Xbox Game Pass – Battlefield 6, Valor Mortis und Deep Dish Dungeon ab 13. Oktober

Der Xbox Game Pass erhält am 13. Oktober 2026 gleich drei prominente Neuzugänge. Neben Battlefield 6 erweitern die beiden Day-One-Veröffentlichungen Deep Dish Dungeon und Valor Mortis das Angebot für Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Den größten Namen liefert Battlefield 6. Der Shooter war gemessen am Umsatz mit Vollversionen das meistverkaufte Spiel des Jahres 2025 in den USA und platzierte sich vor NBA 2K26, Borderlands 4, Monster Hunter Wilds und Call of Duty: Black Ops 7.

Drei neue Spiele für den Xbox Game Pass

Welche Spiele erscheinen am 13. Oktober 2026 im Xbox Game Pass? Battlefield 6 ist über die Cloud, auf Xbox Series X und S sowie auf dem PC verfügbar. Der Zugang erfolgt über Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass, da EA Play in diesen Abonnements enthalten ist.

Deep Dish Dungeon ist seit 15 Uhr deutscher Zeit spielbar. Der aus der Ego-Perspektive präsentierte Dungeon-Crawler kombiniert Erkundung, Survival-Mechaniken, Umgebungsrätsel, Crafting und Kochen. Die handgefertigten Verliese lassen sich allein oder gemeinsam im Online-Koop erkunden.

Valor Mortis folgt am 13. Oktober 2026 um 18 Uhr deutscher Zeit. Das First-Person-Soulslike stammt von One More Level, dem Studio hinter Ghostrunner. Als wiederauferstandener Soldat aus Napoleons Armee kämpft ihr mit Waffen und übernatürlichen Kräften gegen groteske Kreaturen. Beide Neuerscheinungen starten direkt zum Release im Xbox Game Pass.

Starke Wertungen für Valor Mortis

Wie fallen die ersten Kritiken zu Valor Mortis aus? Das Actionspiel erreicht derzeit einen Durchschnitt von 80 Punkten bei OpenCritic. Besonders positiv werden das alternative napoleonische Szenario, die düstere Atmosphäre und das auf Paraden ausgerichtete Kampfsystem aufgenommen.

Auch das Plattforming und die Gestaltung der Gebiete gehören laut den ersten Tests zu den Stärken. Kritik gibt es dagegen für die begrenzte Gegnervielfalt, schwankende Schwierigkeitsgrade, technische Probleme und teilweise enttäuschende Bosskämpfe.

Für Deep Dish Dungeon liegen noch nicht genügend Rezensionen für eine aussagekräftige Durchschnittswertung vor. Gelobt werden vor allem die Erkundung, der zusammenhängende Aufbau des Dungeons sowie die Rätsel, Kochsysteme und Crafting-Mechaniken. Die fehlende Karte und die geringe Führung können jedoch zu längeren Irrwegen führen, während das Kampfsystem häufig als steif und wenig wuchtig beschrieben wird.

Weitere bestätigte Game-Pass-Termine

Welche Spiele folgen nach den drei Neuzugängen? Für Oktober und November 2026 stehen bereits mehrere weitere Veröffentlichungen fest. Auch für Februar und März 2027 sind große Day-One-Titel angekündigt.

Termin Spiel Plattformen Hinweis 13. Oktober 2026 Deep Dish Dungeon Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung 13. Oktober 2026 Valor Mortis Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung 13. Oktober 2026 Battlefield 6 Cloud, PC, Xbox Series X und S Über EA Play verfügbar 15. Oktober 2026 Bluey’s Happy Snaps Cloud, Konsole, Handheld, PC Day-One-Veröffentlichung 15. Oktober 2026 Chained Beasts Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung 16. Oktober 2026 Beyond These Stars PC Day-One-Veröffentlichung 27. Oktober 2026 The Seance of Blake Manor Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung auf Xbox Series 29. Oktober 2026 Terrible Lizards Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung 2. November 2026 Gravhounds Konsole, PC Day-One-Start als Game Preview 10. November 2026 Football Manager 27 Cloud, Handheld, PC, Xbox Series X und S Getrennte Fassungen für Konsole und PC 11. November 2026 Thronefall Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung auf Xbox Series 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung 23. Februar 2027 Fable Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung 4. März 2027 Wo Long 2: Wings of Ember Cloud, PC, Xbox Series X und S Day-One-Veröffentlichung

Im restlichen Oktober 2026 stehen damit noch fünf bestätigte Ergänzungen bevor. Eine weitere Ankündigungsrunde mit zusätzlichen Titeln könnte am 20. Oktober 2026 folgen.

Welchen der drei heutigen Neuzugänge startet ihr zuerst? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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