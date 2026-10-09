Ex-PlayStation-Manager rät Sony zu späterem PS6-Start – aus diesen Gründen

Die PlayStation 5 nähert sich langsam einem Alter, in dem normalerweise die nächste Konsolen-Generation in den Fokus rückt. Der frühere PlayStation-Manager Shuhei Yoshida hält es allerdings nicht für notwendig, dass Sony die PS6 möglichst schnell veröffentlicht.

Seiner Einschätzung nach sollte die PS5-Generation so lange wie möglich fortgesetzt werden. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die PS6 nannte Yoshida dabei nicht. Auch von Sony liegt weiterhin keine offizielle Ankündigung zum Termin oder Preis der kommenden Konsole vor.

Steigende Kosten sprechen gegen einen schnellen PS6-Start

Warum könnte Sony den PS6-Release verschieben? Yoshida verweist vor allem auf die steigenden Preise wichtiger Komponenten für Konsolen und Gaming-PCs. Eine neue Hardware-Generation müsste nicht nur genügend zusätzliche Leistung bieten, sondern gleichzeitig zu einem Preis erscheinen, den sich eine breite Zielgruppe leisten kann.

Hinzu kommt das begrenzte Budget vieler Haushalte. Wer bereits eine PS5, eine Nintendo Switch 2 oder einen ausreichend leistungsfähigen PC besitzt, dürfte aktuell nur wenig Anlass sehen, direkt erneut in teure Hardware zu investieren.

Die Menschen verfügen nur über begrenzte Budgets.

Yoshida glaubt deshalb, dass Sony und Nintendo ihre aktuellen Plattformen möglichst lange unterstützen sollten. Viele Gaming-Fans seien mit der PS5 und der Nintendo Switch 2 zufrieden. Ein Generationswechsel allein wegen des üblichen Hardware-Zyklus wäre aus seiner Sicht nicht zwingend sinnvoll.

Mehr Leistung allein reicht offenbar nicht aus

Benötigt die Gaming-Community bereits deutlich stärkere Konsolen? Nach Yoshidas Beobachtung gibt es derzeit weder unter den Kunden noch bei den Entwicklern eine besonders laute Forderung nach einem großen Leistungssprung. Moderne Software, bessere Entwicklungswerkzeuge und weitere Optimierungen könnten die vorhandene Hardware noch über Jahre sinnvoll ausreizen.

Ich glaube nicht, dass viele Menschen nach mehr Leistung verlangen und sagen, dass sie unbedingt mehr Leistung benötigen.

Mit der PS5 Pro hat Sony zudem bereits eine leistungsstärkere Variante der aktuellen Konsole veröffentlicht. Dadurch kann das Unternehmen anspruchsvollere Technik anbieten, ohne die ursprüngliche PS5 vollständig zurückzulassen. Große Veröffentlichungen können weiterhin für beide Modelle entwickelt werden, solange die technische Basis keine schwerwiegenden Einschränkungen verursacht.

Die PS5 erschien im November 2020 und befindet sich damit inzwischen im sechsten Jahr ihres Lebenszyklus. Frühere Konsolen-Generationen dauerten häufig ungefähr sechs bis sieben Jahre, weshalb ein PS6-Start im Jahr 2027 immer wieder als mögliches Zeitfenster gehandelt wird. Bestätigt ist dieses Datum jedoch nicht.

Sonys tatsächliche Pläne bleiben offen

Welche Bedeutung haben Yoshidas Aussagen für den PS6-Termin? Seine Einschätzung ist keine Ankündigung von Sony, sondern die persönliche Meinung eines erfahrenen Branchenkenners. Yoshida kennt die Abläufe innerhalb des PlayStation-Geschäfts zwar aus langjähriger Erfahrung, entscheidet aber nicht mehr über die zukünftige Hardware-Strategie des Unternehmens.

Eine PS6 ist damit keineswegs grundsätzlich infrage gestellt. Entscheidend dürfte vielmehr sein, wann neue Hardware einen klaren Mehrwert bietet und zu welchen Kosten Sony sie produzieren kann. Sollte die PS5 weiterhin starke Spiele erhalten und technisch ausreichend bleiben, könnte ein späterer Generationswechsel für Hersteller, Studios und Kunden gleichermaßen attraktiver sein.

Würdet ihr euch bereits im Jahr 2027 eine PS6 wünschen oder sollte Sony die aktuelle Generation noch länger unterstützen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab