In einer Folge von South Park ist neues Gameplay aus GTA 6 zu sehen. Der kurze Ausschnitt zeigt Jason und Lucia an einem belebten Strand und später eine ungewöhnliche Auseinandersetzung mit einem Passanten.

In der vierten Episode der 29. Staffel mit dem Titel „Guinea Pig on a Stick“ tauchen plötzlich echte Spielszenen aus Grand Theft Auto 6 auf. Zu sehen sind Jason und Lucia, die gemeinsam an einem belebten Strand in Vice City entlanggehen.

Was anschließend passiert, passt allerdings eher zu South Park als zu einer gewöhnlichen Gameplay-Präsentation.

GTA 6: Jason verpasst einem Passanten eine ziemlich ekelhafte Abreibung

Die Szene beginnt an einem belebten Strand. Ein Mann ist dort mit seinem Hund unterwegs, der gerade sein Geschäft verrichtet hat. Anschließend bückt sich der Besitzer und sammelt die Hinterlassenschaften mit einer Tüte ein.

Im Hintergrund spazieren Jason und Lucia gemeinsam am Strand entlang.

Nach einem Schnitt wechselt das Bild in die typische Third-Person-Perspektive von GTA 6. Wir sehen Jason, während sich der Hundebesitzer gerade wieder aufrichtet. Der Protagonist wirft einen Gegenstand in Richtung des Mannes, der daraufhin auf ihn zugeht.

Nach einer kurzen Unterbrechung folgt eine weitere Gameplay-Sequenz, in der die Situation endgültig eskaliert.

Jason greift sich die Tüte mit dem eingesammelten Hundekot und schlägt sie dem Passanten direkt ins Gesicht. Dabei platzt die Tüte auf, während der Mann schützend seine Hände vor die Augen hält.

Jason steht anschließend mit erhobenen Fäusten vor seinem Gegenüber.

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Die Szene ist nicht nur ziemlich ekelhaft, sondern zeigt auch, wie detailliert Rockstar selbst ungewöhnliche Auseinandersetzungen zwischen dem Spieler und Passanten inszeniert.

Ob sich die Tüte mit Hundekot im fertigen Spiel tatsächlich jederzeit aufheben und als improvisierte Waffe verwenden lässt oder ob die Interaktion speziell für den gezeigten Ausschnitt vorbereitet wurde, bleibt offen.

Abspann nennt Rockstar Games als Quelle des Materials

Bei South Park handelt es sich bekanntlich um eine Satire-Serie. Entsprechend könnte man zunächst vermuten, dass die gezeigten GTA-6-Szenen lediglich eine aufwendige Parodie sind.

Doch der Abspann liefert einen entscheidenden Hinweis.

Laut Notebookcheck wird im Abspann ausdrücklich darauf verwiesen, dass das verwendete Grand-Theft-Auto-VI-Material mit freundlicher Genehmigung von Rockstar Games gezeigt wird.

Das spricht dafür, dass die South-Park-Macher tatsächlich offizielles Spielmaterial erhalten haben.

Damit gelangt das Spielmaterial auf einem ungewöhnlichen Weg an die Öffentlichkeit.

Statt einer spektakulären Verfolgungsjagd, eines neuen Fahrzeugs oder einer großen Schießerei sehen wir, wie Jason einem Passanten eine Tüte mit Hundekot ins Gesicht schlägt.

Immerhin passt diese Art von Humor ziemlich gut zu beiden Marken.

GTA 6 erscheint am 19. November

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Bis zum Release sind es nur noch wenige Wochen. Der South-Park-Auftritt liefert uns einen weiteren Blick auf Vice City und die detailliert inszenierte Reaktion eines Passanten.

Dass ausgerechnet eine Tüte mit Hundekot bei diesem Gameplay-Auftritt eine so große Rolle spielt, hätte allerdings wohl niemand vorhergesagt.

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