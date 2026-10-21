Netflix im November 2026: Alle neuen Filme und Serien – diese Highlights erwarten euch

Netflix hat sein Programm für November 2026 vorgestellt. Besonders Die Kaiserin mit ihrer dritten und letzten Staffel, die Rückkehr von Black Doves und der Animationsfilm Steps – Die Stiefschwestern stechen aus der Ankündigung hervor.

Daneben nennt die Netflix-Liste zahlreiche weitere Serien, Filme, Dokumentationen und Live-Events. Bei einzelnen Lizenztiteln unterscheiden sich die Starttermine zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die größten Netflix-Highlights im November 2026

Black Doves – Staffel 2 (5. November): Helen bewegt sich als Ehefrau des künftigen Premierministers weiter zwischen Politik und Spionage. Ein Angriff auf ihre Kontaktperson Reed zwingt sie und Sam erneut zur Zusammenarbeit.

Die Kaiserin – Staffel 3 (12. November): Die historische Serie endet mit Elisabeths Kampf um ihre Ehe mit Franz Joseph, ihre eigene Stimme und ihre Rolle am Wiener Hof.

The Altruists (19. November): Die Dramaserie erzählt von Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison. Im Zentrum stehen ihre Ambitionen im Finanzsektor und die Vorwürfe um veruntreute Milliardenbeträge.

Steps – Die Stiefschwestern (20. November): Netflix erzählt das Cinderella-Märchen aus Sicht der Stiefschwestern neu. Ein gestohlener Zauberstab bringt die Geschichte und das Königreich aus dem Gleichgewicht.

Possible Love (6. November): Regisseur Lee Chang-dong schildert in seinem neuen Drama die Begegnung zweier Ehepaare und die verborgenen Konflikte, die dadurch sichtbar werden.

Diese Serien und Staffeln starten im November

Titel Start Bass X Machina 3. November Betäubt 4. November Black Doves, Staffel 2 5. November North of North, Staffel 2 5. November Palacio – Im Belagerungszustand 6. November Last One Standing, Staffel 4 10. November The Devil’s Plan, Staffel 3 10. November The Body 11. November Alicias Recht 11. November ChiaroScuro 11. November Die Kaiserin, Staffel 3 12. November Bros, Staffel 2 12. November Bir Başkadır – Acht Menschen in Istanbul, Staffel 2 12. November Miracles of the ER 12. November Love Is Blind, Habibi, Staffel 2 12. November Mord in Galicien 13. November Stars and Vows 13. November Win the Mall 18. November Das Bestiengesetz 18. November Os 12 Signos de Valentina 18. November The Altruists 19. November Willkommen im El Bulli 20. November Die Notaufnahme 26. November Die Entführung von Toos van der Valk 26. November Fool Night 26. November 12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter 28. November Gordon Termin offen

Alle neuen Netflix-Filme im November

Titel Start Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten 4. November Overacting 5. November One Year to Live, Buy a Man 5. November Possible Love 6. November Ein guter Anwalt 9. November The Gospel of Christmas 11. November Nur bis Weihnachten 12. November Allen 12. November Never Surrender 12. November Heartland 13. November Guarding Stars 18. November Vicentina bittet um Entschuldigung 20. November The Mosquito Bowl 25. November Quasimodo, die Seele von Paris 27. November Der Junge 27. November

Bekannte Filme und weitere Lizenztitel

Gerade bei Lizenztiteln gelten die genannten Termine teilweise nur für einzelne Länder. Gremlins – Kleine Monster ist laut der vorliegenden Liste für die Schweiz am 12. November und für Deutschland sowie Österreich am 26. November vorgesehen.

Titel Start Barbie in der Nussknacker 1. November Blood & Sinners 3. November A Great Awakening 4. November Der Sturm (Deutschland und Österreich) 5. November Oskars Kleid 12. November Gremlins – Kleine Monster (Schweiz) 12. November Lassie: Ein neues Abenteuer 13. November Sieben Minuten nach Mitternacht 15. November Das fliegende Klassenzimmer 19. November Gremlins – Kleine Monster (Deutschland und Österreich) 26. November Final Destination 6: Bloodlines 30. November

Dokumentationen, Comedy und Live-Events

Dokumentationen

Titel Start Ninho: Der Preis des Ruhms 4. November Taken: Natalee Holloway 4. November Ungeschützt: Mord in Galicien 6. November Avedon 11. November Primetime Preacher$ – Der Fernsehprediger 20. November Der Fall Karen Read 23. November Rob Lowe: The Outsider 24. November

Comedy-Specials

Titel Start Mike Tyson: Return of the Mike 3. November Janelle James: How Romantic 10. November Mike Ward: Modest 17. November

Live-Events

Titel Start WWE Crown Jewel 2026 7. November NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams 25. November WWE Survivor Series 2026 28. November

Kinder- und Familienprogramm

Titel Start Doozie’s Doghouse 9. November Steps – Die Stiefschwestern 20. November

Mit dem Finale von Die Kaiserin, neuen internationalen Produktionen und bekannten Filmen deckt der November mehrere Genres ab. Besonders für Fans von Thrillern, Dramaserien und Weihnachtsfilmen gibt es zahlreiche Neuzugänge. Welche Neuheit interessiert euch am meisten?

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