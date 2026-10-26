Bei Xbox setzt sich die auffällige Serie personeller Veränderungen fort. Helen Chiang hat Microsoft am 23. Oktober 2026 verlassen, obwohl sie erst im Juli 2026 zur ersten Chief Operating Officer der Xbox Geschichte ernannt worden war.

Chiang gehörte Microsoft insgesamt 21 Jahre lang an und hatte innerhalb des Konzerns zahlreiche Führungspositionen übernommen. Besonders bekannt wurde sie durch ihre Arbeit bei Mojang und die Leitung der erfolgreichen Minecraft Marke.

Microsoft nennt keinen Grund für den Abgang

Xbox CEO Asha Sharma informierte die Beschäftigten in einer kurzen internen Mitteilung über Chiangs sofortigen Abschied. Ihre bisherigen Aufgaben werden zunächst auf andere Mitglieder der Xbox Führung verteilt, während das Unternehmen die künftige Besetzung des COO Postens vorbereitet.

Microsoft äußert sich nicht zu individuellen Personalangelegenheiten und dankte Chiang lediglich für ihre langjährige Arbeit. Nach einem Bericht von Eurogamer soll sie allerdings wegen Verstößen gegen interne Richtlinien entlassen worden sein. Die Information stammt von einer anonymen, mit dem Vorgang vertrauten Quelle; Eurogamer konnte sie nicht unabhängig bestätigen, Microsoft äußerte sich dazu nicht. Welche Richtlinien Chiang verletzt haben soll, ist ebenfalls nicht bekannt.

Der schnelle Abgang fällt besonders auf, weil der COO Posten erst im Zuge des großen Xbox Umbaus geschaffen wurde. In der offiziellen Ankündigung vom 6. Juli 2026 beschrieb Sharma die Position als zentrale Schnittstelle für Inhalte, Hardware, Plattformen und Dienste. Chiang sollte Geschäftsbereiche zusammenführen, Investitionsentscheidungen koordinieren und direkt an Sharma berichten.

Xbox verliert weitere erfahrene Führungskräfte

Chiangs Abschied ist Teil einer längeren Reihe von Wechseln an der Spitze der Gaming Sparte. Seit Beginn des Jahres 2026 haben mehrere bekannte Führungskräfte Microsoft oder Xbox verlassen:

Phil Spencer kündigte im Februar 2026 seinen Rückzug nach mehreren Jahrzehnten bei Microsoft an.

Die frühere Xbox Präsidentin Sarah Bond verließ das Unternehmen ebenfalls im Februar 2026.

Lori Wright, verantwortlich für Partnerschaften und Geschäftsentwicklung, kündigte ihren Abschied im März 2026 an.

Haiyan Zhang, General Manager für Gaming AI, verließ Microsoft im März 2026 und wechselte anschließend zu Netflix.

Craig Duncan gab seine Position als Leiter der Xbox Game Studios im Juni 2026 auf.

Louise O’Connor verließ im Juni 2026 ihren Posten als Chief of Staff der Xbox Game Studios.

Jared Palmer wechselte im Juli 2026 nach nur wenigen Monaten als Vice President of Engineering zum KI Unternehmen Cognition.

Helen Chiang beendete ihre Microsoft Karriere im Oktober 2026 nach drei Monaten als Xbox COO.

Parallel dazu läuft der von Sharma eingeleitete Konzernumbau weiter. Xbox hatte im Juli 2026 den Abbau von rund 3.200 Stellen innerhalb des Geschäftsjahres angekündigt. Davon entfielen zunächst 1.600 Arbeitsplätze, während am 22. September 2026 weitere 268 Stellen bei Halo Studios, anderen First Party Studios und zentralen Xbox Game Studios Funktionen gestrichen wurden. Diese zweite Runde bestätigte das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung zum fortgesetzten Umbau.

Mit Chiang verliert Xbox nun eine Managerin, die sowohl das Plattformgeschäft als auch Mojang und Minecraft aus langjähriger Erfahrung kannte. Wer den neu geschaffenen COO Posten dauerhaft übernimmt, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben.

Wie bewertet ihr die zahlreichen Wechsel in der Xbox Führung und den schnellen Abgang von Helen Chiang? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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