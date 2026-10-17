Ocarina of Time Remake – So sieht Ganons Schloss auf Switch 2 aus

Nintendo stimmt Zelda-Fans mit neuem Bildmaterial auf die Rückkehr eines der bedeutendsten Abenteuer der Spielegeschichte ein. Im Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erhält auch Ganons Schloss eine umfassende optische Überarbeitung, ohne seine bedrohliche Silhouette aus dem Nintendo 64 Original aufzugeben.

Die Festung bildet erneut den Schauplatz des großen Finales und erhebt sich über den Überresten von Schloss Hyrule. Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Ganons Schloss in neuer Grafik

Wie sieht Ganons Schloss im Remake aus? Die neue offizielle Darstellung zeigt die gewaltige Festung aus größerer Entfernung. Im Zentrum ragt der Hauptturm empor, an dessen höchstem Punkt Link schließlich Ganondorf gegenübertreten wird.

Nintendo orientiert sich deutlich an der Architektur des Originals, ergänzt die Umgebung aber um wesentlich feinere Details. Anstelle der groben, mit Spitzen versehenen Mauern sind nun aufwendiger gestaltete Zäune und Begrenzungen zu sehen. Beleuchtung, Vegetation und die dichtere Atmosphäre lassen das Areal zugleich größer und düsterer wirken.

Ein Blick in das Innere des finalen Dungeons bleibt bislang aus. Damit ist noch offen, wie stark Nintendo die einzelnen Prüfungen, Räume und Kämpfe innerhalb der Festung überarbeitet hat. Die äußere Gestaltung deutet jedoch darauf hin, dass sich das Remake bei zentralen Motiven eng am Original orientiert.

Hyrule erhält eine umfassende Neuauflage

Welche weiteren Orte wurden bereits gezeigt? Ganons Schloss ist nur einer von zahlreichen bekannten Schauplätzen, die für Nintendo Switch 2 neu gestaltet wurden. Offizielles Material präsentierte bereits den Kokiri Wald, Schloss Hyrule, den Marktplatz und Zoras Reich in deutlich aufwendigerer Grafik.

Auch bekannte Gegner und Bosse kehren zurück. Dazu gehören Königin Gohma sowie der beliebte Zwischenboss Dunkler Link aus dem Wassertempel. Neben der neuen Optik bietet das Remake vollständig vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge, orchestrale Musik sowie modernisierte Bewegungsoptionen mit Sprüngen und schnellen Ausweichbewegungen.

Die Okarina erhält ebenfalls neue Funktionen. Über das Mikrofon der Nintendo Switch 2 können Melodien gesummt oder auf einem echten Instrument gespielt werden. Zusätzlich ermöglicht die Halle der gefallenen Helden erneute Kämpfe gegen bereits besiegte Monster.

Großer Zelda Start zum Jahresende

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das Remake wird am 5. November 2026 veröffentlicht und gehört damit zu Nintendos wichtigsten Spielen für das Weihnachtsgeschäft. Die Neuauflage wurde von Grund auf für Nintendo Switch 2 entwickelt und soll den Klassiker von 1998 sowohl für langjährige Fans als auch für eine neue Generation zugänglich machen.

Für 2027 sind außerdem neue amiibo Figuren von Link als Kind und Prinzessin Zelda geplant. Beim Einsatz im Spiel schalten sie besondere Masken frei, die an den Grafikstil früherer Zelda Abenteuer erinnern. Bereits vorhandene amiibo Figuren der Reihe gewähren ebenfalls nützliche Belohnungen.

Wie gefällt euch die neue Gestaltung von Ganons Schloss und welche Bereiche des Originals möchtet ihr vor dem Release unbedingt noch sehen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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