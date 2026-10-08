Xbox Game Pass im Oktober 2026 – 9 neue Spiele, 9 Abgänge im Überblick

Microsoft hat die nächste Welle für den Xbox Game Pass vorgestellt. Insgesamt neun Spiele werden zwischen dem 8. Oktober 2026 und dem 16. Oktober 2026 in den Abo-Katalog aufgenommen, wobei gleich sieben Titel direkt zu ihrem Release verfügbar sind.

Den Auftakt machen am 8. Oktober 2026 drei Spiele. Mit Battlefield 6 folgt wenige Tage später der prominenteste Neuzugang, doch auch Fans von Roguelikes, Koop-Abenteuern, Metroidvanias und Aufbauspielen bekommen reichlich Nachschub.

Alle neun Neuzugänge im Überblick

Welche Spiele kommen in den Xbox Game Pass? Die neue Welle verteilt sich auf vier Termine. Die meisten Titel benötigen Xbox Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass, während Neon Abyss 2 zusätzlich über Xbox Game Pass Premium angeboten wird.

Spiel Termin Plattformen Abo-Stufen Echo Weaver 8. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC Game Pass Forever Ago 8. Oktober 2026 Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC Game Pass Neon Abyss 2 8. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Battlefield 6 13. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC Game Pass Deep Dish Dungeon 13. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC Game Pass Valor Mortis 13. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Bluey’s Happy Snaps 15. Oktober 2026 Cloud, Konsole, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass Chained Beasts 15. Oktober 2026 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC Game Pass Beyond These Stars 16. Oktober 2026 PC Ultimate, PC Game Pass

Echo Weaver, Forever Ago, Deep Dish Dungeon, Valor Mortis, Bluey’s Happy Snaps, Chained Beasts und Beyond These Stars erscheinen direkt zum jeweiligen Release im Game Pass. Neon Abyss 2 und Battlefield 6 ergänzen dagegen nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung den Katalog.

Von Battlefield bis zur Weltraumstadt

Welche Neuzugänge stechen besonders hervor? Battlefield 6 ist der größte Name dieser Game-Pass-Welle. Der Shooter setzt auf groß angelegte Schlachten, schnelle Gefechte auf engem Raum und taktische Zerstörung. Ultimate-Mitglieder profitieren dabei vom enthaltenen Zugang zu EA Play.

Echo Weaver kombiniert ein Metroidvania mit einer Zeitschleife, während Forever Ago ein ruhiges Roadtrip-Abenteuer über Erinnerungen und Wiedergutmachung erzählt. Neon Abyss 2 liefert schnelle Roguelike-Action in einer pixeligen Cyberpunk-Welt.

Deep Dish Dungeon verbindet Erkundung, Überleben, Crafting und Koop-Gameplay. Valor Mortis setzt als First-Person-Soulslike auf einen wiederauferstandenen Soldaten aus Napoleons Armee. Bluey’s Happy Snaps bietet ein familienfreundliches Fotoabenteuer, Chained Beasts chaotische Gladiatorenkämpfe für bis zu vier Personen und Beyond These Stars den Aufbau einer Stadt auf dem Rücken eines Weltraumwals.

Neun Spiele verlassen den Katalog

Welche Spiele verschwinden aus dem Xbox Game Pass? Parallel zu den Neuzugängen werden am 15. Oktober 2026 neun Titel aus dem Angebot entfernt. Wer eine laufende Kampagne abschließen möchte, sollte sich daher nicht mehr zu viel Zeit lassen.

A Plague Tale: Requiem

Clair Obscur: Expedition 33

Crime Scene Cleaner

Donut County

Evil West

Nova Roma

Pacific Drive

Superball

The Casting of Frank Stone

Besonders die Abgänge von A Plague Tale: Requiem und Clair Obscur: Expedition 33 dürften einige Abonnenten treffen. Dafür bleibt der Oktober 2026 dank der neun angekündigten Spiele und des bereits verfügbaren Gears of War: E-Day ein umfangreicher Monat für den Dienst.

Welchen der neuen Game-Pass-Titel werdet ihr zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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