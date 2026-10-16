PS6-Preis – Sony will neue PlayStation-Hardware nicht stark subventionieren

Sony hat erstmals konkreter umrissen, nach welchen Grundsätzen der Preis der nächsten PlayStation-Generation festgelegt werden soll. Einen offiziellen Namen, einen Veröffentlichungstermin oder einen Euro-Preis für die mutmaßliche PS6 nannte der Konzern dabei weiterhin nicht.

Die Aussagen dürften dennoch für Diskussionen sorgen. Sony betont, neue Hardware nicht mit erheblichen Verlusten verkaufen zu wollen. Gleichzeitig steigen die Kosten wichtiger Komponenten, während Kundinnen und Kunden von einer neuen Konsole einen deutlich spürbaren technischen Fortschritt erwarten.

Sonys Grundsatz für neue Hardware

Wie positioniert sich Sony zum PS6-Preis? In einer Fragerunde zum Geschäftsbereich Game & Network Services erklärte das Unternehmen, dass PlayStation-Hardware weiterhin die Grundlage des eigenen Ökosystems bilde. Dieses soll zudem mit Geräten wie dem PlayStation Portal Remote Player über das klassische Spielen im Wohnzimmer hinaus erweitert werden.

Beim Preis der nächsten Plattform steht die Wirtschaftlichkeit klar im Mittelpunkt. Sony formulierte seine Position folgendermaßen:

Grundsätzlich beabsichtigen wir nicht, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen. Gleichzeitig beobachten wir den Markt genau und bewerten unseren Ansatz fortlaufend. Wir halten es für wichtig, alles dafür zu tun, damit Kundinnen und Kunden den von uns gebotenen Wert im Verhältnis zum Preis vollständig verstehen.

Die Formulierung schließt kleinere Verluste beim Verkauf neuer Konsolen nicht grundsätzlich aus. Sie zeigt aber, dass Sony keine stark subventionierte Hardware plant, deren Kosten später vollständig durch Spiele, Abonnements und Einnahmen im PlayStation Store ausgeglichen werden.

Steigende Kosten belasten die Planung

Warum könnte die PS6 deutlich teurer werden? Sony erklärte bereits am 8. Mai 2026, dass steigende Speicherpreise die Materialkosten und damit die Herstellung von Konsolen verteuern. Der Konzern habe die benötigten Speichermengen für das Jahr 2026 weitgehend gesichert, rechne aber bis 2027 mit angespannten Marktbedingungen.

Für die nächste PlayStation seien bislang weder der Zeitpunkt noch die Preisgestaltung endgültig beschlossen. Sony prüft neben möglichen Einsparungen bei der Hardware auch Verkaufsstrategien, Werbeaktionen und Anpassungen am Geschäftsmodell.

Damit bleibt offen, ob die PS6 tatsächlich im häufig genannten Zeitraum um 2027 erscheint. Sollte die Produktion zu teuer werden, könnte Sony den Marktstart verschieben oder unterschiedliche Modelle anbieten. Eine offizielle Bestätigung für solche Pläne gibt es derzeit nicht.

Der Wert der PS6 rückt in den Mittelpunkt

Welche Bedeutung hat die Aussage für PlayStation-Fans? Sony bereitet seine Kundschaft offenbar darauf vor, dass der Preis der nächsten Konsole stärker als zuvor durch Herstellungskosten und Profitabilität geprägt sein wird. Ein günstiger Einstiegspreis erscheint unter diesen Voraussetzungen schwieriger.

Entscheidend wird deshalb sein, welchen Mehrwert die neue Generation bietet. Eine höhere Auflösung oder stabilere Bildraten allein könnten viele Besitzer einer PS5 kaum zu einem schnellen Wechsel bewegen. Sony muss technische Fortschritte, neue Funktionen und ein starkes Spieleangebot überzeugend miteinander verbinden.

Noch handelt es sich nicht um eine offizielle Preisankündigung für die PS6. Die Botschaft ist trotzdem deutlich: Sony will die nächste PlayStation nicht um jeden Preis günstig verkaufen, sondern ihren höheren Preis über den gebotenen Wert rechtfertigen.

Wie viel würdet ihr maximal für eine PS6 bezahlen und welche technischen Verbesserungen müsste Sony dafür liefern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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