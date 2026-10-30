Metro 2033 und Last Light: Kostenloses Next-Gen-Update bringt 4K und bis zu 120 FPS

Die beiden Endzeit-Shooter Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux haben ein umfangreiches Next-Gen-Update erhalten. Seit dem 29. Oktober 2026 können Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S die technisch überarbeiteten Versionen herunterladen. Wer die beiden Spiele bereits besitzt, bekommt das Upgrade kostenlos.

Neben einer verbesserten Grafik und verschiedenen Optimierungen für moderne Hardware verspricht Entwickler 4A Games vor allem eine deutlich höhere Bildqualität und Bildrate. Je nach gewähltem Modus sind echtes 4K mit 60 Bildern pro Sekunde oder hochskaliertes 4K mit bis zu 120 FPS möglich.

Auch auf dem PC ist das Update bereits verfügbar.

Die beiden Redux-Versionen wurden für aktuelle Hardware optimiert. Im Mittelpunkt stehen eine höhere Auflösung, flüssigere Darstellung und zusätzliche plattformspezifische Verbesserungen.

Die wichtigsten technischen Eckdaten im Überblick:

Funktion Angaben zum Update Unterstützte Spiele Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux Konsolen PlayStation 5, Xbox Series X/S PC Steam, Windows, Epic Games Store, GOG Qualitätsmodus Natives 4K bei 60 FPS Performance-Modus Hochskaliertes 4K bei bis zu 120 FPS Preis Kostenlos für bestehende Besitzer Veröffentlichung 29. Oktober 2026 auf Konsolen

Für die Darstellung mit 120 Bildern pro Sekunde wird ein kompatibler Fernseher beziehungsweise Monitor benötigt. Welche technischen Funktionen auf welcher Konsole im Einzelnen unterstützt werden, erläutern die vollständigen Patch-Notes.

Damit erhalten die beiden Spiele, die ursprünglich 2010 beziehungsweise 2013 erschienen und später als Redux-Versionen neu aufgelegt wurden, noch einmal eine technische Auffrischung.

Offizieller Trailer zum Metro Redux Next-Gen-Update

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Der Trailer zeigt die überarbeiteten Versionen von Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux.

Vorbereitung auf Metro 2039: Das nächste Kapitel erscheint im Februar

Der Zeitpunkt des Updates ist kein Zufall. Am 4. Februar 2027 soll mit Metro 2039 der nächste große Teil der Reihe erscheinen.

Das kommende Spiel führt die Geschichte der postapokalyptischen Welt weiter. Spieler übernehmen darin die Rolle einer Figur namens „The Stranger“.

Wer die Anfänge der Metro-Saga bislang verpasst hat, bekommt mit den technisch überarbeiteten Redux-Versionen die Gelegenheit, die Ereignisse der ersten beiden Spiele nachzuholen.

Auch langjährige Fans können noch einmal in die düsteren Tunnel der Moskauer Metro zurückkehren, bevor Anfang kommenden Jahres das nächste Kapitel beginnt.

Die Metro-Reihe wird weiterhin von 4A Games entwickelt. Das Studio arbeitet sowohl in der Ukraine als auch auf Malta. Trotz des anhaltenden russischen Angriffskrieges wird die Entwicklung der Reihe fortgesetzt.

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