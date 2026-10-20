Xbox Game Pass Ende Oktober 2026 – diese 9 Spiele kommen neu dazu

Der Xbox Game Pass bekommt Ende Oktober 2026 noch einmal kräftigen Nachschub. Insgesamt neun Spiele stoßen bis zum 3. November 2026 zu den verschiedenen Abo-Stufen hinzu, wobei Final Fantasy VII Remake Intergrade klar das größte Zugpferd der neuen Welle darstellt.

Neben dem Rollenspiel von Square Enix warten mehrere Indie-Titel, ein überarbeiteter Klassiker und gleich mehrere Horror-Erfahrungen. Den Auftakt macht Sandustry am 21. Oktober 2026, während Pit of Goblin die aktuelle Veröffentlichungswelle am 3. November 2026 abschließt. ([news.xbox.com](https://news.xbox.com/en-us/2026/10/20/xbox-game-pass-october-2026-wave-2/?utm_source=openai))

Final Fantasy VII Remake Intergrade als Zugpferd

Warum ist Final Fantasy VII Remake Intergrade die wichtigste Neuaufnahme? Das Action-Rollenspiel erzählt den Beginn der bekannten Geschichte rund um Cloud Strife, Avalanche und die von Mako-Energie angetriebene Metropole Midgar neu. Die Intergrade-Ausgabe enthält neben dem Hauptspiel außerdem Episode Intermission mit Yuffie Kisaragi.

Ab dem 29. Oktober 2026 steht Final Fantasy VII Remake Intergrade über Xbox Series X|S, PC und Xbox Cloud Gaming bereit. Zugriff erhalten Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass. Das Kampfsystem verbindet schnelle Echtzeit-Aktion mit taktischen Befehlen und Gruppenfähigkeiten. ([news.xbox.com](https://news.xbox.com/en-us/2026/10/20/xbox-game-pass-october-2026-wave-2/?utm_source=openai))

Für Xbox-Fans ist der Einstieg besonders interessant, weil die komplette Neuauflage der Geschichte auf der Plattform fortgeführt wird. Das abschließende Final Fantasy VII Revelation erscheint am 8. April 2027 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und weitere PC-Stores. ([youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=Xua3FDzDGDs&utm_source=openai))

Alle neuen Game-Pass-Termine im Überblick

Welche Spiele kommen bis Anfang November 2026 in den Xbox Game Pass? Microsoft verteilt die neun Neuzugänge über knapp zwei Wochen. Besonders voll wird es am 29. Oktober 2026, wenn neben Final Fantasy VII Remake Intergrade drei weitere Titel freigeschaltet werden.

Das Angebot reicht von Fabrikbau und Plattform-Action bis zu psychologischem Horror und Online-Koop. Die jeweiligen Abo-Stufen und Plattformen unterscheiden sich allerdings, weshalb sich vor dem Download ein Blick auf die vollständige Übersicht lohnt.

Datum Spiel Plattformen und Abo-Stufen 21. Oktober 2026 Sandustry als Game Preview PC, Ultimate und PC Game Pass, zuvor bereits Premium 22. Oktober 2026 Dodo Duckie Cloud, Xbox Series X|S und PC, Ultimate, Premium und PC Game Pass 26. Oktober 2026 Scramble Knights Online als Game Preview Cloud, Xbox Series X|S und PC, Ultimate und PC Game Pass 27. Oktober 2026 The Séance of Blake Manor Cloud, Xbox Series X|S und PC, Ultimate, Premium und PC Game Pass 29. Oktober 2026 Final Fantasy VII Remake Intergrade Cloud, Xbox Series X|S und PC, Ultimate, Premium und PC Game Pass 29. Oktober 2026 Mouthwashing Xbox Series X|S, Xbox One und PC, Xbox Game Pass 29. Oktober 2026 Plants vs. Zombies: Replanted Cloud, Konsole und PC, Ultimate und PC Game Pass 29. Oktober 2026 Terrible Lizards Cloud, Xbox Series X|S und PC, Ultimate und PC Game Pass 3. November 2026 Pit of Goblin Cloud, Xbox Series X|S und PC, Ultimate, Premium und PC Game Pass

Mouthwashing schickt euch an Bord eines havarierten Weltraumfrachters, während Terrible Lizards auf Horror und schnelle Parkour-Bewegungen setzt. Plants vs. Zombies: Replanted bringt den bekannten Kampf zwischen Pflanzen und Untoten in einer überarbeiteten HD-Version mit zusätzlichen Inhalten zurück. ([news.xbox.com](https://news.xbox.com/en-us/2026/10/20/xbox-game-pass-october-2026-wave-2/?utm_source=openai))

Abgänge und der weitere November-Ausblick

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass? Mit den Neuzugängen verschwinden am 31. Oktober 2026 gleichzeitig neun Titel aus dem Katalog. Wer einen angefangenen Durchlauf beenden möchte, sollte sich deshalb nicht zu viel Zeit lassen.

Day of the Tentacle Remastered

Dead Static Drive

Deep Rock Galactic

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Lara Croft and the Temple of Osiris

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

Wartales

Wildgate

Am 10. November 2026 folgen außerdem Football Manager 26 für PC sowie Football Manager 26 Console Edition für Cloud, Konsole und PC. Der November bringt dafür weiteren Ersatz: Warhammer Survivors erscheint am selben Tag und verbindet das Spielprinzip von Vampire Survivors mit Kampagnen aus Warhammer Age of Sigmar und Warhammer 40.000. Ebenfalls für den November 2026 angekündigt sind Gravhounds, Football Manager 27 und Thronefall. ([news.xbox.com](https://news.xbox.com/en-us/2026/10/20/xbox-game-pass-october-2026-wave-2/?utm_source=openai))

Welchen der neuen Game-Pass-Titel werdet ihr zuerst herunterladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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