GTA 6 Marketing folgt Donnerstagsrhythmus – kommt am 29. Oktober die nächste News

Rockstar Games könnte die nächste Neuigkeit zu GTA 6 am Donnerstag, dem 29. Oktober 2026, veröffentlichen. Ein entsprechender Termin wurde bislang nicht angekündigt, doch die laufende Marketingkampagne folgt seit Ende August auffällig häufig einem Donnerstagsrhythmus.
Die nächste Enthüllung dürfte eher kompakt ausfallen. Schließlich veröffentlichte Rockstar erst am 15. Oktober 2026 den Launch-Trailer zu GTA 6. Bis zur Veröffentlichung am 19. November 2026 bleiben anschließend nur noch drei Wochen.
Die bisherigen Donnerstagsaktionen zu GTA 6
Den Ausgangspunkt des aktuellen Rhythmus bildete die ausführliche Präsentation vom 27. August 2026. Danach folgten fast wöchentlich neue Trailer, Produkte oder Details aus der Welt von Vice City.
- 27. August 2026: Rockstar veröffentlicht den Extended Look zu GTA 6.
- 3. September 2026: Sony präsentiert zwei limitierte DualSense-Controller im GTA-6-Design.
- 10. September 2026: Die Vorbestellungen der beiden DualSense-Modelle beginnen, darunter auch in Deutschland.
- 17. September 2026: Rockstar kündigt GTA 6: The Album mit 34 neuen Songs an.
- 24. September 2026: Die limitierte Goodtime State: Vice City Collection wird vorgestellt. Das Spiel gehört ausdrücklich nicht zu dieser Sammlerbox.
- 1. Oktober 2026: Die US-Altersfreigabe von GTA 6 wird bekannt. Die ESRB stuft das Spiel als Mature 17+ ein.
- 8. Oktober 2026: Rockstar gibt einen Vorgeschmack auf die Radiosender und Musik von GTA 6 und veröffentlicht neue Fanartikel.
- 15. Oktober 2026: Der Launch-Trailer erscheint und zeigt weitere Szenen mit Lucia und Jason.
- 22. Oktober 2026: Die Außenwerbung rund um GTA 6 prägt zunehmend das Stadtbild von Miami, das als reales Vorbild für Vice City dient.
- 29. Oktober 2026: Eine weitere Ankündigung gilt aufgrund des bisherigen Rhythmus als wahrscheinlich.
Nicht jeder dieser Termine war eine eigenständige Rockstar-Ankündigung. Sony übernahm beispielsweise die Vorstellung der Controller, während die Marketingaktionen in Miami vor allem durch neue Motive, Fahrzeuge und Werbeflächen sichtbar wurden. Zusammengenommen ergibt sich dennoch eine klare wöchentliche Taktung.
Dateigröße und Gameplay-Details stehen im Mittelpunkt der Spekulationen
Für den 29. Oktober 2026 kommen mehrere Themen infrage. Rockstar könnte weitere Aktivitäten, Anpassungsmöglichkeiten oder konkrete Gameplay-Systeme vorstellen. Auch ein zusätzlicher Werbespot oder ein mutmaßlich in Miami produzierter Live-Action-Trailer wird innerhalb der Community diskutiert.
Besonders groß ist das Interesse an der Dateigröße. Bislang existiert keine verifizierte Speicherangabe für GTA 6. Da der Preload offiziell am 12. November 2026 beginnt, muss Rockstar die benötigte Speicherkapazität spätestens vor diesem Termin kommunizieren. Gerüchte über eine baldige Verteilung von Testversionen liefern dafür noch keinen belastbaren Hinweis.
Nur noch wenige Termine bis zum Release
Nach dem 29. Oktober 2026 bleiben mit dem 5. November und dem 12. November 2026 lediglich zwei weitere Donnerstage vor der Veröffentlichung. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version gehört weiterhin nicht zu den angekündigten Plattformen.
Welche Neuigkeit erwartet ihr am 29. Oktober 2026 am ehesten: die Dateigröße, neue Gameplay-Details oder einen weiteren Trailer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.Öffnet in einem neuen Tab
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