situation, weil die frühzeitige Namensreservierung einen kostenpflichtigen Vorteil darstellt. Laut der offiziellen Ankündigung von Blizzard benötigen Nutzer das Heroic-Paket der Himmelsgeborenen, das Epic-Paket der Himmelsgeborenen, die Sammlung: Warcraft Forever oder die Collector’s Edition.

Die Reservierungsphase läuft noch bis zum 3. November 2026. Dabei können insgesamt drei Charaktere über sämtliche Realm-Typen hinweg erstellt werden. Die vollständige Kombination aus dem neuen Vor- und Zweitnamen muss innerhalb der jeweiligen Region einzigartig sein und wird nach der Reihenfolge der Eingänge vergeben.

World of Warcraft: Forever erscheint in Deutschland am 5. November 2026 um 00:00 Uhr MEZ. Der Zugang ist dann in einem aktiven World of Warcraft-Abonnement oder in vorhandener Spielzeit enthalten. Bis zum Ende des Reservierungszeitraums bleibt Blizzard somit nur wenig Zeit, um verbleibende Filterfehler zu korrigieren und den bezahlten Vorabzugang zuverlässig nutzbar zu machen.

Öffnet in einem neuen Tab