Bei Cyberpunk 2 setzt CD Projekt Red für die Gestaltung seiner Quests auffällig stark auf Talente aus der Modding-Szene. Paweł Sasko, Associate Game Director des kommenden Rollenspiels, erklärte in einer aktuellen REDstreams-Ausgabe, dass ungefähr die Hälfte des Quest-Teams aus ehemaligen Moddern bestehe.

Ganz neu ist dieser Einblick nicht. Bereits im Juli 2024 hatte Sasko in einem Gespräch mit Flow Games bei damals rund 24 Quest-Entwicklern eine vergleichbare Verteilung genannt. Seine aktuelle Aussage zeigt jedoch, dass frühere Modder offenbar weiterhin einen erheblichen Anteil des Teams stellen.

Modding als Einstieg in die Spieleentwicklung

Nach Saskos Einschätzung eignen sich Mods hervorragend, um praktische Erfahrungen zu sammeln und ein vorzeigbares Portfolio aufzubauen. Schließlich beschäftigen sich Modder nicht nur intensiv mit einem Spiel, sondern lernen auch, wie Systeme, Mechaniken und Inhalte miteinander verbunden sind.

Für mich ist Modding eine Fuß-in-der-Tür-Methode und ein Einstieg in die Spieleentwicklung.

CD Projekt Red habe im Laufe der Jahre entsprechend viele Talente aus der Community eingestellt. Einige davon arbeiteten zuvor an Mods für The Witcher oder Cyberpunk 2077, bevor sie professionelle Aufgaben innerhalb des Studios übernahmen.

Wir haben tatsächlich sehr viele Modder eingestellt. Ich würde sagen, dass inzwischen die Hälfte des Quest-Teams aus ehemaligen Moddern besteht.

Das Quest-Team ist für die Konzeption und Umsetzung der erzählerischen Aufträge verantwortlich. Dazu gehören unter anderem Dialoge, Missionsabläufe, Entscheidungen, Gameplay-Situationen und die technische Einbindung in die Spielwelt. Die Erfahrungen aus dem Modding können deshalb weit über neue Gegenstände oder optische Anpassungen hinausgehen.

Cyberpunk 2077 rückt Mods stärker in den Mittelpunkt

Die Verbindung zur Modding-Szene zeigt sich auch beim weiteren Support von Cyberpunk 2077. Mit dem am 22. Oktober 2026 veröffentlichten Update 2.5 führte CD Projekt Red eine über mod.io realisierte Unterstützung für ausgewählte plattformübergreifende Mods ein. Diese lassen sich direkt über das Menü des Spiels suchen und installieren.

Die Funktion steht auf PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S zur Verfügung. Für Nintendo Switch 2 soll das Update später folgen. Nach Angaben des Studios arbeitete das Team für die Umsetzung eng mit einflussreichen Moddern von Cyberpunk 2077 zusammen, um deren Anforderungen an das neue System zu berücksichtigen.

Update 2.5 brachte darüber hinaus zwei neue Nebenquests, die Möglichkeit zum gleichzeitigen Einsatz von zwei Pistolen oder Revolvern, anpassbare Hand-Cyberware, zusätzliche Kleidung, neue Tarotkarten und Inhalte zu Cyberpunk: Edgerunners 2. Sasko betonte im Livestream, dass die Modding-Community wesentlich dazu beitrage, Cyberpunk 2077 langfristig lebendig zu halten.

Das Team von Cyberpunk 2 wächst weiter

Cyberpunk 2 befindet sich weiterhin in Entwicklung und wird federführend von CD Projekt Reds nordamerikanischem Standort betreut. Laut der Halbjahrespräsentation des Unternehmens arbeiteten zum 31. Juli 2026 insgesamt 184 Entwickler an dem Projekt. Im April 2026 waren es noch 163 Beschäftigte.

Konkrete Details zur Handlung, zu den spielbaren Figuren oder zu einem möglichen Veröffentlichungstermin liegen bislang nicht vor. Klar ist allerdings, dass zahlreiche ehemalige Community-Mitglieder nun direkt an den Geschichten und Aufgaben des nächsten Cyberpunk-Abenteuers mitwirken.

Was haltet ihr davon, dass so viele ehemalige Modder am Quest-Design von Cyberpunk 2 beteiligt sind? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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