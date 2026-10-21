Escape Academy 2 startet im Game Pass – Open-World-Campus statt Rooms

Der Xbox Game Pass erhält am 5. November 2026 einen ungewöhnlichen Day-One-Neuzugang. Escape Academy 2: Back 2 School verbindet klassische Escape-Room-Rätsel mit einer frei erkundbaren Spielwelt und kann wahlweise allein oder gemeinsam im Koop-Modus absolviert werden.

Zum Veröffentlichungstermin erscheint das Rätselabenteuer für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und PlayStation 5. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass können direkt zum Start einsteigen, während die PlayStation-Version regulär erhältlich sein wird.

Ein kompletter Campus voller Rätsel

Was unterscheidet Escape Academy 2 vom Vorgänger? Entwickler Coin Crew Games verabschiedet sich von der weitgehend linearen Struktur des ersten Teils. Statt lediglich eine Reihe voneinander getrennter Escape Rooms anzubieten, verwandelt Back 2 School den gesamten Campus in eine zusammenhängende Open-World-Rätselwelt.

Zwischen den großen Prüfungen dürfen angehende Fluchtkünstler geheimnisvolle Durchgänge, versteckte Tunnel und gefährliche Fallen entdecken. Hinzu kommen Nebenquests, unterschiedliche Figuren und zahlreiche Geheimnisse, die neugierige Fans abseits der Haupthandlung beschäftigen sollen. Selbst markante Orte und Teile der Umgebung können Hinweise auf weitere Herausforderungen enthalten.

Die Geschichte dreht sich um ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit der Akademie. Dabei begegnet ihr neuen Lehrkräften sowie bekannten Gesichtern aus Escape Academy. Laut Publisher iam8bit Presents wurde der erste Teil inzwischen von mehr als vier Millionen Menschen gespielt, womit die Fortsetzung auf einer beachtlichen Grundlage aufbauen kann.

Koop ohne störenden Zeitdruck

Wie funktioniert der Koop-Modus in Escape Academy 2? Die gesamte Kampagne lässt sich mit einer weiteren Person spielen. Unterstützt werden sowohl der Online-Koop als auch lokaler Koop an einem Bildschirm, sodass ihr die Rätsel gemeinsam über das Internet oder auf der Couch lösen könnt.

Alternativ bleibt Escape Academy 2 vollständig allein spielbar. Wer sich beim Knobeln nicht von einer laufenden Uhr unter Druck setzen lassen möchte, kann außerdem den neuen Modus ohne Timer aktivieren. Dadurch lassen sich Hinweise, Mechanismen und mögliche Lösungswege in Ruhe untersuchen.

Auch technisch setzt die Xbox-Version auf komfortable Funktionen. Im Microsoft Store werden plattformübergreifender Koop innerhalb des Xbox-Ökosystems, generationsübergreifender Mehrspieler, Erfolge und Cloud-Speicherstände aufgeführt. Die deutsche PC-Version soll zudem eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel bieten.

Ein abwechslungsreicher Day-One-Titel

Warum passt Back 2 School gut zum Xbox Game Pass? Rätselspiele sind häufig schwer einzuschätzen, bevor man selbst einige Aufgaben ausprobiert hat. Die Veröffentlichung im Abonnement senkt diese Einstiegshürde und könnte zugleich dafür sorgen, dass Koop-Partner leichter zusammenfinden.

Escape Academy 2 ergänzt den Game-Pass-Katalog außerdem um eine deutlich kleinere und experimentellere Produktion als große Actionspiele oder umfangreiche Rollenspiele. Das offene Campuskonzept könnte dabei genau jene Kritik am Vorgänger aufgreifen, die sich auf die kurze Spielzeit und die begrenzten Aktivitäten zwischen den einzelnen Räumen bezog.

Escape Academy 2: Back 2 School erscheint am 5. November 2026. Mit seinem offenen Campus, lokalem Splitscreen, Online-Koop und einer optionalen Spielerfahrung ohne Zeitlimit könnte die Fortsetzung zu einem spannenden Wochenendprojekt für Rätselfans werden.

Werdet ihr Escape Academy 2 über den Xbox Game Pass ausprobieren oder löst ihr Escape Rooms lieber allein? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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