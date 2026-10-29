In GTA Online beginnt am 29. Oktober 2026 die letzte Woche des diesjährigen Halloween-Events. Bis zum 4. November können sich Spieler noch zahlreiche Belohnungen sichern, an den zurückgekehrten Gruselaktivitäten teilnehmen und von deutlich erhöhten Auszahlungen profitieren.

Besonders interessant sind die insgesamt 2 Millionen GTA-Dollar für den Abschluss der wöchentlichen Herausforderungen sowie dreifache GTA-Dollar und RP in mehreren Spielmodi. Dazu kommen neue Fahrzeugangebote, Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent und ein zusätzlicher Bonus beim Kortz-Center-Raubüberfall.

GTA Online: Diese Halloween-Belohnungen gibt es noch bis zum 4. November

Wer sich während der letzten Halloween-Woche in GTA Online einloggt, kann sich mehrere kostenlose Gegenstände sichern.

Dazu gehören die Brown Vintage Skull Mask und die Halloween Chute Bag. Anlässlich des Día de Muertos gibt es außerdem ein spezielles T-Shirt sowie die Maritime Calaca Mask und die Royal Calaca Mask.

Besonders lohnenswert ist der Abschluss der wöchentlichen Herausforderungen. Wer sämtliche Weekly Challenges bis zum 4. November erledigt, erhält einen Bonus von 2.000.000 GTA-Dollar. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 72 Stunden nach Erfüllung der Voraussetzungen.

Auch die bekannten Halloween-Aktivitäten bleiben verfügbar, darunter die Slashers, Clone Slasher, Phantom Car, Cerberus Surprise, Possessed Animals, Ghosts Exposed, Jack O’Lanterns und Peyote-Pflanzen.

Damit bietet sich noch einmal die Gelegenheit, die saisonalen Aktivitäten abzuschließen und fehlende Halloween-Gegenstände einzusammeln.

Dreifache GTA-Dollar und RP in mehreren Spielmodi

Die neue Eventwoche bietet gleich mehrere Aktivitäten mit verdreifachten Belohnungen.

Aktivität Bonus Halloween Featured Series mit Slasher 3x GTA$ und RP Halloween-Survivals, darunter Ludendorff Cemetery, Cayo Perico und Alien Survivals 3x GTA$ und RP San Andreas Super Sport Series 3x GTA$ und RP Community Mission Series 3x GTA$ und RP Kopfgeldbüro-Aufträge 2x GTA$ und RP Dispatch Work 2x GTA$ und RP UFO Business Battles 2x GTA$ und RP Jack O’Lanterns 2x GTA$ und RP Ghosts Exposed 2x GTA$

Für GTA+-Mitglieder steigen die Belohnungen bei den Halloween-Survivals auf das Sechsfache. Bei Jack O’Lanterns und Ghosts Exposed gibt es jeweils vierfache Auszahlungen.

Wöchentliche Herausforderung: 250.000 GTA$ und Clown-Outfit

Die Weekly Challenge verlangt diesmal, zehn Wellen in einem Survival zu überstehen, ohne dabei zu sterben.

Wer das schafft, erhält zusätzlich 250.000 GTA-Dollar und das Slasher Clown Outfit.

Kortz-Center-Raubüberfall bringt zusätzlichen Bonus

Auch beim Kortz Center Heist gibt es Änderungen. Rockstar wechselt die primären Ziele aus und setzt den Bonus für den erstmaligen Abschluss zurück.

Als neue Hauptziele stehen I, Fruit, Until Death und Gone To Seed zur Verfügung.

Wer den Raubüberfall abschließt, ohne dabei zu sterben, erhält außerdem 400.000 GTA-Dollar zusätzlich.

Die priorisierte FIB-Akte der Woche lautet The Project Breakaway File. Für Priority Files werden doppelte Belohnungen ausgeschüttet.

GTA Online: Diese Fahrzeuge könnt ihr diese Woche gewinnen

Im Diamond Casino wartet diesmal der Progen GP1 als Hauptgewinn am Glücksrad. Der Sportwagen kostet regulär 1.260.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport.

Beim LS Car Meet steht der Karin Previon als Preisfahrzeug bereit. Dafür müsst ihr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils unter den ersten fünf Teilnehmern eines LS-Car-Meet-Rennens landen.

Weitere Fahrzeugangebote der Woche:

Standort Fahrzeuge Luxury Autos Dewbauchee Rapid GT X, Übermacht Sentinel XS4 Premium Deluxe Motorsport Albany Brigham, Albany Fränken Stange, Albany Lurcher, Declasse Tornado Rat Rod, LCC Sanctus LS Car Meet Teststrecke Declasse Vamos, Dewbauchee Seven-70, Ocelot Locust HSW Premium-Testfahrzeug Maibatsu MonstroCiti

Beim Schrottplatz können der Lampadati Cinquemila, Karin Boor und Albany Fränken Stange über die entsprechenden Raubüberfälle ins Visier genommen werden.

Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Immobilien und Fahrzeuge

Wer seine GTA-Dollar lieber ausgeben möchte, bekommt ebenfalls einige Gelegenheiten.

Besonders interessant sind die 40 Prozent Rabatt auf Agentur-Immobilien einschließlich ihrer Verbesserungen und Anpassungen.

40 Prozent Rabatt

Agentur-Immobilien inklusive Upgrades

Albany Brigham

Albany Fränken Stange

Albany Lurcher

Declasse Tornado Rat Rod

LCC Sanctus

30 Prozent Rabatt

Bravado Gauntlet Classic

Invetero Coquette D10

Karin Futo GTX

MTL Dune

Pegassi Infernus Classic

Shitzu Keitora

Übermacht Zion Classic

Vapid Firebolt ASP

Vapid FMJ

Waffenwagen und Zeitrennen der Woche

Auch das Sortiment des Gun Van wurde aktualisiert. Besonders interessant sind der Service Carbine mit 30 Prozent Rabatt und der kostenlos erhältliche Shocker.

Der Up-n-Atomizer, Unholy Hellbringer und Widowmaker sind regulär um zehn Prozent reduziert. GTA+-Mitglieder erhalten auf diese drei Waffen jeweils 50 Prozent Rabatt.

Die aktuellen Zeitrennen und Wettbewerbe:

Herausforderung Strecke Premium-Rennen Route 68 HSW-Zeitrennen North Chumash Reguläres Zeitrennen Casino

Die Halloween-Eventwoche läuft bis einschließlich 4. November 2026. Danach steht die nächste Rotation der Wochenangebote und Aktivitäten an.

Öffnet in einem neuen Tab