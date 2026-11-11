GTA 6 ist erst der Anfang: Microsoft schließt Zehnjahresvertrag mit Rockstar-Mutter Take-Two

Microsoft und Take-Two Interactive haben eine neue strategische Partnerschaft über zehn Jahre angekündigt. Den Auftakt bildet ausgerechnet GTA 6, das am 19. November 2026 nicht nur für Xbox Series X|S erscheint, sondern direkt zum Verkaufsstart auch über Xbox Cloud Gaming verfügbar sein soll. Damit können Spieler das neue Open-World-Abenteuer sogar auf einer Xbox One erleben, obwohl Rockstar keine native Version für die ältere Konsole entwickelt hat.

Die Ankündigung stammt von Xbox-Chefin Asha Sharma, die sich am 10. November über X zur Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern von Rockstar Games äußerte. Die Vereinbarung soll offenbar weit über die Veröffentlichung von GTA 6 hinausreichen und die Zusammenarbeit beider Unternehmen langfristig stärken.

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Microsoft und Take-Two planen Zusammenarbeit für zehn Jahre

Mit der neuen Partnerschaft sichern sich Microsoft und Take-Two eine langfristige Grundlage für die Bereitstellung von Spielen über Xbox Cloud Gaming.

Sharma bezeichnet die Vereinbarung als ersten Schritt einer neuen zehnjährigen strategischen Zusammenarbeit. Welche konkreten Projekte und Rechte darüber hinaus Bestandteil des Vertrags sind, haben die Unternehmen bislang nicht im Detail erläutert.

Dass ausgerechnet GTA 6 den Auftakt bildet, dürfte allerdings kein Zufall sein. Der kommende Rockstar-Blockbuster gehört zu den wichtigsten Spieleveröffentlichungen der vergangenen Jahre und könnte dem Cloud-Gaming-Angebot von Microsoft einen erheblichen Aufmerksamkeitsschub verschaffen.

Für Xbox ist die Partnerschaft vor allem deshalb interessant, weil Microsoft seine Spiele zunehmend unabhängig von einer bestimmten Konsolengeneration anbieten möchte. Neben der klassischen Installation auf Xbox Series X|S können kompatible Spiele auch über die Cloud auf unterstützten Geräten genutzt werden.

Eine Xbox-Exklusivität für zukünftige Rockstar-Spiele wurde im Rahmen der Ankündigung nicht bekannt gegeben.

GTA 6 erscheint auch auf Xbox One, allerdings nur über die Cloud

Besonders bemerkenswert ist die Unterstützung der Xbox One. Die Konsole stammt aus dem Jahr 2013 und erhält keine eigenständige Version von GTA 6.

Stattdessen wird das Spiel über Xbox Cloud Gaming gestreamt. Die eigentliche Berechnung erfolgt auf Microsofts Servern, während Bild und Ton über das Internet übertragen werden.

Laut Rockstars offizieller Ankündigung verwendet die Cloud-Fassung die Grafikeinstellungen der Xbox Series S.

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Damit können auch Besitzer älterer Xbox-Hardware nach Leonida reisen, sofern sie die Voraussetzungen für das Cloud-Gaming-Angebot erfüllen. Eine ausreichend schnelle und stabile Internetverbindung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Auf Xbox Series X|S bleibt GTA 6 selbstverständlich auch als regulär installierbares Spiel verfügbar. Rockstar hat inzwischen bestätigt, dass der Titel auf der aktuellen Konsolengeneration 30 Bilder pro Sekunde anstrebt.

Weitere technische Einzelheiten zu den Konsolenfassungen haben wir bereits in unserem Artikel über die 30-FPS-Bestätigung und die exklusiven Grafikvorteile der PS5 Pro zusammengefasst.

GTA 6 soll bereits Vorbestellrekorde auf Xbox brechen

Auch wirtschaftlich zeichnet sich für Microsoft ein außergewöhnlicher Verkaufsstart ab.

Nach Angaben des Unternehmens hat GTA 6 bereits einen neuen Rekord bei den Vorbestellungen im Microsoft Store aufgestellt. Demnach handelt es sich um das bislang am häufigsten vorbestellte Spiel in der Geschichte des digitalen Xbox-Stores.

Konkrete Stückzahlen oder Umsätze hat Microsoft im Zusammenhang mit dieser Aussage nicht veröffentlicht.

Der Erfolg unterstreicht dennoch die enorme Erwartungshaltung rund um Rockstars neues Open-World-Spiel. Mehr als ein Jahrzehnt nach der ursprünglichen Veröffentlichung von GTA 5 soll dessen Nachfolger die Spieler in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida führen.

Im Mittelpunkt stehen Jason Duval und Lucia Caminos, deren Geschichte die Grundlage für das neue Abenteuer bildet.

Auch GTA 5 und Red Dead Redemption 2 sollen in die Xbox Cloud kommen

Die neue Zusammenarbeit betrifft offenbar nicht ausschließlich GTA 6.

Microsoft hat außerdem angekündigt, dass GTA 5 und Red Dead Redemption 2 in den kommenden Monaten über Xbox Cloud Gaming verfügbar gemacht werden sollen.

Damit könnten künftig gleich mehrere der erfolgreichsten Rockstar-Spiele über Microsofts Cloud-Infrastruktur gespielt werden. Weitere Titel sollen folgen, ohne dass bislang konkrete Namen oder Veröffentlichungstermine genannt wurden.

Für Take-Two eröffnet die Zusammenarbeit zusätzliche Möglichkeiten, ältere und aktuelle Spiele auf weiteren Geräten anzubieten. Microsoft wiederum kann sein Cloud-Angebot mit einigen der bekanntesten Marken der Spielebranche ausbauen.

Welche weiteren Rockstar-Veröffentlichungen in den kommenden Jahren Bestandteil der Partnerschaft werden, bleibt vorerst offen.

GTA 6 kann bereits vorab heruntergeladen werden

Passend zur Ankündigung hat Rockstar am 10. November den offiziellen Preload von GTA 6 gestartet.

Spieler, die den Titel digital vorbestellt haben, können die benötigten Dateien bereits herunterladen. Käufer einer Code-in-Box-Version erhalten ebenfalls Zugriff auf den Vorabdownload, sobald sie ihren Aktivierungscode eingelöst haben.

Darüber hinaus hat Rockstar ein neues Video veröffentlicht, das von „Blood in Your Eyes“ von Tove Lo begleitet wird. Der Song gehört zum Musikprojekt Grand Theft Auto VI: The Album.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Über Xbox Cloud Gaming soll das Spiel ebenfalls direkt zum Verkaufsstart verfügbar sein.

Die zehnjährige Partnerschaft zwischen Microsoft und Take-Two zeigt zugleich, dass beide Unternehmen bereits über diesen Veröffentlichungstermin hinaus planen.

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