WoW Midnight Patch 12.1.5 – Lady Liadrin stirbt im Schlachtzug gegen Kithix

Mit dem Inhaltsupdate 12.1.5 für World of Warcraft: Midnight ist am 14. Oktober 2026 ein neues Kapitel der Geschichte von Quel’Thalas und Zul’Aman gestartet. Neben dem Labyrinth von Kindo’jan, Aqirinvasionen und einer Auffrischung von Saison 2 enthält der Patch auch einen folgenschweren Moment für die Horde.

Im Mittelpunkt steht Lady Liadrin, die seit der Ära von The Burning Crusade zu den prägenden Blutelfen gehört. Das Finale ihrer aktuellen Geschichte beendet nun eine fast 20 Jahre währende Ära in Azeroth.

Achtung, massive Spoiler zur Handlung von World of Warcraft: Midnight und Patch 12.1.5 folgen.

Lady Liadrins letzter Kampf

Wie stirbt Lady Liadrin in World of Warcraft? Die neue Storykampagne Die Verheißung der Zukunft führt nach der Niederlage von Ula’tek in die Tiefen unter der Gewundenen Insel. Dort wartet der C’Thraxxi-General Kith’ix, der von den Amani vor langer Zeit im Giftigen Abgrund gefangen gehalten wurde.

Im Schlachtzug Die Entfesslung von Kith’ix kämpft Lady Liadrin an der Seite der Helden. Um den mächtigen Gegner zu bezwingen, kanalisiert die Blutelfen-Paladin gewaltige heilige Energie des Lichts. Der Einsatz fordert allerdings einen tödlichen Preis. Nach der Auseinandersetzung bricht ihr Körper erschöpft auf dem Boden einer Höhle zusammen und Liadrin stirbt.

Damit verliert die Horde eine ihrer bekanntesten Vertreterinnen. Lady Liadrin wurde im Januar 2007 mit The Burning Crusade eingeführt und stand als Anführerin der Blutritter an der Spitze der Blutelfen-Paladine. In den folgenden Jahren war sie an zahlreichen wichtigen Ereignissen beteiligt und entwickelte sich zu einer festen Größe innerhalb der Geschichte von World of Warcraft.

Ein umstrittenes Ende nach fast 20 Jahren

Warum sorgt Liadrins Tod für Kritik? Ein Teil der Community empfindet den Abschied als zu plötzlich. Obwohl Lady Liadrin für die Handlung von Midnight eine wichtige Rolle einnimmt, erhält sie in Patch 12.1.5 vergleichsweise wenig Zeit für eine ausführliche Entwicklung oder einen angemessenen Aufbau ihres letzten Opfers.

Besonders kontrovers wird erneut der Umgang mit Anführern der Horde diskutiert. Mehrere zentrale Persönlichkeiten dieser Fraktion wurden im Laufe der Erweiterungen getötet, ins Abseits gestellt oder aus der aktuellen Handlung entfernt. Als Gegenbeispiel wird häufig Malfurion Sturmgrimm genannt. Der Nachtelf überstand mehrere gefährliche Situationen und wurde letztlich aus dem aktiven Geschehen verabschiedet, ohne endgültig sterben zu müssen.

Vereinzelt gibt es bereits Spekulationen über eine mögliche Rückkehr Liadrins. Sollte Blizzard untote Paladine stärker in die Geschichte integrieren, könnte sie theoretisch als Verlassene zurückkehren. Aktuell deutet der Ablauf der Kampagne jedoch auf einen endgültigen Abschied hin.

Die Zukunft der Weltenseelen-Saga

Welche Bedeutung hat der Tod für die weitere Geschichte? Patch 12.1.5 schließt das Epos um Quel’Thalas und Zul’Aman ab und bereitet die nächsten Ereignisse von Midnight vor. Dabei bleibt abzuwarten, ob spätere Inhalte Liadrins Opfer stärker in den Mittelpunkt rücken und dem emotionalen Moment nachträglich mehr Gewicht verleihen.

Blizzard hat zudem bereits einen weiteren großen Konflikt zwischen Licht und Leere angekündigt. Im kommenden Midnight-Inhaltsupdate Finsternis soll die Auseinandersetzung mit Xal’atath und ihrer Verschlingenden Schar weiter eskalieren. Anschließend führt die Weltenseelen-Saga in die Erweiterung The Last Titan.

Für langjährige Fans bleibt vorerst ein bitterer Abschied. Lady Liadrin war beinahe zwei Jahrzehnte lang ein wichtiger Teil der Horde und der Geschichte der Blutelfen. Ihr Tod markiert deshalb tatsächlich das Ende einer Ära für World of Warcraft.

Wie bewertet ihr Lady Liadrins Ende? Haltet ihr ihren Tod für einen starken Storymoment oder hätte Blizzard der Blutelfen-Paladin einen würdigeren Abschied geben sollen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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