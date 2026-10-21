EA schließt BioWare – Entwicklung am neuen Mass Effect endet

Eine der prägendsten Rollenspielschmieden der Videospielgeschichte steht vor dem endgültigen Aus. Electronic Arts hat am 21. Oktober 2026 bestätigt, dass BioWare geschlossen und der Standort in Edmonton aufgegeben wird. Gleichzeitig endet die Entwicklung des nächsten Mass Effect.

Das bislang namenlose Projekt befand sich laut EA noch in einer frühen Entwicklungsphase und wurde von einem vergleichsweise kleinen Team betreut. Für Fans bedeutet die Entscheidung dennoch einen schweren Einschnitt, schließlich sollte der Titel die Science-Fiction-Reihe nach langer Pause fortsetzen.

Das Ende einer großen Rollenspielära

Warum wird BioWare geschlossen? EA begründet die Entscheidung mit einer Neuausrichtung des eigenen Portfolios. Teams, Technologien und Investitionen sollen künftig auf weniger Projekte konzentriert werden, denen der Publisher besonders große Wachstumschancen einräumt.

BioWare prägte über mehr als drei Jahrzehnte das Rollenspielgenre. Zum umfangreichen Vermächtnis des Studios gehören Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect und Anthem. Besonders in den 2000er-Jahren feierte die Spieleschmiede mit ihren charaktergetriebenen Geschichten und weitreichenden Entscheidungen große Erfolge.

In den vergangenen Jahren hatte BioWare jedoch zunehmend mit Rückschlägen zu kämpfen. Mass Effect: Andromeda erhielt 2017 eine deutlich gemischtere Resonanz als die ursprüngliche Trilogie. Das 2019 veröffentlichte Live-Service-Spiel Anthem konnte ebenfalls nicht an die früheren Erfolge anknüpfen. Mit der Mass Effect Legendary Edition gelang 2021 zwar ein gefeiertes Comeback, doch Dragon Age: The Veilguard blieb 2024 deutlich hinter den Erwartungen von EA zurück.

Das eingestellte Mass-Effect-Projekt

Was war über das neue Mass Effect bekannt? BioWare hatte die Rückkehr der Reihe bereits Ende 2020 mit einem kurzen Teaser angekündigt. Darin war Liara T’Soni zu sehen, die ein Fragment mit dem bekannten N7-Logo entdeckte. Spätere Hinweise deuteten auf eine Handlung nach Mass Effect 3 und eine Verbindung zur ursprünglichen Trilogie hin.

Noch am 7. November 2025 versicherte BioWare, dass die Entwicklung weiterlaufe und sich das verbliebene Kernteam vollständig auf Mass Effect konzentriere. Weniger als ein Jahr später steht fest, dass diese Pläne nicht mehr umgesetzt werden. EA hat bislang kein anderes Studio mit einer Fortsetzung beauftragt.

Die Marke selbst verschwindet dadurch nicht automatisch. Ob Electronic Arts Mass Effect irgendwann mit einem neuen Entwickler zurückbringen wird, bleibt allerdings offen. Auch zur geplanten Amazon-Serie gab es in der aktuellen Mitteilung kein neues Statement. Zuletzt war eine eigenständige Geschichte innerhalb des bekannten Universums vorgesehen, die nach der ursprünglichen Trilogie spielen sollte.

Das Vermächtnis von BioWare

Welche Bedeutung hat die Schließung für Rollenspielfans? Mit BioWare verschwindet ein Studio, das moderne Rollenspiele nachhaltig beeinflusst hat. Beziehungen zu Begleitern, moralische Entscheidungen und Konsequenzen über mehrere Spiele hinweg wurden vor allem durch Dragon Age und Mass Effect für ein großes Publikum populär.

Nach Dragon Age: Inquisition, das 2014 bei den ersten Game Awards als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, gelang es dem Studio jedoch nicht mehr, dauerhaft an diese Erfolgsphase anzuknüpfen. Die Schließung reiht sich zudem in zahlreiche Entlassungen und Studioaufgaben ein, die die Games-Branche seit mehreren Jahren erschüttern.

Eine mögliche Alternative für Fans erzählerischer Science-Fiction-Rollenspiele könnte Exodus werden. Das für 2027 angekündigte Action-RPG entsteht bei Archetype Entertainment, wo auch ehemalige BioWare-Entwickler tätig sind. Ein Ersatz für das eingestellte Mass Effect dürfte es für viele Fans trotzdem kaum sein.

Wie blickt ihr auf das Ende von BioWare und die Absage des neuen Mass Effect? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab