Square Enix setzt die Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Final Fantasy X mit neuem Sammler-Merchandise fort. Gemeinsam mit dem Schweizer Uhrenhersteller Tendence entstehen zwei streng limitierte Armbanduhren, deren Gestaltung Tidus und Yuna gewidmet ist.

Bei der angekündigten Veröffentlichung handelt es sich ausdrücklich nicht um ein Remake oder ein neues Spiel. Die beiden Uhren gehören zur De’Color-Kollektion und übertragen die Farben sowie mehrere bekannte Symbole aus Spira auf Zifferblatt, Gehäuse und Armband.

Zwei limitierte Uhren für Tidus und Yuna

Wie aus der offiziellen Präsentation von Tendence hervorgeht, werden weltweit jeweils nur 200 Exemplare hergestellt. Jede Uhr erhält eine individuelle Seriennummer und wird mit einer speziell gestalteten Jubiläumshülle ausgeliefert.

Tidus-Modell TY146110: Das rund 50 Millimeter große Aluminiumgehäuse kombiniert Eisblau und Weiß. Die Farbgebung orientiert sich am Meer und Himmel von Spira. Der Stundenzeiger greift Tidus’ Schwert Bruderherz auf, während der Minutenzeiger vom Ultima-Schwert inspiriert ist. Hinzu kommen ein Blitzball-Detail und das Emblem der Zanarkand Abes in der Mitte des Zifferblatts.

Das rund 50 Millimeter große Aluminiumgehäuse kombiniert Eisblau und Weiß. Die Farbgebung orientiert sich am Meer und Himmel von Spira. Der Stundenzeiger greift Tidus’ Schwert Bruderherz auf, während der Minutenzeiger vom Ultima-Schwert inspiriert ist. Hinzu kommen ein Blitzball-Detail und das Emblem der Zanarkand Abes in der Mitte des Zifferblatts. Yuna-Modell TY933010: Die kompaktere Uhr besitzt ein etwa 41 Millimeter großes Aluminiumgehäuse. Rosa, Gelb und Blau gehen in einem weichen Farbverlauf ineinander über. Die Zeiger orientieren sich an Yunas Stäben, darunter Nirvana. Im Zentrum befindet sich die Blumenverzierung ihres Gewands. Ein Perlmuttzifferblatt verändert seine Wirkung abhängig vom Blickwinkel und Lichteinfall.

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Beide Ausführungen verwenden ein Quarzwerk, Mineralglas und ein Silikonarmband. Die Wasserdichtigkeit wird mit 10 ATM angegeben. Statt einfacher Charakterbilder setzen die Designer damit auf zahlreiche Details, die Kenner des Rollenspiels wiedererkennen dürften.

Veröffentlichung im November 2026

Die Vorbestellungen in Japan begannen am 20. Oktober 2026. Laut der offiziellen Ankündigung des japanischen Tendence-Vertriebspartners Ueni Trading erscheinen beide Modelle am 20. November 2026. Auf den offiziellen japanischen Produktseiten ist der direkte Vorbestellbestand derzeit bereits nicht mehr verfügbar.

Eine reguläre Veröffentlichung samt Euro-Preisen für Deutschland wurde bislang nicht angekündigt. Die von Tendence aufgeführten stationären Händler und Onlineshops befinden sich in Japan, womit für deutsche Sammler vorerst lediglich internationale Bestellmöglichkeiten infrage kommen.

Final Fantasy X feiert 25 Jahre Spira

Final Fantasy X erschien erstmals am 19. Juli 2001 in Japan für die PlayStation 2. Das Rollenspiel führte Tidus nach Spira, wo er sich Yuna und ihren Begleitern auf der Reise gegen Sin anschloss. Die emotionale Geschichte und das Verhältnis der beiden Hauptfiguren gehören bis heute zu den bekanntesten Elementen der Reihe.

Square Enix begleitet das Jubiläumsjahr 2026 mit weiteren Produkten und Aktionen rund um Final Fantasy X. Die nur 400 Uhren umfassende Tendence-Kollektion richtet sich dabei klar an Fans, die ein besonders seltenes Erinnerungsstück zu Tidus und Yuna suchen.

Wie gefallen euch die beiden Jubiläumsuhren und welches Modell würdet ihr bevorzugen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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