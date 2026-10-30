GTA 6 verabschiedet sich offenbar von einer der bekanntesten Eigenheiten der Rockstar-Steuerung. In der bei Rockstar North gezeigten PlayStation-5-Version wurde der Sprint von der X-Taste auf L3 verlegt. Jason und Lucia rennen somit los, wenn der linke Analogstick gedrückt wird.

Das wiederholte Hämmern auf eine Aktionstaste, das im Standardlayout von GTA 5 zum Erreichen der maximalen Laufgeschwindigkeit erforderlich ist, entfällt damit. Die Information stammt aus einem Q&A-Video von MikeShowSha, der zu einer von Rockstar organisierten Präsentation eingeladen war und dort eine von Entwickler Rob Nelson gesteuerte Fassung sah.

GTA 6 setzt beim Sprint auf L3

Auf der PlayStation 5 reicht demnach das Drücken des linken Analogsticks aus, um den Sprint zu aktivieren. Damit orientiert sich GTA 6 an der Steuerung zahlreicher moderner Actionspiele, in denen L3 standardmäßig für schnelles Rennen vorgesehen ist.

Die Änderung klingt zunächst unspektakulär, dürfte sich im Spielalltag aber deutlich bemerkbar machen. Beim Sprinten durch Vice City bleibt der rechte Daumen auf dem Analogstick und kann weiterhin die Kamera kontrollieren. In GTA 5 musste er dagegen regelmäßig zwischen der X-Taste und dem rechten Stick wechseln.

Besonders bei Verfolgungsjagden zu Fuß, Schusswechseln und hektischen Fluchten vor der Polizei könnte sich die neue Belegung als komfortabler erweisen. Gleichzeitig entfällt eine wiederkehrende Belastung für Daumen und Controller, wenn längere Strecken mit maximalem Tempo zurückgelegt werden.

Rockstar hält das vollständige Controller-Layout zurück

Ein komplettes und endgültiges Steuerungsschema hat Rockstar Games bislang nicht veröffentlicht. Daher ist nicht bekannt, ob die klassische Sprintsteuerung alternativ ausgewählt werden kann oder ob sich L3 frei neu belegen lässt. Ebenso geht aus der Vorschau nicht eindeutig hervor, welche unterschiedlichen Laufgeschwindigkeiten das Spiel unterstützt und wie diese gesteuert werden.

Die Änderung betrifft außerdem konkret die gezeigte PlayStation-5-Fassung. Für Xbox Series X und Xbox Series S wäre das Drücken des linken Analogsticks die naheliegende Entsprechung, eine detaillierte Belegung für Microsofts Konsolen liegt jedoch noch nicht vor.

Rockstar präsentierte am 27. August 2026 bereits einen ausführlichen Einblick in GTA 6, der vollständig mit Spielszenen von einer PlayStation 5 aufgenommen wurde. Darin stehen die Welt, Charaktere und neuen Gameplay-Systeme im Mittelpunkt, während konkrete Tasteneingaben nicht eingeblendet werden.

Kleine Änderung mit spürbaren Auswirkungen

Für langjährige Fans geht mit dem neuen Sprintkommando ein Stück Rockstar-Tradition verloren. Das wiederholte Drücken von X beziehungsweise A war zwar umständlich, verlieh den Bewegungen aber auch einen eigenen Rhythmus und machte körperliche Anstrengung unmittelbar spürbar.

Die neue Belegung zeigt, dass Rockstar bei grundlegenden Mechaniken stärker auf Komfort setzt. GTA 6 erscheint laut der offiziellen Spielseite von Rockstar Games am 19. November 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S.

Öffnet in einem neuen Tab