Netflix im November 2026: Alle neuen Filme und Serien – diese Highlights erwarten euch

Netflix hat sein Programm für November 2026 vorgestellt. Besonders Die Kaiserin mit ihrer dritten und letzten Staffel, die Rückkehr von Black Doves und der Animationsfilm Steps – Die Stiefschwestern stechen aus der Ankündigung hervor.
Daneben nennt die Netflix-Liste zahlreiche weitere Serien, Filme, Dokumentationen und Live-Events. Bei einzelnen Lizenztiteln unterscheiden sich die Starttermine zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die größten Netflix-Highlights im November 2026
Black Doves – Staffel 2 (5. November): Helen bewegt sich als Ehefrau des künftigen Premierministers weiter zwischen Politik und Spionage. Ein Angriff auf ihre Kontaktperson Reed zwingt sie und Sam erneut zur Zusammenarbeit.
Die Kaiserin – Staffel 3 (12. November): Die historische Serie endet mit Elisabeths Kampf um ihre Ehe mit Franz Joseph, ihre eigene Stimme und ihre Rolle am Wiener Hof.
The Altruists (19. November): Die Dramaserie erzählt von Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison. Im Zentrum stehen ihre Ambitionen im Finanzsektor und die Vorwürfe um veruntreute Milliardenbeträge.
Steps – Die Stiefschwestern (20. November): Netflix erzählt das Cinderella-Märchen aus Sicht der Stiefschwestern neu. Ein gestohlener Zauberstab bringt die Geschichte und das Königreich aus dem Gleichgewicht.
Possible Love (6. November): Regisseur Lee Chang-dong schildert in seinem neuen Drama die Begegnung zweier Ehepaare und die verborgenen Konflikte, die dadurch sichtbar werden.
Diese Serien und Staffeln starten im November
|Titel
|Start
|Bass X Machina
|3. November
|Betäubt
|4. November
|Black Doves, Staffel 2
|5. November
|North of North, Staffel 2
|5. November
|Palacio – Im Belagerungszustand
|6. November
|Last One Standing, Staffel 4
|10. November
|The Devil’s Plan, Staffel 3
|10. November
|The Body
|11. November
|Alicias Recht
|11. November
|ChiaroScuro
|11. November
|Die Kaiserin, Staffel 3
|12. November
|Bros, Staffel 2
|12. November
|Bir Başkadır – Acht Menschen in Istanbul, Staffel 2
|12. November
|Miracles of the ER
|12. November
|Love Is Blind, Habibi, Staffel 2
|12. November
|Mord in Galicien
|13. November
|Stars and Vows
|13. November
|Win the Mall
|18. November
|Das Bestiengesetz
|18. November
|Os 12 Signos de Valentina
|18. November
|The Altruists
|19. November
|Willkommen im El Bulli
|20. November
|Die Notaufnahme
|26. November
|Die Entführung von Toos van der Valk
|26. November
|Fool Night
|26. November
|12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter
|28. November
|Gordon
|Termin offen
Alle neuen Netflix-Filme im November
|Titel
|Start
|Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten
|4. November
|Overacting
|5. November
|One Year to Live, Buy a Man
|5. November
|Possible Love
|6. November
|Ein guter Anwalt
|9. November
|The Gospel of Christmas
|11. November
|Nur bis Weihnachten
|12. November
|Allen
|12. November
|Never Surrender
|12. November
|Heartland
|13. November
|Guarding Stars
|18. November
|Vicentina bittet um Entschuldigung
|20. November
|The Mosquito Bowl
|25. November
|Quasimodo, die Seele von Paris
|27. November
|Der Junge
|27. November
Bekannte Filme und weitere Lizenztitel
Gerade bei Lizenztiteln gelten die genannten Termine teilweise nur für einzelne Länder. Gremlins – Kleine Monster ist laut der vorliegenden Liste für die Schweiz am 12. November und für Deutschland sowie Österreich am 26. November vorgesehen.
|Titel
|Start
|Barbie in der Nussknacker
|1. November
|Blood & Sinners
|3. November
|A Great Awakening
|4. November
|Der Sturm (Deutschland und Österreich)
|5. November
|Oskars Kleid
|12. November
|Gremlins – Kleine Monster (Schweiz)
|12. November
|Lassie: Ein neues Abenteuer
|13. November
|Sieben Minuten nach Mitternacht
|15. November
|Das fliegende Klassenzimmer
|19. November
|Gremlins – Kleine Monster (Deutschland und Österreich)
|26. November
|Final Destination 6: Bloodlines
|30. November
Dokumentationen, Comedy und Live-Events
Dokumentationen
|Titel
|Start
|Ninho: Der Preis des Ruhms
|4. November
|Taken: Natalee Holloway
|4. November
|Ungeschützt: Mord in Galicien
|6. November
|Avedon
|11. November
|Primetime Preacher$ – Der Fernsehprediger
|20. November
|Der Fall Karen Read
|23. November
|Rob Lowe: The Outsider
|24. November
Comedy-Specials
|Titel
|Start
|Mike Tyson: Return of the Mike
|3. November
|Janelle James: How Romantic
|10. November
|Mike Ward: Modest
|17. November
Live-Events
|Titel
|Start
|WWE Crown Jewel 2026
|7. November
|NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams
|25. November
|WWE Survivor Series 2026
|28. November
Kinder- und Familienprogramm
|Titel
|Start
|Doozie’s Doghouse
|9. November
|Steps – Die Stiefschwestern
|20. November
Mit dem Finale von Die Kaiserin, neuen internationalen Produktionen und bekannten Filmen deckt der November mehrere Genres ab. Besonders für Fans von Thrillern, Dramaserien und Weihnachtsfilmen gibt es zahlreiche Neuzugänge. Welche Neuheit interessiert euch am meisten?Öffnet in einem neuen Tab
Deine Meinung zählt
Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.