Pocketpair kann sich Palworld grundsätzlich auf Nintendo Switch 2 vorstellen. Studiochef Takuro Mizobe äußerte sich offen gegenüber möglichen Gesprächen mit Nintendo, kündigte damit aber weder eine Portierung noch laufende Verhandlungen an.

Eine Switch-2-Version befindet sich nach öffentlich bekanntem Stand nicht offiziell in Entwicklung. Pocketpair hat bislang weder technische Ziele noch einen Veröffentlichungsplan oder ein Release-Zeitfenster genannt.

Pocketpair zeigt Interesse an Nintendo Switch 2

Im Originalinterview mit VGC bezeichnete Mizobe Nintendo Switch 2 als eine großartige Plattform. Besonders für den japanischen Markt und die dortige Spieleindustrie misst er der Konsole eine hohe Bedeutung bei.

Sollte sich künftig die Gelegenheit ergeben, darüber zu sprechen oder in irgendeiner Form eine Veröffentlichung von Palworld auf einer Nintendo-Plattform in Betracht zu ziehen, würden wir diese Gespräche sehr gerne führen.

Die Aussage signalisiert Interesse, geht aber nicht über eine grundsätzliche Bereitschaft hinaus. Mizobe bestätigte weder einen aktiven Entwicklungsprozess noch konkrete Gespräche mit Nintendo. Auch Angaben zu Auflösung, Bildrate oder notwendigen Anpassungen fehlen.

Gegenüber der ersten Nintendo Switch hat sich die Haltung des Studios damit spürbar geöffnet. Mizobe hatte eine Umsetzung für die ursprüngliche Konsole im Juni 2024 wegen technischer Einschränkungen als schwierig eingeschätzt. Pocketpairs Kommunikationsdirektor John Buckley erklärte im März 2025 später, eine Switch-2-Portierung sei eine Überlegung wert, sofern die Hardware leistungsfähig genug sei.

Patentklage bleibt ein wichtiger Hintergrund

Parallel dazu läuft der Rechtsstreit zwischen Pocketpair, Nintendo und The Pokémon Company. Laut einer offiziellen Mitteilung von Nintendo wurde die Patentklage am 18. September 2024 beim Bezirksgericht Tokio eingereicht. Nintendo und The Pokémon Company fordern wegen der angeblichen Verletzung mehrerer Patentrechte eine Unterlassung sowie Schadenersatz.

Pocketpair nahm während des laufenden Verfahrens mehrere Änderungen an Palworld vor. Wie das Studio in einer offiziellen Stellungnahme erläuterte, entfernte Patch 0.3.11 am 30. November 2024 das Herbeirufen von Pals durch geworfene Pal-Sphären. Mit Patch 0.5.5 wurde außerdem das Gleiten angepasst, sodass dafür ein Gleiter im Inventar benötigt wird.

Nach einer Auswertung der Gerichtsakten durch Automaton begrenzten Nintendo und The Pokémon Company ihre Ansprüche im November 2025 auf ältere Versionen von Palworld. Das Bezirksgericht Tokio soll seine vorläufige Einschätzung am 9. November 2026 offenlegen.

Welchen Einfluss das Verfahren auf mögliche Gespräche über eine Switch-2-Version hat, wurde von den beteiligten Unternehmen nicht konkretisiert. Mizobes Äußerung zeigt damit vorerst nur, dass Pocketpair die Nintendo-Plattform trotz des ungelösten Rechtsstreits nicht grundsätzlich ausschließt.

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