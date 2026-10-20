Pokémon GO – GO-Pass im November 2026 bringt bis zu 1.400 PokéMünzen

Der GO-Pass für November 2026 wird in Pokémon GO zu einer besonders ergiebigen Quelle für PokéMünzen. Über die kostenlose Belohnungsstrecke lassen sich 400 PokéMünzen verdienen, während der kostenpflichtige GO-Pass-Deluxe insgesamt sogar 1.400 PokéMünzen bereithält.

Der neue Pass startet am Dienstag, den 3. November 2026 um 10 Uhr und bleibt bis Dienstag, den 1. Dezember 2026 um 10 Uhr verfügbar. Die Zeitangaben gelten jeweils nach Ortszeit, sodass der Beginn in Deutschland ebenfalls um 10 Uhr erfolgt.

PokéMünzen und Groudon als Hauptbelohnungen

Welche Belohnungen bietet der GO-Pass im November 2026? Alle Trainer erhalten den regulären GO-Pass automatisch und können durch das Sammeln von GO-Punkten neue Stufen freischalten. Neben den 400 PokéMünzen wartet am Ende eine Begegnung mit Groudon, das mit etwas Glück sogar als Schillerndes Exemplar auftauchen kann.

Zu den angekündigten Belohnungen der kostenlosen Strecke gehören:

400 PokéMünzen

eine Begegnung mit Groudon

ein Glücks-Ei

Sonderbonbons XL

Sternenstaub

weitere Items und Belohnungen

Mit dem GO-Pass-Deluxe kommen weitere 1.000 PokéMünzen hinzu. Wer sämtliche entsprechenden Stufen erreicht, kann somit insgesamt 1.400 PokéMünzen einsammeln. Zusätzlich umfasst die Deluxe-Strecke eine Super-Brutmaschine, weitere Pokémon-Begegnungen und zusätzliche Belohnungen. Ein Euro-Preis für den deutschen Markt wurde in der Ankündigung noch nicht genannt.

Zusätzliche Boni für aktive Trainer

Wie profitieren aktive Pokémon-GO-Fans vom Fortschritt? Mit steigender Stufe werden mehrere dauerhafte Pass-Boni für den Aktionszeitraum aktiviert. Bereits ab Stufe 1 gibt es beim Tauschen ein zusätzliches Bonbon. Trainer ab Level 31 erhalten beim Tausch außerdem garantiert ein Bonbon XL.

Ab Stufe 25 lassen sich täglich bis zu 40 Geschenke öffnen.

Pro Tag können bis zu 125 Geschenke an PokéStops und Arenen gesammelt werden.

Im Item-Beutel ist Platz für zehn zusätzliche Geschenke.

Ab Stufe 50 hält der Tägliche Abenteuerrauch doppelt so lange.

Ab Stufe 75 bringen ausgebrütete Eier mehr Sternenstaub und EP.

Beim GO-Pass-Deluxe werden die Geschenkboni ab Stufe 25 verbessert. Damit lassen sich täglich bis zu 50 Geschenke öffnen, bis zu 150 Geschenke an Fotoscheiben erhalten und 20 zusätzliche Geschenke im Item-Beutel aufbewahren.

Wichtige Termine und Webstore-Extras

Wann lassen sich besonders viele GO-Punkte sammeln? Von Samstag, den 28. November 2026 um 0 Uhr bis Sonntag, den 29. November 2026 um 23:59 Uhr entfällt das tägliche Limit für GO-Punkte. Dieses Wochenende dürfte sich deshalb besonders gut eignen, um fehlende Stufen kurz vor dem Ende des Passes nachzuholen.

Beim Erwerb des GO-Pass-Deluxe im Pokémon-GO-Webstore gibt es zusätzlich zehn Hyperbälle, fünf Top-Beleber, einen Premium-Kampf-Pass und fünf Top-Tränke. Die Variante mit zehn zusätzlichen Stufen enthält stattdessen zwei Premium-Kampf-Pässe. Eine exklusive Hyperbox umfasst 20 Hyperbälle, zehn Top-Beleber, fünf Premium-Kampf-Pässe und zehn Top-Tränke.

Nach dem Ende des GO-Passes bleibt noch etwas Zeit zum Einsammeln bereits freigeschalteter Inhalte. Nicht abgeholte Belohnungen verfallen am Donnerstag, den 3. Dezember 2026 um 10 Uhr.

Freut ihr euch vor allem auf die 1.400 PokéMünzen oder ist Groudon für euch die spannendere Belohnung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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