Elgato Wave Go – Das kabellose Mikrofon-Set für Creator im Test

Mit dem Wave Go hat Elgato ein praktisches Mikrofon-Set veröffentlicht, das neben einem Hand- auch ein Ansteckmikrofon mit sich bringt. Wie durchdacht das Setup ist und für wen es vor allem geeignet ist, erfahrt ihr in unserem Testbericht.

Elgato ist schon lange nicht mehr nur für praktische Hardware wie das Stream Deck und den beliebten Cam Link bekannt, sondern erweitert regelmäßig seine Produktpalette. Zwar zielt das Unternehmen dabei vor allem auf Creator ab, doch auch im professionellen Video- und Audiobereich lässt sich die Hardware immer wieder finden.

Nachdem Elgato inzwischen schon einige kabelgebundene Mikrofone und Interfaces wie etwa das Wave:3 oder den Wave XLR Pro veröffentlicht hat, folgt nun eine praktische Erweiterung ohne Kabel für Creator, Streamer und all jene, die vor allem Handys und Tablets für ihre Aufnahmen nutzen und dabei Wert auf ein einfaches und zuverlässiges Tonsignal legen.

Mit dem Wave Go bietet Elgato eine kleine Box an, die ein vollständiges Hand- sowie Ansteckmikrofon-Setup enthält.

Elgato Wave Go: Technische Daten im Überblick

Typ: Kabelloses Mikrofonsystem mit Sender, USB-C-Empfänger und Handmikrofon-Griff

Kabelloses Mikrofonsystem mit Sender, USB-C-Empfänger und Handmikrofon-Griff Mikrofonkapsel: 6-mm-Elektret-Kondensatorkapsel

6-mm-Elektret-Kondensatorkapsel Richtcharakteristik: Kugel (omnidirektional)

Kugel (omnidirektional) Frequenzbereich: 60 Hz bis 20 kHz

60 Hz bis 20 kHz Audioauflösung: 24 Bit bei 48 kHz

24 Bit bei 48 kHz Maximaler Schalldruckpegel: 115 dB SPL bei 1 % Klirrfaktor

115 dB SPL bei 1 % Klirrfaktor Signal-Rausch-Abstand: 70 dB(A) als Handmikrofon, 68 dB(A) als Ansteckmikrofon

70 dB(A) als Handmikrofon, 68 dB(A) als Ansteckmikrofon Audioverarbeitung: EQ Shift, automatische Pegelsteuerung, Limiter, Geräuschunterdrückung und Low-Cut-Filter

EQ Shift, automatische Pegelsteuerung, Limiter, Geräuschunterdrückung und Low-Cut-Filter Funkverbindung: 2,4 GHz, LC3-Codec

2,4 GHz, LC3-Codec Reichweite: Circa 30 Meter laut Hersteller

Circa 30 Meter laut Hersteller Latenz: Maximal 24 ms

Maximal 24 ms Anschluss: USB-C; zusätzlicher USB-C-Anschluss am Empfänger zum Durchladen mit bis zu 5 Watt

USB-C; zusätzlicher USB-C-Anschluss am Empfänger zum Durchladen mit bis zu 5 Watt Kompatibilität: Smartphones, Tablets und Computer mit USB-C; keine Unterstützung für Lightning oder dedizierte Kameras

Smartphones, Tablets und Computer mit USB-C; keine Unterstützung für Lightning oder dedizierte Kameras Akkulaufzeit des Mikrofons: Bis zu acht Stunden pro Ladung

Bis zu acht Stunden pro Ladung Smart Handle: 900-mAh-Akku für circa fünf vollständige Mikrofonladungen; bis zu 48 Stunden Gesamtlaufzeit inklusive Senderakku

900-mAh-Akku für circa fünf vollständige Mikrofonladungen; bis zu 48 Stunden Gesamtlaufzeit inklusive Senderakku Ladezeiten: Circa 1,5 Stunden für den Sender und 2,5 Stunden für den Smart Handle

Circa 1,5 Stunden für den Sender und 2,5 Stunden für den Smart Handle Schnellladen: Circa zehn Minuten Ladezeit für eine Stunde Mikrofonbetrieb

Circa zehn Minuten Ladezeit für eine Stunde Mikrofonbetrieb Mobile App: Wave Go; ab iOS 17, iPadOS 17 oder Android 8.0

Wave Go; ab iOS 17, iPadOS 17 oder Android 8.0 Desktop-Software: Wave Link und Stream Deck; Wave Link ab Windows 11 oder macOS 15

Wave Link und Stream Deck; Wave Link ab Windows 11 oder macOS 15 Sender: 20 × 29 × 12 mm (B × H × T), 7 g; mit Magnetplatte 10 g, mit Magnetclip 11 g

20 × 29 × 12 mm (B × H × T), 7 g; mit Magnetplatte 10 g, mit Magnetclip 11 g Empfänger: 40 × 28 × 9 mm (B × H × T), 7 g

40 × 28 × 9 mm (B × H × T), 7 g Smart Handle: 26 mm Durchmesser, 180 mm Höhe, 62 g

26 mm Durchmesser, 180 mm Höhe, 62 g Transportbox: 205 × 40 × 60 mm (B × H × T), 195 g

205 × 40 × 60 mm (B × H × T), 195 g Lieferumfang: Mikrofon-Sender, Smart Handle, USB-C-Empfänger, Transportbox, Magnetplatte, Magnetclip, zwei Fellwindschutze, USB-C-Ladekabel, Zubehörtasche und Kurzanleitung

Reichweite, Akku- und Ladezeiten laut Hersteller.

Bildquelle: Elgato

Kompakte Transportbox mit umfangreichem Zubehör

Bereits beim Öffnen des Versandkartons fragte ich mich, was Elgato zu einem Preis von 99 Euro anzubieten hat. Da ich als hauptberuflicher Kameramann auch immer wieder mit verschiedenen Mikrofonen und Audio-Setups zu tun habe, weiß ich, dass manche Geräte eine gewisse Expertise voraussetzen, bis man diese wirklich im Griff hat.

Bisher arbeite ich vor allem mit dem professionellen Sennheiser AVX-Set sowie neuerdings mit dem deutlich kleineren DJI Mic 3. Als ich nun endlich die kleine Box von Elgato in der Hand hielt, war ich zunächst sehr erstaunt, denn ich hatte mir diese deutlich größer und länger vorgestellt. Immerhin sollte ein vollständiges Handmikrofon darin sein.

Darüber hinaus fiel mir die Transportbox rein optisch positiv auf. Zum Launch des Wave Go hat Elgato neben der schwarzen Box auch eine limitierte Version in der Farbe Sky Blue veröffentlicht, die wirklich sehr schick aussieht und sich in der Hand angenehm leicht und trotzdem hochwertig anfühlt.

Bild: PlayCenral.de/Dustin Hasberg

Durch einen kleinen Klick lässt sich die Schale öffnen. Zum Vorschein kommen das Handmikrofon, das Ansteckmikrofon, die Empfängereinheit sowie zwei Magnete, einer davon inklusive praktischer Klemme.

Für beide Mikrofone gibt es jeweils einen grauen Windschutz. Diese sind in einer kleinen zusätzlichen Tasche zu finden und haben leider keinen Platz mehr in der Transportbox gefunden. Schade, so müssen immer zwei Dinge eingepackt werden. Abgerundet wird das Setup mit einem USB-C-Kabel.

Bildquelle: Elgato

Dabei ist es praktisch, dass der Windschutz direkt im Lieferumfang enthalten ist. Das Überstülpen hat sich in der Praxis als etwas fummelig herausgestellt und erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Ist das jedoch geschafft, sitzt der Windschutz fest auf dem jeweiligen Gerät.

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