Warhammer Survivors kommt am 10. November 2026 in den Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass erhält am 10. November 2026 einen weiteren Day-One-Neuzugang. Mit Warhammer Survivors erscheint ein rasantes Action-Roguelite, das die Spielidee von Vampire Survivors mit den düsteren Welten von Warhammer 40.000 und Warhammer Age of Sigmar verbindet.

Abonnenten können Warhammer Survivors zum Veröffentlichungstermin auf Xbox Series X|S, PC und über die Cloud spielen. Für alle anderen Interessierten wird das Spiel regulär für 7,49 Euro angeboten, wobei der Preis je nach Plattform leicht abweichen kann.

Warhammer trifft auf das Survivors-Prinzip

Was erwartet euch in Warhammer Survivors? In jeder Runde stellen sich die ausgewählten Champions gewaltigen Gegnerhorden, die aus mehreren bekannten Warhammer-Fraktionen stammen. Neben gewöhnlichen Feinden sorgen Minibosse und mächtige Bossgegner mit individuellen Angriffsmustern für zusätzliche Herausforderungen.

Entwickelt wird das Spiel von Auroch Digital, dem Studio hinter Warhammer 40.000: Boltgun. Unterstützt wird das Team von poncle, den Machern von Vampire Survivors. Warhammer Survivors nutzt dieselbe technische Grundlage und setzt auf einen vergleichbaren Ablauf aus automatischen Angriffen, steigenden Erfahrungsstufen, neuen Fähigkeiten und immer gefährlicheren Gegnerwellen.

Zum Umfang gehören mehr als 40 spielbare Champions aus Warhammer 40.000 und Warhammer Age of Sigmar. Bestätigt sind unter anderem Sebastian Yarrick, Neave Blacktalon, Malum Caedo, Morvenn Vahl und Lyssa Revenya. Jeder Charakter startet mit eigenen Waffen und Werten, wodurch sich die einzelnen Durchläufe unterschiedlich spielen sollen.

Darüber hinaus stehen mehr als 75 Waffen zur Verfügung. Das Arsenal reicht von Boltern und Kettenschwertern bis zu Wirbelwindäxten und ungewöhnlichen Anspielungen auf das Tabletop-Hobby. Waffen lassen sich mit Verbesserungen kombinieren und zu stärkeren Varianten weiterentwickeln.

Umfangreicher Release auf zahlreichen Plattformen

Wo erscheint Warhammer Survivors am 10. November 2026? Neben Xbox Series X|S und PC veröffentlicht Auroch Digital das Roguelite auch für PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Android und iOS. Auf dem PC wird es über Steam und GOG angeboten. Vorbestellungen für die Xbox-Fassung beginnen am 27. Oktober 2026.

Zu Beginn eines Durchlaufs entscheidet ihr euch für eines der beiden Warhammer-Universen. Die Schauplätze reichen von den offenen Ascheebenen Aqshys bis zu den engen Korridoren eines verlassenen Space Hulks. Dort warten Tyraniden, Skaven und weitere bekannte Fraktionen auf ihre Chance, die ausgewählten Champions zu überwältigen.

Neue Charaktere, Waffen, Fähigkeiten und seltene Relikte werden im Laufe des Spiels freigeschaltet. Zusätzlich versprechen die Entwickler versteckte Geheimnisse, unterschiedliche Spielmodi und mehrere Arenen mit eigenen Gegnergruppen.

Das bisherige Game-Pass-Programm im November

Welche Spiele sind bereits für den Xbox Game Pass im November 2026 bestätigt? Warhammer Survivors ist nicht der einzige Titel, der im kommenden Monat in den Katalog aufgenommen wird. Die bislang bekannte Auswahl umfasst fünf Spiele:

Gravhounds am 2. November 2026

VOID/BREAKER in Version 1.0 am 4. November 2026

Warhammer Survivors am 10. November 2026

Football Manager 27 am 10. November 2026

Thronefall am 11. November 2026

Insbesondere Fans unkomplizierter Action erhalten mit Warhammer Survivors einen vielversprechenden Day-One-Titel. Die Kombination aus bekannten Warhammer-Charakteren, kurzen Roguelite-Durchläufen und einem riesigen Waffenarsenal dürfte sich gut für schnelle Runden zwischendurch eignen.

Werdet ihr Warhammer Survivors am 10. November 2026 über den Xbox Game Pass ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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