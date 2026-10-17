PS6-Patent beschreibt KI-Frame-Generation mit Controller-Eingaben

Ein neues Patent von Sony Interactive Entertainment liefert einen möglichen Hinweis auf die Grafiktechnik der PlayStation 6. Die am 15. Oktober 2026 veröffentlichte Patentanmeldung beschreibt ein KI-gestütztes Verfahren, das zusätzliche Bilder erzeugt und dabei sogar Eingaben über Controller, Joystick oder Maus berücksichtigen kann.

Eine offizielle Ankündigung der PS6 ist damit allerdings nicht verbunden. Weder technische Daten noch Preis oder Veröffentlichungstermin stehen fest. Das Dokument zeigt vielmehr, an welchen Lösungen Sony für kommende PlayStation-Hardware forscht.

Wie funktioniert Sonys Generation Super Sampling? Das patentierte System analysiert bereits dargestellte Spielszenen mit einem Encoder. Dieser wandelt die Bildinformationen in kompakte Datensätze um, die anschließend von einem Decoder genutzt werden, um ein synthetisches Folgebild vorherzusagen.

Parallel dazu arbeitet die normale Grafikpipeline weiterhin am nächsten vollständig berechneten Bild. In den KI-Prozess können neben Bewegungsvektoren auch die jüngsten Eingaben einfließen. Bewegt ihr beispielsweise den rechten Analogstick, könnte das System frühzeitig erkennen, in welche Richtung sich die Kamera drehen wird, und das zusätzliche Bild entsprechend vorbereiten.

Dieser Ansatz unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von vielen bisherigen Frame-Generation-Verfahren. Technologien wie Nvidia DLSS und AMD FSR verwenden häufig mehrere fertig berechnete Bilder, um ein zusätzliches Zwischenbild zu erstellen. Sonys Konzept soll dagegen vorhersagen, was als Nächstes geschieht. Laut Patent könnten auf diese Weise sogar mehrere kommende Bilder erzeugt werden.

Geringere Latenz als wichtiges Ziel

Warum könnten Controller-Eingaben für die PS6 entscheidend sein? Frame Generation erhöht zwar die sichtbare Bildrate, verbessert aber nicht automatisch das unmittelbare Spielgefühl. Muss das System zunächst auf fertig gerenderte Bilder warten, kann zusätzliche Verzögerung entstehen. Gerade bei schnellen Shootern, Rennspielen oder Kampfspielen wäre eine hohe angezeigte Bildrate wenig hilfreich, wenn Eingaben erst verspätet auf dem Bildschirm ankommen.

Die Einbindung aktueller Befehle könnte der KI zusätzliche Hinweise geben und dadurch genauere Vorhersagen ermöglichen. Trotzdem bleiben mögliche Bildfehler eine Herausforderung. Schnelle Kameraschwenks, plötzlich auftauchende Objekte oder unerwartete Animationen könnten dazu führen, dass ein künstlich erzeugtes Bild nicht vollständig mit der tatsächlich berechneten Szene übereinstimmt.

Sony verfolgt diesen Kurs bereits mit der PS5 Pro und deren PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR. Zudem arbeitet das Unternehmen im Rahmen von Project Amethyst mit AMD an maschinellem Lernen, verbessertem Raytracing und effizienterer Grafikhardware. Zu den daraus hervorgegangenen Ansätzen zählen Neural Arrays für KI-Berechnungen, Radiance Cores für Raytracing und Pathtracing sowie Universal Compression zur Entlastung der Speicherbandbreite.

Der mögliche Grafiksprung der PS6

Welche Bedeutung hat das Patent für die nächste PlayStation? Generation Super Sampling könnte dafür sorgen, dass kommende Konsolenspiele flüssiger wirken, ohne dass jedes sichtbare Bild vollständig von der GPU berechnet werden muss. Die zusätzliche Leistung ließe sich stattdessen für höhere Auflösungen, komplexere Beleuchtung, detailliertere Welten oder stabileres Raytracing einsetzen.

Das Patent ist dennoch keine Bestätigung für ein fertiges PS6-Feature. Unternehmen sichern regelmäßig technische Ideen ab, die später verändert, in andere Produkte integriert oder gar nicht eingesetzt werden. Sony hat bislang weder die finale Hardware noch einen Veröffentlichungstermin oder einen Preis für die nächste PlayStation vorgestellt.

Der Antrag verdeutlicht jedoch, dass der nächste Generationssprung nicht allein durch eine schnellere GPU entstehen muss. Intelligente Bildberechnung könnte für die PS6 ebenso wichtig werden wie klassische Rechenleistung. Würdet ihr KI-generierte Bilder nutzen, wenn Spiele dadurch deutlich flüssiger laufen, oder bevorzugt ihr weiterhin vollständig gerenderte Frames? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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