Nivalis Nights auf Steam – Cyberpunk-Life-Sim mit Restaurants und Nachtclubs

Mit Nivalis Nights ist am 29. September 2026 ein neues Cyberpunk-Spiel auf Steam erschienen, das die üblichen Genre-Konventionen bewusst auflockert. Statt permanenter Schießereien und einer ausschließlich düsteren Zukunftsvision verbindet das Life-Sim-RPG eine leuchtende Metropole mit Restaurantmanagement, Beziehungen und entspannten Freizeitaktivitäten.

Entwickelt wurde Nivalis Nights vom Berliner Studio ION Lands, während 505 Games als Publisher auftritt. Das Abenteuer greift die Welt des 2020 veröffentlichten Cloudpunk auf und führt erneut in die vertikale Stadt Nivalis, deren Neonästhetik Erinnerungen an Cyberpunk 2077 weckt.

Vom Nudelstand zum Nachtleben-Imperium

Worum geht es in Nivalis Nights? Zu Beginn übernehmen Gamer einen bescheidenen Nudelstand in einem Stadtbezirk, der regelmäßig von CorpSec kontrolliert wird. Mit wachsendem Erfolg lassen sich weitere Restaurants und schließlich exklusive Nachtclubs betreiben, wodurch aus dem kleinen Geschäft ein mächtiges Unternehmen entstehen kann.

Der Alltag besteht allerdings nicht nur aus Zahlen, Zutaten und finanzieller Optimierung. Nach Feierabend kann die Stadt erkundet werden, während Gespräche mit den Einwohnern neue Freundschaften, Rivalitäten und romantische Beziehungen eröffnen. Wohnungen lassen sich kaufen und individuell dekorieren, während Angeltouren oder Ausflüge mit dem Boot für ruhigere Momente sorgen.

Auch bei der Beschaffung von Zutaten stehen unterschiedliche Wege offen. Ressourcen können regulär gekauft oder selbst angebaut werden. Wer eine aggressivere Geschäftsstrategie verfolgt, darf während der Ausgangssperre sogar die Konkurrenz sabotieren, muss dabei jedoch mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Entscheidungen prägen den Alltag in Nivalis

Welche Freiheiten bietet die Cyberpunk-Lebenssimulation? Nivalis Nights setzt stark darauf, dass jeder seinen eigenen Tagesablauf gestaltet. Ihr könnt euch auf den Ausbau eures Unternehmens konzentrieren, Beziehungen pflegen, die offene Stadt erkunden oder an Minispielen und Cyberpunk-Schachturnieren teilnehmen.

Damit verbindet der Titel gemütliche Slice-of-Life-Elemente mit den bedrohlicheren Seiten seiner futuristischen Kulisse. CorpSec-Razzien, ein mysteriöser Serienmörder und wirtschaftliche Rivalen sorgen dafür, dass hinter den bunten Neonfassaden weiterhin Gefahr lauert. Der eigene Ehrgeiz entscheidet darüber, ob ihr euch ein ruhiges Leben aufbaut oder nach Einfluss über die gesamte Stadt strebt.

Auf Steam fällt die bisherige Resonanz größtenteils positiv aus. Besonders häufig werden die dichte Atmosphäre, die Gestaltung der Stadt und die englische Sprachausgabe gelobt. Kritik gibt es vor allem an der Performance und an Komfortfunktionen, die nach Ansicht einiger Nutzer noch verbessert werden sollten. Eine deutsche Benutzeroberfläche sowie deutsche Untertitel sind vorhanden, die vollständige Vertonung steht ausschließlich auf Englisch zur Verfügung.

Ein ungewöhnlicher Genre-Mix

Für wen eignet sich Nivalis Nights? Das Spiel richtet sich gleichermaßen an Fans von Managementsimulationen und an Gamer, die eine futuristische Welt ohne dauernden Kampf erkunden möchten. Der Wechsel zwischen gemütlichem Alltag, wirtschaftlichem Wettbewerb und düsteren Ereignissen hebt den Titel von vielen klassischen Cyberpunk-Abenteuern ab.

Ob Nivalis Nights langfristig an den Erfolg von Cloudpunk anknüpfen kann, dürfte auch von kommenden Updates abhängen. Die Kombination aus Cyberpunk-Stadt, Lebenssimulation, Restaurants, Nachtclubs, Angeln und weitreichenden Entscheidungen liefert aber schon jetzt einen bemerkenswert eigenständigen Ansatz.

Wie gefällt euch die Mischung aus gemütlicher Lebenssimulation und düsterer Cyberpunk-Kulisse? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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