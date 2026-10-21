Cyberpunk TCG – Edgerunners Burn Bright als zweites Set für Frühjahr 2027 angekündigt

Das Cyberpunk-Universum wächst im Frühjahr 2027 um eine weitere offizielle Veröffentlichung. Mit Cyberpunk TCG: Edgerunners: Burn Bright hat Entwickler WeirdCo das zweite Kartenset für das physische Sammelkartenspiel angekündigt, das in enger Zusammenarbeit mit CD Projekt Red entsteht.

Die Erweiterung orientiert sich vollständig an Cyberpunk: Edgerunners und bringt bekannte Figuren, Waffen, Cyberware sowie prägende Szenen aus der Anime-Serie auf den Spieltisch. Ein konkreter Veröffentlichungstag steht noch nicht fest, bestätigt ist bislang das Release-Zeitfenster im Frühjahr 2027.

Bekannte Gesichter aus Night City

Welche Inhalte bietet Edgerunners: Burn Bright? Das neue Set erweitert die Grundlagen von Welcome to Night City um zusätzliche Legends und Units. Fans können bestehende Crews verstärken oder neue Decks zusammenstellen, die komplett auf den Figuren aus Cyberpunk: Edgerunners basieren.

Eine erste Vorschau zeigt mehrere bekannte Charaktere aus der Crew von David Martinez. Folgende Figuren wurden bislang für Edgerunners: Burn Bright präsentiert oder bestätigt:

David Martinez

Gloria Martinez

Maine

Falco

Lucy

Rebecca

Kiwi

Faraday

Adam Smasher

Auch Ausrüstungsgegenstände aus der Serie sollen eigene Karten erhalten. Dazu gehört Maines Schrotflinte L-69 Zhou. Welche Kartentypen und Fähigkeiten die einzelnen Charaktere bekommen, wird WeirdCo erst im Rahmen kommender Enthüllungen zeigen.

Neue Mechaniken und seltene Karten

Wie verändert das zweite Set das Cyberpunk TCG? Edgerunners: Burn Bright soll neue kompetitive Strategien und bislang unbekannte Spielmechaniken einführen. Konkrete Regeln hat WeirdCo noch nicht vorgestellt, allerdings sollen die Neuerungen eine wichtige Rolle innerhalb des gesamten Sets übernehmen.

Die Booster enthalten Illustrationen, die den markanten Stil des von CD Projekt Red und Studio Trigger produzierten Animes aufgreifen. Neben Folienkarten und strukturierten Veredelungen ist zudem eine komplett neue Seltenheitsstufe geplant. Details zu dieser besonders schwer erhältlichen Kartenvariante folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Bereits eine Woche vor dem regulären Verkaufsstart sollen Vorabturniere in teilnehmenden Fachgeschäften stattfinden. Dort erhalten Fans erstmals die Gelegenheit, Booster zu öffnen, Decks mit den neuen Karten zu bauen und die Erweiterung unter Turnierbedingungen auszuprobieren. Eine ausdrücklich bestätigte Liste deutscher Veranstaltungsorte für das Frühjahr 2027 liegt noch nicht vor.

Das Cyberpunk TCG startet im November 2026

Wann erscheint das erste Kartenset? Bevor Edgerunners: Burn Bright veröffentlicht wird, startet am 6. November 2026 zunächst Welcome to Night City im regulären Handel. Das Debütset konzentriert sich auf Cyberpunk 2077 und enthält unter anderem Karten zu V, Jackie Welles, Johnny Silverhand und Judy Álvarez.

Im Spiel stellen Fans eine eigene Edgerunner-Crew zusammen und kämpfen um Aufträge, Eddies und Ansehen in Night City. Dabei kommen vier grundlegende Kartentypen zum Einsatz: Legends, Units, Programs und Gear. Finanziert wurde das Projekt über eine außergewöhnlich erfolgreiche Kickstarter-Kampagne mit mehr als 50.000 Unterstützern.

Die Ankündigung fällt in eine aktive Phase für das Franchise. Cyberpunk: Edgerunners 2 ist seit dem 20. Oktober 2026 auf Netflix verfügbar, während Cyberpunk 2077 am 22. Oktober 2026 das kostenlose Edgerunners-2-Update 2.5 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhält. Versionen für Nintendo Switch 2 und die Mac-App-Store-Fassung sollen wenige Tage später folgen.

Freut ihr euch auf Edgerunners: Burn Bright und würdet ihr das Cyberpunk TCG selbst spielen oder die Karten hauptsächlich sammeln? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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