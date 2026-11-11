Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time legt auf der Nintendo Switch 2 einen rekordverdächtigen Start hin. Innerhalb der ersten vier Verkaufstage gingen weltweit bereits mehr als 5,2 Millionen Exemplare über die Ladentheken und durch die digitalen Stores.

Damit ist Links Rückkehr nach Hyrule der bislang am schnellsten verkaufte von Nintendo veröffentlichte Switch-2-Titel innerhalb dieses Zeitraums. Die Zahlen umfassen sowohl physische als auch digitale Verkäufe.

5,2 Millionen Verkäufe in vier Tagen

Den neuen Meilenstein gab Nintendo am 11. November 2026 bekannt. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien am 5. November 2026 weltweit exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Allein in Japan wurden laut Nintendo 810.000 Einheiten verkauft. Rund 4,39 Millionen Exemplare entfallen somit auf die übrigen Märkte. Konkrete Verkaufszahlen für Deutschland oder Europa hat das Unternehmen bislang nicht separat veröffentlicht.

Kennzahl Wert Weltweite Verkäufe Mehr als 5,2 Millionen Verkäufe in Japan 810.000 Erfasster Zeitraum Erste vier Verkaufstage Veröffentlichung 5. November 2026 Plattform Nintendo Switch 2

Besonders deutlich wird der Erfolg beim Vergleich mit dem Nintendo-64-Original. Die 1998 veröffentlichte Version erreichte während ihrer gesamten Laufzeit rund 7,6 Millionen Verkäufe. Nintendo selbst sprach später von fast acht Millionen verkauften Exemplaren. Das Remake hat sich diesem Wert somit innerhalb weniger Tage stark angenähert.

Ocarina of Time führt die Wertungen für 2026 an

Der kommerzielle Erfolg wird von starken Kritiken begleitet. Auf Metacritic erreicht das Remake derzeit einen Metascore von 96 und ist damit am 11. November 2026 das bestbewertete Spiel des Jahres. Auch in der plattformübergreifenden Bestenliste aller Zeiten befindet sich die Neuauflage unter den höchstbewerteten Titeln.

Das Original bleibt mit einem Metascore von 99 allerdings unerreicht und steht weiterhin an der Spitze der Metacritic-Rangliste. Die Switch-2-Fassung modernisiert die Grafik, Steuerung und Spielbarkeit, behält aber den grundlegenden Aufbau des Abenteuers aus dem Jahr 1998 bei. Hinzu kommen überarbeitete Inszenierungen und die Unterstützung von Zelda Notes innerhalb der Nintendo Switch App.

Zelda eröffnet einen außergewöhnlichen Spielemonat

Der erfolgreiche Verkaufsstart fällt in einen besonders bedeutenden November. Nur zwei Wochen nach Ocarina of Time erscheint Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Damit treffen innerhalb eines Monats zwei der am stärksten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres aufeinander.

Für Nintendo ist das Ergebnis bereits jetzt ein großer finanzieller Erfolg. Zugleich zeigt der Start, welches Potenzial in aufwendig produzierten Neuauflagen klassischer Nintendo-Spiele steckt. Mit mehr als fünf Millionen Verkäufen nach vier Tagen dürfte The Legend of Zelda: Ocarina of Time langfristig zu den wichtigsten Switch-2-Veröffentlichungen zählen.

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