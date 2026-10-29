SEGA und Creative Assembly haben Sammlern eine klare Zusage gegeben: Alien: Isolation 2 erscheint nicht ausschließlich als Download, sondern erhält auch eine physische Edition. Die Bestätigung stammt aus einem neuen offiziellen Entwickler-Q&A, in dem mehrere Mitglieder des Teams Fragen zum kommenden Survival-Horror-Spiel beantworten.

Konkrete Angaben zum Umfang, zum Preis oder zu möglichen Sondereditionen gibt es noch nicht. Ebenso bleibt offen, für welche Konsolen tatsächlich eine Disc beziehungsweise ein Spielmodul angeboten wird.

Physische Edition gehört zum analogen Konzept

Art Director Ana Sopikova begründet die Entscheidung mit der gestalterischen Ausrichtung des Spiels. Creative Assembly orientiert sich wie beim Vorgänger stark an der analogen Retro-Futuristik des ersten Alien-Films aus dem Jahr 1979.

Der analogen Natur von Alien treu zu bleiben, gehört zu unseren wichtigsten Grundpfeilern. Alien: Isolation 2 wird eine physische Edition erhalten.

Die Aussage dürfte besonders Fans freuen, die ihre Spiele dauerhaft im Regal sammeln möchten. Alien: Isolation erschien im Jahr 2014 ebenfalls digital und als physische Fassung, während sich ein wachsender Teil des Marktes inzwischen auf Downloads konzentriert.

Für PlayStation-Besitzer ist die Meldung zusätzlich relevant. Sony hatte am 1. Juli 2026 angekündigt, die Produktion physischer Discs für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einzustellen. Ob sich aus der Ankündigung der Disc-Fassung ein genaueres Release-Zeitfenster für Alien: Isolation 2 ableiten lässt, hat Creative Assembly allerdings nicht bestätigt.

Plattformen und Release bleiben teilweise offen

Alien: Isolation 2 wurde am 5. Juni 2026 mit einem Reveal-Trailer von SEGA vorgestellt. Laut der offiziellen Spielseite entsteht der Einzelspieler-Titel für PlayStation 5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch 2 sowie Steam. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wird dort bislang nicht genannt.

Unklar ist außerdem, ob sämtliche Konsolenversionen physisch erscheinen. Bei der Nintendo Switch 2 wurde noch nicht erläutert, ob eine vollständige Version auf dem Datenträger oder eine Game-Key Card geplant ist. Die Steam-Fassung dürfte wie üblich als Download vertrieben werden.

Inhaltlich verschlägt es eine Gruppe von Forschenden auf einen abgelegenen Kolonieplaneten. Dort entdeckt das Team ein abgestürztes Schiff und setzt bei der Untersuchung unbeabsichtigt eine tödliche Kreatur frei. Der Xenomorph verfolgt die neue Protagonistin sowohl durch klaustrophobische Innenbereiche als auch durch weitläufigere Außenareale, in denen Unwetter seine Bewegungen verschleiern können.

Stealth, improvisierte Hilfsmittel und das geschickte Ablenken des Aliens sollen erneut das Herzstück des Spielablaufs bilden. Die jetzt bestätigte physische Edition passt damit zur gesamten Ausrichtung des Sequels, das die analoge Optik und Atmosphäre des Vorgängers konsequent weiterführen soll.

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