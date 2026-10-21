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Netflix im November 2026: Alle neuen Filme und Serien – diese Highlights erwarten euch

Patrik H. 3 Min. Lesezeit
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Netflix (Pixabay)
Bildunterschrift und Bildnachweis: © Netflix via Pixabay

Netflix hat sein Programm für November 2026 vorgestellt. Besonders Die Kaiserin mit ihrer dritten und letzten Staffel, die Rückkehr von Black Doves und der Animationsfilm Steps – Die Stiefschwestern stechen aus der Ankündigung hervor.

Daneben nennt die Netflix-Liste zahlreiche weitere Serien, Filme, Dokumentationen und Live-Events. Bei einzelnen Lizenztiteln unterscheiden sich die Starttermine zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die größten Netflix-Highlights im November 2026

Black Doves – Staffel 2 (5. November): Helen bewegt sich als Ehefrau des künftigen Premierministers weiter zwischen Politik und Spionage. Ein Angriff auf ihre Kontaktperson Reed zwingt sie und Sam erneut zur Zusammenarbeit.

Die Kaiserin – Staffel 3 (12. November): Die historische Serie endet mit Elisabeths Kampf um ihre Ehe mit Franz Joseph, ihre eigene Stimme und ihre Rolle am Wiener Hof.

The Altruists (19. November): Die Dramaserie erzählt von Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison. Im Zentrum stehen ihre Ambitionen im Finanzsektor und die Vorwürfe um veruntreute Milliardenbeträge.

Steps – Die Stiefschwestern (20. November): Netflix erzählt das Cinderella-Märchen aus Sicht der Stiefschwestern neu. Ein gestohlener Zauberstab bringt die Geschichte und das Königreich aus dem Gleichgewicht.

Possible Love (6. November): Regisseur Lee Chang-dong schildert in seinem neuen Drama die Begegnung zweier Ehepaare und die verborgenen Konflikte, die dadurch sichtbar werden.

Diese Serien und Staffeln starten im November

TitelStart
Bass X Machina3. November
Betäubt4. November
Black Doves, Staffel 25. November
North of North, Staffel 25. November
Palacio – Im Belagerungszustand6. November
Last One Standing, Staffel 410. November
The Devil’s Plan, Staffel 310. November
The Body11. November
Alicias Recht11. November
ChiaroScuro11. November
Die Kaiserin, Staffel 312. November
Bros, Staffel 212. November
Bir Başkadır – Acht Menschen in Istanbul, Staffel 212. November
Miracles of the ER12. November
Love Is Blind, Habibi, Staffel 212. November
Mord in Galicien13. November
Stars and Vows13. November
Win the Mall18. November
Das Bestiengesetz18. November
Os 12 Signos de Valentina18. November
The Altruists19. November
Willkommen im El Bulli20. November
Die Notaufnahme26. November
Die Entführung von Toos van der Valk26. November
Fool Night26. November
12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter28. November
GordonTermin offen

Alle neuen Netflix-Filme im November

TitelStart
Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten4. November
Overacting5. November
One Year to Live, Buy a Man5. November
Possible Love6. November
Ein guter Anwalt9. November
The Gospel of Christmas11. November
Nur bis Weihnachten12. November
Allen12. November
Never Surrender12. November
Heartland13. November
Guarding Stars18. November
Vicentina bittet um Entschuldigung20. November
The Mosquito Bowl25. November
Quasimodo, die Seele von Paris27. November
Der Junge27. November

Bekannte Filme und weitere Lizenztitel

Gerade bei Lizenztiteln gelten die genannten Termine teilweise nur für einzelne Länder. Gremlins – Kleine Monster ist laut der vorliegenden Liste für die Schweiz am 12. November und für Deutschland sowie Österreich am 26. November vorgesehen.

TitelStart
Barbie in der Nussknacker1. November
Blood & Sinners3. November
A Great Awakening4. November
Der Sturm (Deutschland und Österreich)5. November
Oskars Kleid12. November
Gremlins – Kleine Monster (Schweiz)12. November
Lassie: Ein neues Abenteuer13. November
Sieben Minuten nach Mitternacht15. November
Das fliegende Klassenzimmer19. November
Gremlins – Kleine Monster (Deutschland und Österreich)26. November
Final Destination 6: Bloodlines30. November

Dokumentationen, Comedy und Live-Events

Dokumentationen

TitelStart
Ninho: Der Preis des Ruhms4. November
Taken: Natalee Holloway4. November
Ungeschützt: Mord in Galicien6. November
Avedon11. November
Primetime Preacher$ – Der Fernsehprediger20. November
Der Fall Karen Read23. November
Rob Lowe: The Outsider24. November

Comedy-Specials

TitelStart
Mike Tyson: Return of the Mike3. November
Janelle James: How Romantic10. November
Mike Ward: Modest17. November

Live-Events

TitelStart
WWE Crown Jewel 20267. November
NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams25. November
WWE Survivor Series 202628. November

Kinder- und Familienprogramm

TitelStart
Doozie’s Doghouse9. November
Steps – Die Stiefschwestern20. November

Mit dem Finale von Die Kaiserin, neuen internationalen Produktionen und bekannten Filmen deckt der November mehrere Genres ab. Besonders für Fans von Thrillern, Dramaserien und Weihnachtsfilmen gibt es zahlreiche Neuzugänge. Welche Neuheit interessiert euch am meisten?

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Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

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