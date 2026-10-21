WoW-Statue Alexstrasza von HEX Collectibles kommt 2027 – Preis, Größe

Ein neuer offizieller World of Warcraft Release für 2027 dürfte vor allem Sammler aufhorchen lassen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine weitere Erweiterung oder ein neues Spiel, sondern um eine hochwertige Alexstrasza-Statue von HEX Collectibles, die in Zusammenarbeit mit Blizzard Entertainment entsteht.

Das Sammlerstück kann bereits über den internationalen Händler Sideshow vorbestellt werden. Der dort aufgerufene Preis entspricht nach aktuellem Wechselkurs rund 352 Euro. Versandkosten, Einfuhrabgaben und Mehrwertsteuer können den endgültigen Betrag für Käufer aus Deutschland jedoch deutlich erhöhen.

Alexstrasza als detailreiche Premium-Statue

Wie sieht die neue World of Warcraft Statue aus? HEX Collectibles setzt Alexstrasza im Maßstab 1:6 um und orientiert sich dabei an ihrem bekannten Auftritt in World of Warcraft. Die Lebensbinderin trägt ihre auffällige goldene und purpurrote Rüstung, während ihre geschwungenen Hörner, der Schmuck und mehrere Edelsteine den königlichen Eindruck der Drachenkönigin unterstreichen.

Fließendes rotes Haar und modellierte Stoffelemente sollen der grundsätzlich ruhigen Haltung mehr Bewegung verleihen. Ergänzt wird die Figur durch Alexstraszas Stab mit rotem Edelstein sowie einen thematisch passenden Sockel. Bei dem gezeigten Modell handelt es sich noch um einen Prototypen, weshalb die fertige Produktionsversion in einzelnen Details abweichen kann.

Mit einer Höhe von rund 41 Zentimetern fällt die Statue groß genug aus, um in einer World of Warcraft Sammlung sofort ins Auge zu stechen. Als Materialien kommen Polystone und PU zum Einsatz.

Alexstrasza im Maßstab 1:6

Dynamische Darstellung durch fließendes Haar und modellierte Stoffelemente

Goldene und purpurrote Rüstung mit aufwendig gestalteten Verzierungen

Signaturmerkmale wie Hörner, Schmuck und edelsteinbesetzter Stab

Thematisch gestalteter Präsentationssockel

Rund 41 Zentimeter hoch, 23 Zentimeter breit und 16 Zentimeter tief

Auslieferung und Vorbestellung im Jahr 2027

Wann erscheint die Alexstrasza-Statue? Die Auslieferung ist derzeit für den Zeitraum von April bis Juni 2027 vorgesehen. Sideshow weist allerdings darauf hin, dass es sich um eine Schätzung handelt und sich der Versand im ungünstigsten Fall bis September 2027 verschieben kann.

Pro Person lassen sich maximal sechs Exemplare bestellen. Für Interessenten aus Deutschland gibt es aktuell keinen verbindlichen Gesamtpreis in Euro, da beim internationalen Kauf zusätzliche Kosten für Versand, Steuern und Einfuhr entstehen können. Der reine Warenwert liegt umgerechnet bei etwa 352 Euro.

Die Statue erscheint in einer Phase, in der Fans ohnehin reichlich neuen Warcraft-Stoff erhalten. World of Warcraft: Midnight wurde am 2. März 2026 veröffentlicht, während World of Warcraft: Forever am 4. November 2026 startet und das ursprüngliche Azeroth mit erweiterten Gebieten, überarbeiteter Technik und regelmäßigen neuen Inhalten neu interpretiert.

Auch HEX Collectibles baut sein Blizzard-Portfolio weiter aus. Neben Alexstrasza sind weitere Figuren aus World of Warcraft und Hearthstone geplant, darunter eine Statue von Valeera Sanguinar. Wer mehrere dieser Premium-Modelle sammeln möchte, muss allerdings mit beträchtlichen Gesamtkosten und entsprechend viel Platz in der Vitrine rechnen.

Wie gefällt euch die neue Alexstrasza-Statue, und wäre euch das Sammlerstück rund 352 Euro zuzüglich weiterer Kosten wert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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