Achtung, massive Manga-Spoiler: Der Elbaf-Arc von One Piece rückt Imu und dessen übernatürliche Kräfte immer stärker in den Mittelpunkt. Dabei entsteht der Eindruck, dass der Herrscher der Weltregierung über eine der mächtigsten Fähigkeiten der gesamten Reihe verfügt.

Eine entscheidende Einschränkung bleibt jedoch: Eiichiro Oda hat bislang weder eine erwachte Teufelsfrucht von Imu noch deren Status als stärkste Teufelsfrucht offiziell bestätigt. Entsprechende Aussagen sind derzeit eine Interpretation der jüngsten Enthüllungen und keine feststehende Rangfolge innerhalb des Mangas.

Imus Teufelsfrucht erhält einen ungewöhnlichen Namen

In Kapitel 1179, das am 5. April 2026 international erschien, landet Imu persönlich auf Elbaf. Die zugehörige Vorstellung bezeichnet Nerona Imu als König der Welt, Mitbegründer der Weltregierung und Träger einer Kraft namens Akuma no Mi, was wörtlich Teufelsfrucht bedeutet.

Ob es sich dabei tatsächlich um den Eigennamen einer ursprünglichen Teufelsfrucht handelt, bleibt offen. Die Formulierung weicht allerdings vom bekannten Namensschema wie Gum-Gum-Frucht oder Feuer-Frucht ab und könnte bewusst darauf hinweisen, dass Imus Fähigkeit eine Sonderstellung besitzt.

Im Kampf zeigt Imu ein ausgesprochen breites Arsenal:

Mehrere gigantische und dämonische Verwandlungen

Schwarze Flammen beziehungsweise die dämonische Kraft Omen

Herrschaft über andere Lebewesen durch Korruption und Verträge

Die als Domi Reversi bekannte Umkehrung und Versklavung von Zielen

Die Weitergabe besonderer Fähigkeiten an Untergebene

Extrem starkes Königshaki

Omen soll in allen Lebewesen vorhanden sein und durch Begierde sowie Korruption hervorgebracht werden können. Imu nutzt diese Energie nicht nur offensiv, sondern vergrößert damit den eigenen Körper und erschafft Waffen aus schwarzen Flammen.

Die stärkste Form könnte noch verborgen sein

Kapitel 1191 vom 23. August 2026 zeigt eine weitere Transformation, in der Imu größer und noch dämonischer erscheint. Luffy erkennt dabei ausdrücklich, dass sich das Erscheinungsbild seines Gegners verändert hat. Schon Kapitel 1085 hatte außerdem eine riesige Silhouette angedeutet, als Sabo den Herrscher im Schloss Pangaea angriff.

Keine dieser Gestalten wurde bisher eindeutig als Erwachen bezeichnet. Typische Erkennungsmerkmale einer erwachten Zoan-Frucht könnten zwar vorhanden sein, doch selbst die genaue Kategorie von Imus Kraft ist noch unbekannt. Ebenso wenig steht fest, ob Akuma no Mi ein offizieller Fruchtname oder lediglich eine ungewöhnlich formulierte Bezeichnung für Imus Fähigkeit ist.

Hinzu kommt, dass Imu auf Elbaf offenbar nicht dauerhaft mit voller Kraft kämpfen kann. Kapitel 1182 erklärt, dass der verwendete Körper die Außenwelt nur begrenzt aushält. Trotz dieser Einschränkung konnte Imu unter anderem Zoro, Sanji, Loki und Scopper Gaban unter enormen Druck setzen, was die Sonderstellung des Antagonisten deutlich macht.

Kapitel 1197 erscheint Anfang November 2026

Nach der Pause in Ausgabe 48 wird One Piece laut der offiziellen One Piece-Seite in Ausgabe 49 der Weekly Shonen Jump fortgesetzt. Das Magazin erscheint in Japan am 2. November 2026.

Die internationale Veröffentlichung von Kapitel 1197 ist bereits am 1. November 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit vorgesehen. Die aktuellen Kapitel können offiziell über MANGA Plus gelesen werden.

Imu gehört nach den bisherigen Kämpfen zweifellos zur absoluten Spitze der One Piece-Welt. Von einer offiziell enthüllten stärksten Teufelsfrucht-Erweckung kann momentan aber noch keine Rede sein. Oda hat vielmehr mehrere mögliche Formen präsentiert und damit die Grundlage für eine spätere Enthüllung geschaffen.

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