Assassin’s Creed Valhalla: Ein letzter DLC für Eivor

Vergangenen Samstag fand das Großevent Ubisoft Forward statt. Neben einigen neuen Titeln, wie Assassin’s Creed Mirage, wurde ein weiterer und letzter DLC zu Assassin’s Creed Valhalla angekündigt.

Am 10. November 2020 startete die Eivors Eroberungsfahrt. Seither gab es drei große und ein paar kleinere Erweiterungen, zahlreiche Events und Zusatzinhalte. Nach „Zorn der Druiden“, „Die Belagerung von Paris“ und zuletzt „Die Zeichen Ragnaröks“ soll die Wikingerreise mit „Das letzte Kapitel“ (Originaltitel: „The Last Chapter“) nach zwei Jahren ihr jähes Ende finden.

Assassin’s Creed Valhalla – Was beinhaltet der DLC?

Zum DLC veröffentlichte Ubisoft einen Trailer, der zu Anfang Eivor im Dialog mit Odin zeigt. Darin erwähnt wird auch der „Aufbruch zu neuen Ufern“. Was genau damit gemeint ist, können wir bislang nur spekulieren.

Da wir im Spielverlauf bereits zumindest mit der kleinen Zehe amerikanischen Boden berührt haben, liegt es durchaus nahe, dass uns „Das letzte Kapitel“ genau dorthin führen könnte.

Damit würde die Gegenwartsgeschichte von „Assassin’s Creed Valhalla“ auch endlich einen runden Abschluss finden. Zwei Hinweise im Video deuten sehr darauf hin: Zum einen sehen wir Basim, zum anderen diverse Animus-Anomalien.

Wie die Verantwortlichen während des Showcase bereits verrieten, sollen einige offene Fragen geklärt werden. Zudem sollen die verschiedenen Charaktere und Handlungsstränge anhand des finalen Story-DLC miteinander verbunden werden.

Dabei treffen wir – auch das ist im Video zu erkennen – auf viele alte Bekannte. Wie es für die Assassin’s Creed-Reihe typisch ist, werden wir wohl auch wieder einigen historischen Persönlichkeiten begegnen.

Wann kommt der DLC zu Assassin’s Creed Valhalla?

Welche Quests uns im Einzelnen erwarten werden, gab Ubisoft noch nicht bekannt. Ebenso fehlt bisher ein genauer Releasetermin. Sicher ist bisher nur, dass „The Last Chapter“ noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X/S, sowie Stadia erscheinen und obendrein kostenlos sein wird.

Das zweijährige Jubiläum im November wäre doch durchaus passend, um Abschied von Eivor, Odin und Co. zu nehmen, bevor wir in die Geschichte von Kontrahent Basim in Assassin’s Creed Mirage eintauchen. Weitere Infos zu den geplanten Titeln, könnt ihr unserem Übersichtsbeitrag entnehmen.