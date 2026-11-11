Pokémon GO stellt frühzeitig die Weichen für die nächste Jahreszeit. Das Pokémon-GO-Team hat gleich vier Termine für kommende Community Days bekannt gegeben, die den Zeitraum von Dezember 2026 bis Februar 2027 abdecken.

Welches Pokémon an den jeweiligen Tagen im Mittelpunkt steht, bleibt vorerst offen. Fest steht jedoch, dass der Dezember-Community-Day über ein komplettes Wochenende läuft und Anfang Januar ein bereits bekanntes Pokémon beim Community Day Classic zurückkehrt.

Alle neuen Community-Day-Termine

Die offizielle Ankündigung von Pokémon GO nennt vier Termine. Während drei Events jeweils an einem Samstag stattfinden, erstreckt sich der Community Day im Dezember über zwei Tage.

Samstag und Sonntag, 12. und 13. Dezember 2026

Samstag, 2. Januar 2027: Community Day Classic

Samstag, 16. Januar 2027

Samstag, 6. Februar 2027

Das zweitägige Event im Dezember passt zum bekannten Jahresabschlussformat von Pokémon GO. Dabei erhalten Fans üblicherweise eine weitere Gelegenheit, Pokémon aus vergangenen Community Days zu fangen und ausgewählte Entwicklungen mit ihren besonderen Attacken vorzunehmen. Die konkreten Inhalte für den 12. und 13. Dezember 2026 wurden allerdings noch nicht genannt.

Beim Community Day Classic am 2. Januar 2027 wird ein Pokémon zurückkehren, das bereits bei einem früheren Community Day im Rampenlicht stand. Auch hier fehlen derzeit Angaben zum Pokémon, zu möglichen Boni und zur exklusiven Attacke.

Weitere Events bis Februar 2027

Neben den Community Days ist der Event-Kalender bereits mit Dyna-Kämpfen, Raids und einem Schlüpftag gefüllt. Besonders auffällig sind zwei Super-Mega-Raid-Tage im Januar 2027, die am 9. und 30. Januar stattfinden.

Samstag, 5. Dezember 2026: Dyna-Kampftag

Samstag, 19. Dezember 2026: Raid-Tag

Samstag, 26. Dezember 2026: Schlüpftag

Samstag, 9. Januar 2027: Super-Mega-Raid-Tag

Samstag, 23. Januar 2027: Dyna-Kampftag

Samstag, 30. Januar 2027: Super-Mega-Raid-Tag

Samstag, 13. Februar 2027: Raid-Tag

Welche Pokémon bei diesen Events antreten, verrät der Terminplan noch nicht. Damit bleibt auch offen, welche Mega-Entwicklungen bei den beiden Super-Mega-Raid-Tagen ihr Debüt feiern oder zurückkehren werden.

Gladiantri beendet die Jahreszeit Abendgoldpfade

Vor dem Start der neuen Jahreszeit steht noch ein letzter Community Day innerhalb von Abendgoldpfade an. Am 21. November 2026 von 14 bis 17 Uhr erscheint Gladiantri häufiger in der Wildnis. Mit Glück lässt sich dabei auch ein Schillerndes Gladiantri oder ein Exemplar mit Spezialhintergrund entdecken.

Wer Caesurio während des Events oder bis zu vier Stunden danach entwickelt, erhält ein Gladimperio mit der Lade-Attacke Kniefallspalter. Die aktuelle Jahreszeit Abendgoldpfade endet anschließend am 1. Dezember 2026 um 10 Uhr Ortszeit. Details zum Thema und zu den Pokémon-Debüts der darauffolgenden Jahreszeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

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