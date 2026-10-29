Call of Duty: Modern Warfare 4 legt kurz nach der Veröffentlichung kräftig nach. Saison 1 startet am 6. November 2026 um 6 Uhr deutscher Zeit und bringt ein kostenloses Inhaltsupdate mit neuen Multiplayer-Karten, Modi, Waffen und einer zusätzlichen DMZ-Region.

Das Hauptspiel erschien am 23. Oktober 2026 mit Kampagne, der DMZ-Karte Hajin und insgesamt 20 Multiplayer-Schauplätzen. Dazu gehören zwölf klassische 6v6-Karten, vier Gunfight-Arenen, drei Ground-War-Gebiete und das modulare Kill Block. Die inzwischen veröffentlichte Shipment-Neuauflage erweitert das Angebot bereits seit dem 27. Oktober 2026.

Drei neue 6v6-Karten starten Saison 1

Zum Auftakt kommen Backstab, Canyon und eine neu interpretierte Version von Shoot House hinzu. Activision hat im offiziellen Saisonüberblick außerdem bestätigt, dass im Laufe der Saison mehr als sechs Karten erscheinen sollen.

Backstab: Eine mittelgroße, verschneite Stadt mit zerstörten Gebäuden, verlassenen Panzern, langen Sichtachsen und mehreren erhöhten Positionen.

Eine mittelgroße, verschneite Stadt mit zerstörten Gebäuden, verlassenen Panzern, langen Sichtachsen und mehreren erhöhten Positionen. Canyon: Eine mittelgroße Karte zwischen hohen Felswänden. Zu den wichtigsten Bereichen gehören ein Fluss, der Ort eines Konvoi-Hinterhalts, eine Höhle und ein zentral gelegenes Plateau.

Eine mittelgroße Karte zwischen hohen Felswänden. Zu den wichtigsten Bereichen gehören ein Fluss, der Ort eines Konvoi-Hinterhalts, eine Höhle und ein zentral gelegenes Plateau. Shoot House: Die bekannte Drei-Wege-Struktur kehrt in einer nordkoreanischen Winterkulisse zurück. Schrottplatz, Tunnel und Container bleiben zentrale Kampfzonen.

Die bekannte Drei-Wege-Struktur kehrt in einer nordkoreanischen Winterkulisse zurück. Schrottplatz, Tunnel und Container bleiben zentrale Kampfzonen. Kill Block: Crash: Diese feste Kombination aus drei Kartensegmenten verändert sich zwischen den Runden nicht und wird auch in klassischen Playlists wie Suchen und Zerstören eingesetzt.

Diese feste Kombination aus drei Kartensegmenten verändert sich zwischen den Runden nicht und wird auch in klassischen Playlists wie Suchen und Zerstören eingesetzt. Ministry: Die Karte folgt zur Saisonmitte und führt in eine beschädigte Botschaft während eines internationalen Gipfeltreffens.

Die Karte folgt zur Saisonmitte und führt in eine beschädigte Botschaft während eines internationalen Gipfeltreffens. Overflow: Ebenfalls zur Saisonmitte erscheint dieses Kampfgebiet rund um eine Fabrik, angrenzendes Ackerland und mobile Raketenwerfer.

Ebenfalls zur Saisonmitte erscheint dieses Kampfgebiet rund um eine Fabrik, angrenzendes Ackerland und mobile Raketenwerfer. Weitere Karten: Zusätzliche Schauplätze sind für Saison 1 Reloaded vorgesehen, ihre Namen hält Activision vorerst zurück.

Auch bei den Spielmodi wächst das Angebot. Possession erscheint bereits am 29. Oktober 2026, während Infected am 30. Oktober 2026 zurückkehrt. Zum Saisonstart folgen Grind, Drop Zone und die zeitlich begrenzte Gunfight-Variante Gauntlet 1v1.

Zur Mid-Season kommt außerdem Counter Attack hinzu. Darin müssen Teams Bomben an der gegnerischen Kommunikationsstation zünden und gleichzeitig die eigene Anlage verteidigen. Ein weiterer unangekündigter Modus soll das klassische Team-Deathmatch verändern.

DMZ öffnet die unterirdische Anlage X01

Mit X01 erhält DMZ eine zweite Einsatzregion. Die frühere russische Waffenanlage befindet sich am Rand von Hajin, wurde von nordkoreanischen Einheiten besetzt und besteht aus Frachthallen, Fahrzeugdepots, unterirdischen Laboren, Produktionslinien und einem versiegelten Tiefentresor.

Das deutlich engere und verschachtelte Design dürfte Begegnungen mit anderen Trupps begünstigen. Ghost begleitet die Einsätze als Watcher und erteilt mehrere Seiten neuer DMZ-Aufträge. Hinzu kommen unbekannte Gegner, exklusive Ausrüstung, sich schließende Extraktionspunkte und neue Ereignisse wie Commander-Jagden und Versorgungsläufe.

Die Forward Operating Base bekommt ebenfalls neue Stationen und Funktionen. Dazu zählen ein Zugang zum Battle Pass und Store, ein noch geheimer 3D-Drucker, zusätzliche Einträge auf dem Boss Board sowie ein Händler für BlackCell-Besitzer. Zu den neuen Bossen gehören der Juggernaut The Captain und ein autonom patrouillierender Wheelson.

Neue Waffen, Operator und Warzone-Integration

Der lineare Battle Pass umfasst 100 Stufen und mehr als 100 Belohnungen. Als kostenlose Basiswaffen sind das Sturmgewehr Cronen Osprey und die Maschinenpistole CSG-35 enthalten. Später in der Saison lassen sich über Events außerdem die vollautomatische Schrotflinte JAK 12 und die Nahkampfwaffe ZLR Talonhawk verdienen.

Neue Apex-Aufsätze und weitere Umbausätze erweitern bestehende Waffen. Blix steht als zentraler Operator der Saison im Mittelpunkt, während XERO zum BlackCell-Angebot gehört. Der kostenpflichtige Premium-Battle-Pass kostet 1.100 COD Points und führt ein Aufholsystem ein, das rückständige Käufer bis zum jeweiligen Saisontag automatisch mit Belohnungen versorgt, maximal jedoch bis Tag 50.

Parallel wird Modern Warfare 4 vollständig in Call of Duty: Warzone integriert. Hajin und Zodiac kommen als neue Warzone-Karten hinzu, während Verdansk und Rebirth Island zurückkehren. Weitere Einzelheiten zur Warzone-Roadmap sollen am 2. November 2026 vorgestellt werden.

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