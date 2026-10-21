Pokémon GO Community Day im November 2026 – alle Boni und Kniefallspalter

Der nächste Community Day in Pokémon GO steht fest und rückt ein Taschenmonster aus der Einall-Region ins Rampenlicht. Am Samstag, dem 21. November 2026, dreht sich für drei Stunden alles um Gladiantri und seine schillernde Variante.

Das Event läuft von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr deutscher Ortszeit. Während dieses Zeitraums erscheint Gladiantri deutlich häufiger in der Wildnis, wobei mit etwas Glück auch Exemplare mit einem besonderen Hintergrund auftauchen können.

Gladimperio erhält eine besondere Lade-Attacke

Welche exklusive Attacke lässt sich beim Community Day erhalten? Wer Caesurio während des Events oder innerhalb der anschließenden vier Stunden zu Gladimperio entwickelt, bringt ihm die Lade-Attacke Kniefallspalter bei. In Trainerkämpfen besitzt die Attacke eine Stärke von 75, während sie in Arenen und Raids auf einen Wert von 85 kommt.

Für die Entwicklung zu Gladimperio werden weiterhin 100 Gladiantri-Bonbons benötigt. Die zusätzliche Entwicklungsanforderung fällt am 21. November 2026 jedoch wesentlich einfacher aus als gewöhnlich.

Statt 15 Unlicht-Pokémon oder Stahl-Pokémon in Raids zu besiegen, genügt an diesem Tag ein einziger Raid-Boss vom Typ Unlicht oder Stahl. Die Erleichterung gilt bis 21:00 Uhr und für alle Caesurio, unabhängig davon, ob sie als Kumpel ausgewählt wurden.

Die vollständigen Boni des November-Events

Welche Boni bietet der Gladiantri Community Day? Neben den erhöhten Begegnungen und der vereinfachten Entwicklung erwarten euch mehrere Vorteile rund um Bonbons, Eier und Tausche. Die meisten Boni gelten von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Ein Viertel der regulären Ei-Brütdistanz für Eier, die während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden

Doppelte Anzahl an Bonbons beim Fangen von Pokémon

Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen für Trainer ab Level 31

Drei Stunden Wirkungsdauer für Rauch, ausgenommen der tägliche Abenteuerrauch

Überraschungen beim Aufnehmen von Schnappschüssen

Eine Stunde Wirkungsdauer für Lockmodule

Ein zusätzlicher Spezialtausch und damit maximal zwei Spezialtausche an diesem Tag

50 Prozent weniger Sternenstaubkosten beim Tauschen

Vereinfachte Entwicklungsanforderung für Gladimperio bis 21:00 Uhr

Die Tauschboni und die vereinfachte Entwicklung bleiben bis 21:00 Uhr aktiv. Auch gewöhnliche Lockmodule bieten bis zu diesem Zeitpunkt eine besonders hohe Chance, Gladiantri anzulocken. Diese Exemplare können weiterhin schillernd sein oder einen besonderen Hintergrund besitzen.

Spezialforschung und zusätzliche Belohnungen

Welche weiteren Inhalte gehören zum Community Day? Eine thematisch passende Feldforschung belohnt das Fangen von Gladiantri unter anderem mit Sternenstaub, Hyperbällen und zusätzlichen Begegnungen. Mit etwas Glück führen einzelne Aufgaben zu einem Gladiantri mit besonderem Hintergrund.

Zusätzlich erscheint eine kostenpflichtige Spezialforschung. Ihr Preis für Deutschland wurde noch nicht genannt. Zu den bestätigten Belohnungen gehören drei Begegnungen mit Gladiantri samt besonderem Hintergrund, weitere Gladiantri-Begegnungen, ein Premium-Kampf-Pass und ein Sonderbonbon XL. Eine Geschichte oder eine eigene Medaille ist bei dieser Spezialforschung nicht enthalten.

Im Webshop von Pokémon GO soll außerdem eine Ultra-Ticketbox angeboten werden, die neben dem Eventticket fünf Hyperbälle ohne zusätzlichen Aufpreis enthält. Wer bei einer offiziellen Community-Veranstaltung eincheckt, kann darüber hinaus eine befristete Forschung mit weiteren Begegnungen und Premium-Gegenständen erhalten.

Freut ihr euch auf den Community Day mit Gladiantri und die deutlich leichtere Entwicklung zu Gladimperio? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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