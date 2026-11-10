GTA 6 Merchandise in Londoner Pop Up-Store zieht euch das Geld aus der Tasche

GTA 6 steht endlich in den Startlöchern. Während auf den meisten Konsolen bereits der Download von Rockstars Verkaufsschlager läuft, zieht es unzählige Fans der Lore nach London. Im Kaufhaus Selfridges hat nämlich ein Pop-up-Store eröffnet, der begehrtes Merchandise anbietet.

Geniale Marketing-Kampagne oder Geldschneiderei?

Vom 9. bis 28. November 2026 ist London um eine Attraktion reicher. In Zusammenarbeit mit Rockstar Games hat das Luxuskaufhaus Selfridges in der Oxford Street ein Makeover erhalten, dass euch glauben lässt, ihr seid für einen Einkaufsbummel in Vice City. Ein ziemlich exklusiver zugegeben, denn einige begehrte Teile kosten schon mal über 2.000 Euro.

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Zum Sortiment zählen Klamotten, wie Shirts, Jacken und Caps, genauso wie Accessoires und Sammlerstücke. Die gesamte Kollektion umfasst 60 Artikel, inklusive Selfridges Exclusives, die ihr nur vor Ort erhaltet. Zu den Highlights zählt die GTA 6 Goodtime State Varsity-Jacke, die mit satten 2.500 Pfund ordentlich aufs Budget drückt.

Bild: Rockstar Games

Neben dem Einkaufserlebnis im Laden gibt es übrigens auch einen Onlineshop, der zum Verkaufsstart dermaßen überrannt wurde, dass es zu Warteschlangen an den digitalen Kassen kam. Online ist die Auswahl unterdessen schon überaus begrenzt, sodass ein Ausflug nach London (für eingefleischte Fans ohnehin) unausweichlich scheint.

Neben den exklusiven und überaus kostspieligen Teilen, gibt es aber auch Artikel, die ihr für einen vergleichsweise schmalen Taler bekommen könnt. Der Goodtime State Becher ist für übliche 15 Pfund erhältlich und die Dad Cap in Blau und Rosa gibt es für 25 Pfund. Also alles möglich, solange der Vorrat reicht.

Shoppen im Neonlicht und neben GTA 6 Custom Car

So oder so lohnt sich der Trip in die Oxford Street. Sei es für das exklusive GTA 6-Merch oder um die eindrucksvolle Inszenierung von Leonida zu sehen. Für die perfekte Illusion war Rockstar Games nichts zu aufwendig. Die Entwickler haben weder Kosten noch Mühen gescheut und sogar einen maßgeschneiderten Retro-Sportwagen einfliegen lassen.

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Der GTA 6 Grotti Cheetah wurde von niemand geringerem als West Coast Customs nachgebaut und kann käuflich erworben werden. Für 1 Million Pfund ist der auffällige Straßenflitzer euer Eigen. Ein Schnapper, wenn man bedenkt, dass das Fahrzeug eine echte Rarität ist.

Eine etwas kleinere Auswahl gibt es natürlich auch im Online Shop von Rockstar Games. Aber wie heißt es so schön: Man soll regionale Händler unterstützen? Nun ja, eingeflogene Ware zählt wohl kaum als regional, aber um einmal in die Welt von „GTA 6“ einzutauchen, kann man schon mal einen Trip auf die Insel wagen. Oder wie seht ihr das?

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