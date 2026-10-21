Pokémon GO – Meteno kurz nach Debüt von Internationalmeisterschaften ausgeschlossen

Meteno ist gerade erst in Pokémon GO gelandet und darf schon bei einem der wichtigsten kommenden Wettbewerbe nicht eingesetzt werden. Das Meteoren-Pokémon feiert passend zum Maximum der Orioniden sein Debüt, ist jedoch von den lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften 2027 ausgeschlossen.

Das Turnier findet vom 20. bis zum 22. November 2026 in São Paulo statt. In der regulären GO-Kampfliga bleibt Meteno dagegen erlaubt, sodass Fans die besondere Kampfmechanik des Neuzugangs weiterhin selbst ausprobieren können.

Sperre kurz nach dem Debüt

Warum wurde Meteno vom Turnier ausgeschlossen? Eine ausführliche Begründung für die Entscheidung liegt bislang nicht vor. Naheliegend ist jedoch, dass die ungewöhnliche Verwandlung im Kampf und deren möglicher Einfluss auf das Kräfteverhältnis eine Rolle spielen.

Meteno beginnt Auseinandersetzungen in seiner robusten Meteorform. In diesem Zustand besitzt es einen Verteidigungs-Wert von 194 und einen Angriffs-Wert von 116. Sobald seine Gesundheit unter 50 Prozent fällt, zerbricht die äußere Schale und der Kern kommt zum Vorschein.

Damit verändern sich auch die Werte deutlich. Der Angriff steigt auf 218, während die Verteidigung auf 131 sinkt. Meteno wechselt somit mitten im Duell von einem defensiven Pokémon zu einem offensiv ausgerichteten Angreifer. Der Formwechsel funktioniert zunächst in Kämpfen gegen Team GO Rocket, gegen die Teamleitungen und in der GO-Kampfliga.

Die Verantwortlichen könnten zunächst beobachten wollen, wie stark diese Mechanik im praktischen Einsatz ausfällt. Bis zu den lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften bleibt außerdem nur wenig Zeit, um verlässliche Konter und Turnierstrategien gegen Meteno zu entwickeln. Eine spätere Freigabe ist daher nicht ausgeschlossen. Auch Mimigma war nach seinem Debüt zeitweise gesperrt und wurde später wieder zugelassen.

Weitere Meteorschauer im Kalender

Wann lässt sich Meteno in Pokémon GO fangen? Das aktuelle Orioniden-Event läuft vom 19. Oktober 2026 um 17 Uhr bis zum 24. Oktober 2026 um 23:59 Uhr nach Ortszeit. Zwischen 17 und 21 Uhr wird der Himmel im Spiel von Sternschnuppen erleuchtet und die Chance auf wilde Meteno ist erhöht. Aktuell erscheint das Pokémon mit seinem grünen Kern.

Meteno besitzt insgesamt sieben Kernfarben. Weitere Varianten werden passend zu realen Meteorschauern in mehreren Event-Zeiträumen veröffentlicht:

Orioniden: 19. Oktober bis 24. Oktober 2026

Leoniden: 14. November bis 19. November 2026

Geminiden: 11. Dezember bis 16. Dezember 2026

Eta-Aquariiden: 3. Mai bis 8. Mai 2027

Südliche Delta-Aquariiden: 28. Juli bis 2. August 2027

Perseiden: 10. August bis 15. August 2027

Bei den Geminiden erscheint jeweils eine andere Kernfarbe auf der nördlichen und der südlichen Hemisphäre. Zusätzlich erhalten Trainer beim Fangen von Meteno mehr Sternenstaub. Damit bleibt der Neuzugang trotz seiner frühen Turniersperre vor allem für Sammler und Fans der GO-Kampfliga interessant.

Was haltet ihr von der vorsorglichen Sperre? Sollte Meteno sofort bei großen Turnieren zugelassen werden oder ist eine längere Testphase sinnvoll? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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