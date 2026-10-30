Mehr als acht Jahre nach der ersten Ankündigung könnte The Elder Scrolls 6 endlich seinen vollständigen Namen erhalten. Laut einem neuen Bericht soll Bethesdas kommendes Open-World-Rollenspiel den Titel The Elder Scrolls VI: Sentinel tragen.

Die Angabe ist bislang unbestätigt und stammt von mit Bethesdas Plänen vertrauten Quellen. Wie Tom Warren in seinem Bericht für The Verge schreibt, bereitet der Publisher eine offizielle Enthüllung vor, die bereits im November 2026 erfolgen könnte. Erwartet wird zunächst lediglich die Bekanntgabe des Namens, nicht zwingend ein neuer Trailer oder eine Gameplay-Präsentation.

Acht Sternchen führten zu Sentinel

Für aufmerksame Fans kommt der mögliche Untertitel nicht völlig überraschend. Xbox-Chefin Asha Sharma berichtete am 11. August 2026 in einem X-Beitrag von einer Live-Vorführung des Rollenspiels. Dabei schrieb sie den Namen als The Elder Scrolls VI: ******** und lobte vor allem die Dimensionen sowie die Geschichte des Projekts.

Da genau acht Sternchen verwendet wurden, begann die Community schnell mit der Suche nach passenden Begriffen. Sentinel entwickelte sich zum populärsten Kandidaten. Der Name besteht aus acht Buchstaben und gehört zu einer bedeutenden Stadt in Hammerfell an der Iliac-Bucht. Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Theorie durch den zuvor kursierenden Entwicklungsnamen Guardian, dessen Bedeutung eng mit Sentinel verwandt ist.

Auch das mögliche Zeitfenster für die Enthüllung passt. The Elder Scrolls V: Skyrim feiert am 11. November 2026 seinen 15. Geburtstag. Eine Namensenthüllung rund um dieses Jubiläum wäre daher naheliegend, ein konkreter Termin innerhalb des Monats wurde allerdings nicht genannt.

Hammerfell rückt als Schauplatz in den Mittelpunkt

Der Untertitel wäre ein deutlicher Hinweis auf Hammerfell als zentralen Schauplatz. Sentinel ist eine große Stadt der Rothwardonen und war bereits Teil der umfangreichen Welt von The Elder Scrolls Online. Laut Warrens Informationen soll The Elder Scrolls VI tatsächlich in Hammerfell spielen und erstmals ausführlicher die Geschichte der namensgebenden Schriftrollen sowie die Geheimnisse dieser uralten Artefakte behandeln.

Ob sich die Handlung ausschließlich auf Hammerfell konzentriert oder auch angrenzende Gebiete besucht werden können, geht aus dem Bericht nicht hervor. Die Lage Sentinels an der Iliac-Bucht würde zumindest Verbindungen zu Hochfels und weiteren Regionen im Westen Tamriels ermöglichen.

Bethesda hatte The Elder Scrolls VI am 10. Juni 2018 offiziell angekündigt. Der damalige CGI-Teaser entstand zu einer Zeit, als sich das Projekt noch in der Vorproduktion befand, und zeigte lediglich eine Landschaft. Seitdem wurden weder öffentliches Gameplay noch ein Erscheinungstermin oder bestätigte Plattformen vorgestellt. Der erwartete Name Sentinel wäre damit das erste große neue Detail seit der ursprünglichen Enthüllung.

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